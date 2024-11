Το Μad και η Colgate σε στέλνουν στην πασαρέλα του Madwalk 2024 by Three Cents

Το Μad και η Colgate σε στέλνουν στην πασαρέλα του Madwalk 2024 by Three Cents

Τo Mad και η Colgate, χορηγός του MadWalk 2024 by Three Cents, παρουσιάζουν το project Model Casting Call by Colgate και αναζητούν τα πρόσωπα που θα εμφανιστούν στο catwalk του μεγαλύτερου fashion and music show της χρονιάς, στις 2 Δεκεμβρίου στο Tae Kwon Do.

Το fashion project Model Casting Call by Colgate προσκαλεί όσους αγαπούν τη μόδα και το modeling, και έχουν όνειρο να εμφανιστούν σε πασαρέλα, να συμμετέχουν στο casting που θα αναδείξει τους νικητές που θα περπατήσουν στο catwalk της σχεδιάστριας Nika, NIKA by Colgate.

Ο τρόπος συμμετοχής είναι απλός. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.madwalk.gr και να δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη φόρμα, μέχρι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου. Από το σύνολο των συμμετοχών, θα προκύψουν πενήντα (50) τυχεροί που θα κληθούν για το casting, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια του casting, με την καθοδήγηση των ambassadors της ενέργειας, Αθηνά Κλήμη και Dr. Chris, οι επιλαχόντες θα κάνουν πασαρέλα μπροστά στην κριτική επιτροπή. Οι κριτές, Nika – Fashion Designer, Κώστας Ζήσης – Fashion Director του MadWalk 2024 by Three Cents και η Νεφέλη Θεοδότου – Χορογράφος & Creative Director του MadWalk 2024 by Three Cents, θα επιλέξουν τους δύο (2) φιναλίστ που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του catwalk στο μεγαλύτερο fashion event.

Δείτε εδώ το trailer της ενέργειας

https://www.youtube.com/watch?v=LJau8lsWcvs

Συντονιστείτε στο MAD TV, το MAD Radio 106.2 και τα Social Media του MAD και της Colgate για να τα μάθετε όλα!