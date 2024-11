Τα iconic κορμάκια The C Edition τώρα στη Νικίου 9!

Την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, η Χριστίνα Κατσαούνη υποδέχθηκε αγαπημένους της φίλους, fashion insiders, influencers και celebrities για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα εγκαίνια της πρώτης μπουτίκ του brand της στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πόλης. Ο λόγος για το The C Edition που έφερε τα κορμάκια στο προσκήνιο της μόδας και τους χάρισε πρώτη θέση στις γκαρνταρόμπες μας διότι ένα κορμάκι δεν είναι ποτέ αρκετό!

Οι φίλες της Χριστίνας και οι πιστές followers του brand ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και την τίμησαν επιλέγοντας να φορέσουν το αγαπημένο τους κορμάκι The C Edition για να περιηγηθούν στο πρώτο φυσικό κατάστημα The C Edition και να θαυμάσουν από κοντά τη νέα συλλογή.

Στον κατάλευκο, ατμοσφαιρικό και φιλόξενο χώρο της Νικίου, τα κομμάτια της συλλογής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2024-25 είχαν τον πρώτο λόγο. Εμπνευσμένη από το γοητευτικό κόσμο της αστρονομίας, των ουράνιων σωμάτων και του αστρικού σύμπαντος, η κολεξιόν Celestial έχει ήδη ξεκινήσει να διαγράφει τη δική της διαδρομή στη μόδα της σεζόν με key pieces όπως το δαντελένιο bodysuit με το αθλητικό κόψιμο, το animal printed κομμάτι με τον έντονο ώμο, το νέο wrap piece με τη διαφάνεια και το μίνιμαλ, μακρυμάνικο λευκό κορμάκι με το ντραπέ σχέδιο στην πλάτη να δίνουν το στίγμα του χειμερινού στυλ.

Τη βραδιά των εγκαινίων ο πεζόδρομος της Νικίου πλημμύρισε αγάπη με fashion icons που έδωσαν το παρών για να μοιραστούν τη χαρά της Χριστίνας Κατσαούνη στο νέο κεφάλαιο της fashion πορείας της η οποία ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια. Mε έμπνευση τη στιλιστική της εμμονή – τα bodies – και όραμα να αποτυπώσει την αισθητική της και την αγάπη της για τη μόδα των ‘90s η Χριστίνα Κατσαούνη δημιούργησε το The C Edition. Το label που γιορτάζει τη γυναίκα μέσα από έναν στιλιστικό κύκλο γυναικών που δεν σταματά να μεγαλώνει και να εξελίσσεται και έχει βρει τη δική του θέση ανάμεσα στα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα της ελληνικής μόδας.

Σύμμαχος στη λαμπερή βραδιά ήταν το φημισμένο κρασί Whispering Angel της Trinity Wines με τη «θηλυκή» ροζέ απόχρωση και την εκλεπτυσμένη γεύση που ταίριαζε απόλυτα με την φιλοσοφία του The C Edition.

