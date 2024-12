Εντυπωσιακές ήταν τόσο η συμμετοχή όσο και η δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών στο Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible «Stay Connected» που διοργάνωσε για έβδομη χρονιά το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Δεκεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο του Σεράφειου Συγκροτήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο πολλοί επισκέπτες και μαθητές σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσήλθαν για να συναντηθούν με τους εκθέτες, να συμμετάσχουν στα workshop, να παρακολουθήσουν τις ομιλίες, να συναντήσουν τους μέντορες, καθώς και να γνωρίσουν τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και να εμπνευστούν από τα project τους.

Το Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible «Stay Connected», με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες, διεξήχθη φέτος υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συγκέντρωσης του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, κυριάρχησε η έντονη διάθεση για δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αλλά και η ζωντάνια των μαθητών οι οποίοι έδωσαν αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του καινοτόμου επιχειρείν.

Μέσα από τις δράσεις του, το Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible «Stay Connected», ανέδειξε την αναγκαιότητα ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μετασχηματισμού, προσανατολισμένου στις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες, στην πληροφόρηση, την αλληλεπίδραση, αλλά και τη δικτύωση όλων των ενδιαφερομένων.

Τις δύο ημέρες του φεστιβάλ, στην κεντρική αίθουσα του Σεράφειου, πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές ομιλίες, inspirational talks, και πάνελ συζήτησης.

Κατά την έναρξη της διοργάνωσης, την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, απηύθυνε χαιρετισμό η κυρία Αλεξάνδρα Πάλλη, η Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Επιχειρηματικότητας και Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, η οποία μας μίλησε για την καινοτομία στην Ευρώπη και την Ελλάδα και τις σχετικές δράσεις και τις πρωτοβουλίες της περιφέρειας για τη διατήρηση των ταλέντων εντός της χώρας. Αναφέρθηκε στην ενίσχυση θερμοκοιτίδων startup με την πρωτοβουλία ΘΕΑ (Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Αττικής), η οποία δίνει πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κεφάλαια, καθώς και στην παράλληλη συνεργασία της περιφέρειας με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Εστίασε το ενδιαφέρον στο ότι πλέον οι πράσινες δεξιότητες είναι προϋπόθεση για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά και στα προγράμματα κατάρτισης που σχετίζονται με την ενέργεια και την κυκλική οικονομία. Συνοψίζοντας, τόνισε τη σημασία του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible για το οικοσύστημα, αφού προάγει την ανταλλαγή απόψεων και νέων ιδεών σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στο πρώτο πάνελ με τίτλο «Μαθητική επιχειρηματικότητα: Καλλιεργώντας τους επιχειρηματίες του μέλλοντος στα σχολεία», η κυρία Αγάπη Κυριακοπούλου, ο Marketing & ESG Manager της Envolve Entrepreneurship, συντόνισε τους ομιλητές μαθητές που έλαβαν μέρος με τις ομάδες τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Όλοι μίλησαν για τη σημασία της συμμετοχής των σχολείων σε τέτοιες δράσεις ώστε να αναδειχθούν νέα ταλέντα, νέες συνεργασίες και καινοτομίες. Επίσης, ανέφεραν πως αυτά τα project είναι ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάδειξης νέων δεξιοτήτων με πολλαπλά οφέλη για τους νεαρούς μαθητές, αφού έρχονται σε επαφή με ψηφιακά εργαλεία και εξειδικευμένους επιστήμονες ενώ μαθαίνουν τι χρειάζεται για την υλοποίηση ενός πετυχημένου business plan.

Στο open talk με τίτλο «Πράσινη καινοτομία και ο ρόλος της στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης – Green Tech Challenge», o κύριος Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ και Κάτοχος της Έδρας UNESCO για την Πράσινη Καινοτομία και Κυκλική Οικονομία, μίλησε για τις περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Green Tech Challenge, το πρόγραμμα καινοτομίας που ξεκίνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο οποίο τώρα συμμετέχουν και πολλοί άλλοι οργανισμοί. Παρουσίασε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και τις οδηγίες, τις δράσεις, τα μέτρα και τις πολιτικές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο των παραπάνω, ανέφερε τα δύο σημαντικά βήματα της διεθνούς κοινότητας προς την πράσινη καινοτομία και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό: υιοθέτηση της ατζέντας SDG των 17 Στόχων του ΟΗΕ και της Συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή. Κλείνοντας, επέστησε την προσοχή στον απαραίτητο οικολογικό επανασχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων προκειμένου να πραγματοποιηθούν σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κύριος Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ο CEO & Founder της Viable Innovation Hub, στο inspirational talk με τίτλο «The avatar within: Building your personal and business identity. Χτίστε μια προσωπική και επαγγελματική ταυτότητα που ξεχωρίζει και εμπνέει», μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία και το όραμά του να βοηθήσει νέους επιχειρηματίες και άλλους ανθρώπους μέσα από τη δική του επιχείρηση, ένα hub που, όπως είπε, συνεχώς εξελίσσεται. Μίλησε για το πώς η δύναμη που κρύβουμε μέσα μας, το πάθος μας, μας οδηγεί και μας χαρακτηρίζει και, σε συνδυασμό με την ιστορία μας, τα βιώματά μας και τις αξίες μας, δημιουργεί τη μοναδική μας ταυτότητα, το «avatar» μας.

Στο δεύτερο inspirational talk με τίτλο «LinkedIn: From connections to opportunities», ο κύριος Ιωάννης Παπαχρήστος, ο General Manager of TEDx Mavili Square, στην ομιλία του έδωσε πολύτιμες πληροφορίες και εξήγησε γιατί απαιτείται η δημιουργία προσωπικού ή και εταιρικού προφίλ στο LinkedIn, απάντησε στο πώς μπορεί να χτιστεί ένα ισχυρό LinkedIn profile, και έδωσε επτά tips για ένα LinkedIn profile ώστε να είναι πετυχημένο.

Με τον συντονισμό του κυρίου Άγι Γεωργίου, AI & Data Science Expert, στο πάνελ με τίτλο «Generation AI: Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον των επιχειρήσεων και της εργασίας με την AI», οι συμμετέχοντες: κυρία Σήλια Ριζοθανάση, η Queen Bee of LinkedIn & Marketing AI | Fractional CMO, η κυρία Θεοδώρα Συκαρά-Λεκάκη, η IoT Busıness Development Manager, mageba Group, ο κύριος Alex Papacharalampous, ο CEO-CTO, AETHON Engineering, ο κύριος Panos Efsta, ο Founder & Chief Pioneer, EAi & Dawn Health, και ο κύριος Δημήτριος-Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ο CEO & Founder του Viable Innovation Hub, μίλησαν για το μέλλον των επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης και της εργασίας με τη χρήση AI. Τόνισαν ότι οι επαγγελματίες που δεν είναι τεχνοκράτες μελλοντικά θα υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με Artificial Intelligence Accelerators για να φτάσουν στη στρατηγική που θέλουν. Αναφέρθηκαν στο ότι τα σύγχρονα κράτη, όπως η Ελβετία, χρηματοδοτούν πανεπιστήμια για την υλοποίηση σχετικών ερευνών, μίλησαν για την επανάσταση της χρήσης του Chat GPT καθώς και γενικότερα εφαρμογών generative AI στην εργασία και στην καθημερινότητα. Συνοψίζοντας, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις δικλίδες ασφαλείας και το κανονιστικό πλαίσιο συμμόρφωσης που θα πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και στο ότι οι γνώσεις σε συνδυασμό με τις δεξιότητες πάντα δίνουν λύση σε όποιο πρόβλημα προκύψει. Επομένως, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα καθώς και η αποτυχία –μέχρι να φτάσουμε στην επιτυχία– είναι μέσα στο πλάνο.

Στο inspirational talk με τίτλο «Η ανεκτίμητη αξία της αποτυχίας», η κυρία Εύα Επιτροπάκη, Επιχειρηματίας & Δημιουργός Περιεχομένου, Ιδρύτρια jamjar.gr, παρουσίασε με ευφάνταστο και διασκεδαστικό τρόπο τις προσωπικές και επαγγελματικές της επιτυχίες, τονίζοντας παράλληλα την αξία της αποτυχίας στη ζωή ως απαραίτητου συστατικού για την επιτυχία. Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού σχετικά με τη δημιουργία νέας επιχείρησης.

Τη δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible «Stay Connected», το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, το keynote speech με θέμα «Ελληνικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων και προοπτικές» έδωσε ο κύριος Μιχάλης Δρίτσας, στέλεχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Elevate Greece SA. O κύριος Δρίτσας μίλησε για τις προοπτικές του ελληνικού οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας. Παρουσίασε όσα συμβαίνουν παγκοσμίως με τον ρυθμό διείσδυσης των νέων τεχνολογιών και τη μεγάλη απήχηση της generative AI στην κοινωνία. Εμβάθυνε στον βασικό ορισμό και τα χαρακτηριστικά μιας startup επιχείρησης και τον κύκλο χρηματοδότησής της, και παράλληλα ανέλυσε τους βασικούς παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της. Κλείνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στα ταλέντα που υπάρχουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στο πώς το Elevate Greece και η Ελληνική Διασπορά προσπαθούν με τις πρωτοβουλίες τους να στηρίξουν τις νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πάνελ που ακολούθησε με τίτλο «The challenge of startups funding», συντονίστρια ήταν η κυρία Μαρία-Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου, η Chief Operating Officer Envolve Entrepreneurship, ενώ συμμετείχαν οι ομιλητές: Νικόλας Καρύδης, Program Manager, The People Trust, Δωροθέα Γκικοπούλη, Senior Microfinance Investment Analyst, AFI, Φρίξος Λάρκος, Managing Director, Crowdbase, Κωνσταντίνος Φούσκας, Καθηγητής Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας, υπεύθυνος Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του HeBAN, και ο δρ. Νικόλαος Καραμπέκιος, υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας και Δικτύωσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, οι οποίοι παρουσίασαν, καθένας από την πλευρά του, τα χαρακτηριστικά των οργανισμών που εκπροσώπησαν, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες καθενός ως προς τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για την υποστήριξη και χρηματοδότηση των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κοινός τόπος όλων υπήρξε η διαπίστωση ότι η χρηματοδότηση και οι πηγές της δεν αποτελούν το μοναδικό πρόβλημα για τη νεοφυή ή μικρομεσαία επιχείρηση στη χώρα, αλλά η μετουσίωση της επιχειρηματικής ιδέας σε βιώσιμο επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτή η διαδικασία απαιτεί την ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης, υποστήριξης, δικτύωσης και διαρκούς συνεργασίας των νεοφυών επιχειρήσεων με οργανισμούς του οικοσυστήματος που στέκονται δίπλα τους σε κάθε στάδιο.

Το ενδιαφέρον του κοινού κέρδισε η ενότητα pitching session, μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας και έμπνευσης, με τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τα project τους. Πραγματοποιήθηκαν 16 παρουσιάσεις των εξής φιλοξενούμενων startup: Euclides Ai, Victorious Network, Bold Logistics, ΤΑΞΙΔΟΥΛΗΣ, AccessLab, Dots Art for all, Mystery Pot, CV Tellers, Athletes WeR, SCMSio, Yolt Labs, casepal, Filevia, Agnes Home, salespass, VRTable.

Επιπλέον, στην κεντρική αίθουσα του Σεράφειου, ο χορηγός Viable Innovation Hub κλήρωσε για τις φιλοξενούμενες startup μία δημιουργία ενός pitch deck, μία υποστήριξη στην εύρεση του κατάλληλου business model, και μία δημιουργία εταιρικού story telling.

Η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ έκλεισε με την Τελετή Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων και Βραβείων Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible 2024.

Παράλληλα, τις δύο ημέρες του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας GRBossible «Stay Connected» ήταν αξιοσημείωτη η συμμετοχή των επισκεπτών που, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρακολούθησαν τα 30 συνολικά workshop επιχειρηματικότητας.

Η διοργάνωση του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των:

