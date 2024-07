Η L‘Oréal Hellas, παρουσιάζει το L‘Oréal Beautiversity, ένα 3ήμερο bootcamp το οποίο θα πραγματοποιηθεί 15, 16 και 17 Ιουλίου. Μια μοναδική πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα εντελώς δωρεάν και απευθύνεται σε όλους όσοι πιστεύουν στη δύναμη της ομορφιάς και ενδιαφέρονται να εξελίξουν ακόμη περισσότερο το ταλέντο τους, διεκδικώντας παράλληλα μια συνεργασία με τη L‘Oréal. Η ομορφιά εξαπλώνεται και ξεκινάει από την εσωτερική μας δύναμη που διψάει για εξέλιξη και μάθηση!

Επειδή η ομορφιά είναι μια μόνιμη αναζήτηση, η L‘Oréal αξιοποιεί τη δύναμη της καινοτομίας της για να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Με εκτίμηση στη διαφορετικότητα, αξιοποιεί κάθε προϊόν της για να γιορτάσει όλες τις εκφάνσεις της ομορφιάς και για όλα αυτά βασίζεται στους δημιουργούς περιεχομένου για να τα επικοινωνήσει με αξιοπιστία στους καταναλωτές. Σε αυτή τη «νέα φωνή» του σήμερα που μιλάει αυθεντικά, αληθινά και προσιτά, η L‘Oréal επενδύει προσφέροντας εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη.

To L’Oréal Beautiversity, λοιπόν, δημιουργείται για να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη και είναι κάτι περισσότερο από μια εκπαιδευτική πλατφόρμα, αλλά ένα ταξίδι στον χώρο της ομορφιάς, της έμπνευσης και της τεχνογνωσίας. Μέσα από μια σειρά διαδραστικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων γύρω από τις τρεις βασικές κατηγορίες, make up, skincare και haircare, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν τα προϊόντα των brands της L‘Oréal, αξίας έως 2.000€, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευτούν από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και θα ανακαλύψουν νέες τάσεις και τεχνικές, με στόχο να δημιουργήσουν ακόμη πιο επαγγελματικό περιεχόμενο στα προσωπικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθώντας τα προϊόντα της L’Oréal με αξιοπιστία και κύρος.

Επιπρόσθετα, ένας ακόμη σημαντικός στόχος του L’Oréal Beautiversity είναι η δημιουργία μιας δυναμικής κοινότητας creators οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος για το χώρο της ομορφιάς και την καινοτομία, ενώ παράλληλα παρέχει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια αλλά και τη δυνατότητα να χαράξουν τη δική τους πορεία.

Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέλος του L’Oréal Beautiversity και να ξεκινήσετε το πιο «όμορφο» πρόγραμμα σπουδών.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας Welcome | L’Oreal Greece | Studios (traackr.com) για περισσότερες πληροφορίες, δηλώστε τώρα συμμετοχή και γίνετε εσείς οι επόμενοι beauty influencers του μέλλοντος!