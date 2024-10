The Red Experience by Ploom | Ora ïto

Την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, στο 10AM Lofts στον Κεραμεικό, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Red Experience by Ploom | Ora ïto, όπου έγινε η παρουσίαση της νέας Special Edition Red συσκευής Ploom. Σε μία truly unique βραδιά, δημοσιογράφοι, influencers και φίλοι της καινοτομίας είχαν την ευκαιρία να βιώσουν μια μοναδική αισθητική εμπειρία γεμάτη τέχνη και πάθος.

Με κοινή έμπνευση το κόκκινο χρώμα και το πάθος, που διαπνέει κάθε πτυχή της ζωής, τρεις καλλιτέχνες παρουσίασαν τα έργα τους και προσέφεραν στο κοινό μία αξέχαστη διαδραστική εμπειρία, υπό την μουσική της Καλλιόπης Μητροπούλου και του Άγγελου Κράλλη.

Ο Γιώργος Ελευθεριάδης δημιούργησε ένα μοναδικό κόκκινο ένδυμα που θύμιζε «στολή» σαμουράι αποτυπώνοντας την ιαπωνική κουλτούρα και το πάθος, ενώ η Ρούλα Ρέβη παρουσίασε φωτογραφίες της που αντανακλούν διαφορετικές εκφάνσεις του πάθους – από προσωπικές στιγμές έως εμπειρίες από ταξίδια.

Έναν πίνακα με κόκκινες λεπτομέρειες σχεδίασε ο Cacao Rocks, εμπνευσμένος από το εξώφυλλο του άλμπουμ 10.000 Hz Legend του Γαλλικού συγκροτήματος AIR, που σχεδίασε ο Ora ïto το 2001.

Οι καλεσμένοι είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να συμμετέχουν και οι ίδιοι ενεργά στη δημιουργία τέχνης. Η Ρούλα Ρέβη απαθανάτισε το κοινό με φόντο το backdrop της Athens Surreal. Επιπλέον, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν έναν καμβά μαζί με τον Cacao Rocks και να δοκιμάσουν στο ατελιέ του γνωστού σχεδιαστή Γιώργου Ελευθεριάδη ξεχωριστά ρούχα σε κόκκινο χρώμα.

Η νέα Special Edition Red συσκευή Ploom αποδίδει φόρο τιμής στο πάθος και την καινοτομία, φέρνοντας την τέχνη και τη λειτουργικότητα σε ένα αρμονικό σύνολο με την υπογραφή του Ora ïto .

Μπείτε κι εσείς στη διάθεση του κόκκινου, εκφράστε το δικό σας πάθος και δείξτε την ένταση, τη ζωντάνια και το δυναμισμό που κρύβει το κόκκινο χρώμα.

Time to show your red!