MadWalk 2024 by Three Cents: Το Μεγαλύτερο Fashion & Music Event της Χρονιάς μάγεψε τους χιλιάδες θεατές που το παρακολούθησαν

Το Madwalk 2024 by Three Cents ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για 14η συνεχόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, στο κατάμεστο από θεατές κλειστό γήπεδο Tae Κwon Do. Tο sold-out event που συνδυάζει μόδα και μουσική προσέφερε μια ανατρεπτικά δημιουργική εμπειρία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού!

Στο MadWalk 2024 by Three Cents παρουσιάστηκαν 22 φαντασμαγορικά catwalks και πρωτότυπα acts, με τη συμμετοχή περισσότερων από 30 καλλιτεχνών και τις δημιουργίες κορυφαίων Ελλήνων σχεδιαστών και fashion brands.

Την παρουσίαση ανέλαβε για ακόμη μια χρονιά η μοναδική και πάντα εντυπωσιακή Βίκυ Καγιά χαρίζοντας λάμψη και έναν ανεπανάληπτο δυναμισμό στη βραδιά.

Στον ρόλο της Fashion Partner, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή, αλλά και «ανέκρινε» σχεδιαστές και καλλιτέχνες σε ένα πρωτότυπο backstage Dream Lounge by IKEA.

Το concept του MadWalk 2024 by Τhree Cents επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Νίκος Τάγης, την τηλεοπτική σκηνοθεσία ανέλαβε ο Δημήτρης Τσίγκoς, Fashion Director ο Κώστας Ζήσης και Fashion Consultant ο Απόστολος Μητρόπουλος, ενώ η σκηνοθεσία στο stage και οι χορογραφίες ήταν υπό την επιμέλεια της χορογράφου Νεφέλης Θεοδότου.

Δείτε αποσπάσματα από το

MadWalk 2024 by Three Cents

https://www.youtube.com/watch?v=g6KYZJcTXw0

Το event ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό Opening Act, με την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα να ανεβάζει τη θερμοκρασία παρουσιάζοντας το “Our Groove“, το theme song του φετινού show σε μία παραγωγή των Αντώνη Δημητριάδη – AD1 και Playmen.

O Apon ερμήνευσε τα τραγούδια «Γουλιά Γουλιά» και «Φεγγάρι» παρουσιάζοντας τις δημιουργίες των Deux Hommes.

Τη σκυτάλη πήρε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τα τραγούδια “Moderation” και “Dirty Diana”, πλαισιώνοντας δυναμικά τις δημιουργίες του brand Peace and Chaos.

Οι δημιουργίες του σχεδιαστή Sotiris Georgiou παρουσιάστηκαν στο catwalk υπό τους ήχους της Marseaux που ερμήνευσε το τραγούδι “Birds of a Feather”, σε ένα act της ΙΚΕΑ.

Στη συνέχεια, οι Joanne, Emily, Marina Lamprou και Seno εντυπωσίασαν με το performance τους στη σκηνή και το τραγούδι “Apt.”, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του brand 5226 by Celia Kritharioti.

Στο stage ανέβηκαν η Ilenia Williams και ο Νίκος Απέργης με το τραγούδι «Ήλιε μου» πλαισιώνοντας τη συλλογή της Pink Woman.

To τραγούδι “Move” ερμήνευσε η Evangelia συνοδεύοντας το catwalk Nika by Colgate, μαζί με τα μοντέλα που επιλέχθηκαν από το Model Casting Call by Colgate.

Ο FY ανέβασε τη διάθεση στα ύψη με το “Vamos a Bailar” πλαισιώνοντας την iconic συλλογή της Levi’s, ενώ τον συνόδευσε o Gozzy και η Upinthehype (aka Alexia Kefala).

H Τάμτα σε ένα πρωτότυπο act τραγούδησε το “Dystopia” παρουσιάζοντας τις δημιουργίες της σχεδιάστριας Soraya Oronti.

Με το τραγούδι «Έλα» η Μπέττυ Μαγγίρα συνόδευσε με ένα εντυπωσιακό performance το catwalk Laskos by Three Cents.

Urban vibes στην πασαρέλα έφερε η Lila με το τραγούδι «Κορίτσι με τα κόκκινα – Κοινό Μυστικό Remix» για τις δημιουργίες της Adidas.

Με τα τραγούδια “U & ur hand” και «Στην πυρά», o Zaf παρουσίασε στη σκηνή το catwalk του σχεδιαστή Angelos Tsakiris.

Το αχτύπητο δίδυμο Klavdia και Onemanshow με το “Rhythm is a Dancer” χάρισαν dance ρυθμούς στην παρουσίαση της συλλογής του Απόστολου Μητρόπουλου, στο πρωτοποριακό act της ΔΕΗ Walk of Style. Πρόκειται για δημιουργίες με χρωματικούς συνδυασμούς που συνθέτουν τα «ενεργειακά backgrounds» και δυναμικά patterns βασισμένα στον κεραυνό δημιουργώντας ρούχα γεμάτα χαρά, χρώμα, ενέργεια και δυναμισμό.

Οι Natasha Kay και Dat Lilly κέρδισαν τις εντυπώσεις με το “Hollaback Girl” σε ένα μοναδικό act για τη συλλογή του brand Juicy Couture.

Με το τραγούδι “Update” η number one τραγουδίστρια ‘Ελενα Παπαρίζου πλαισίωσε το catwalk του σχεδιαστή Valtadoros.

Η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα μαζί με τη Foxy Lee τραγούδησαν το “Ecstasy” παρουσιάζοντας το Viva Glam Show by MAC.

Οι δημιουργίες της σειράς Greatness Athens by Vicky Kaya παρουσιάστηκαν υπό τους ήχους των τραγουδιών «Όλα γύρω σου γυρίζουν» και «Na na na» με ερμηνεύτρια την εντυπωσιακή Josephine.

Στη συνέχεια, το ζευγάρι Τάνια Μπρεάζου και Γιώργος Αμούτζας μαζί με το πρωτοποριακό group ηλεκτρονικής μουσικής, Norma τραγουδώντας το «Ένας ουρανός με αστέρια» περπάτησαν στο catwalk των Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, σε ένα μοναδικό αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μάγεψε το κοινό με δύο μοναδικές ερμηνείες των τραγουδιών «Ωκεανός» και «Ταξίδι ζωής» συνοδεύοντας τις δημιουργίες της σχεδιάστριας, Celia Kritharioti.

Mε το “Anakata”, η πάντα εντυπωσιακή Τάμτα παρουσίασε ένα fashion installation με την υπογραφή της σχεδιάστριας Nasia Sydeta.

Στο closing act του MadWalk 2024 by Three Cents το Eurovision Winner, Nemo, που ήρθε στην Ελλάδα αποκλειστικά για αυτήν τη βραδιά, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με δυο συγκλονιστικές ερμηνείες του “The Code” και “Eurostar”.

Μετά το τέλος των catwalks, τo vibe του MadWalk 2024 by Three Cents μεταφέρθηκε στο πιο fashionable και bubbly after party, στον ίδιο χώρο, με απολαυστικά Three Cents cocktails και DJ set από τον Αντώνη Δημητριάδη – AD1 και τους Playmen.

Η φετινή διοργάνωση υποστήριξε το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, του πρώτου φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού σωματείου στην Ελλάδα που στηρίζει με ολοκληρωμένα αποκαταστασιακά προγράμματα παιδιά με αναπηρία.

H ομάδα της M·A·C Cosmetics δημιούργησε τα εντυπωσιακά makeup looks των μοντέλων και η L’Oreal Professionnel Paris ήταν για ακόμα μία χρονιά ο αποκλειστικός hairstyle partner.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα!