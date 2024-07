To original Sun:Set® Beach Party από τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο πραγματοποιήθηκε για το καλοκαίρι του 2024, για 1η φορά, στο DOT Beach Vibes (Α’ Πλαζ Βούλας)

To event ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα μ’ ένα υποδειγματικό intro DJ set από τον Izo Darko, κορυφώθηκε με το Sun:Set DJ set του Αλέξανδρου Χριστόπουλου και έκλεισε με ένα deep after hours set από τον Man With A Speaker (Full Circle) απογειώνοντας το hippest crowd της πόλης, που κατέκλυσε το DOT Beach Vibes από νωρίς το απόγευμα!

Οι guests απήλαυσαν signature cocktails από την elit Ultra Luxury Vodka, σ’ ένα μαγικό set up πάνω στην παραλία!