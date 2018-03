Αναλυτικά οι προβλέψεις:

Κριός

H σχέση σου παίρνει άλλη τροπή. Επιτέλους εξελίσσεται! Όλα γίνονται θετικά! Εκμεταλλεύσου το Σαββατοκύριακο και πέρνα ευχάριστες στιγμές με τον σύντροφό σου. Πρότεινε να κάνετε κάτι διαφορετικό για να ανανεωθεί η σχέση σας

Ταύρος

Πέρασες μια δύσκολη εβδομάδα αλλά πάει αυτό ήταν πέρασε. Τουλάχιστον σου βγήκε σε καλό! Τώρα το ΣΚ χαλάρωσε και βγες με τις φίλες σου ή κάνε κάτι ξεχωριστό με τον σύντροφό σου. Έχεις χρόνο για εσένα! Κάνε το οτιδήποτε μπορεί να σου αποβάλλει την ένταση που νιώθεις!

Δίδυμος

Love is in the air! Άφησε τις αισθήσεις σου να νιώσουν τον έρωτα και να τον απολαύσουν. Το ΣΚ σου προβλέπεται να είναι πολύ ρομαντικό. Γι΄αυτό αφιέρωσε τον χρόνο σου μόνο στο σύντροφό σου και άφησε τις υποχρεώσεις απέξω!

Καρκίνος

Απομακρύνσου από καταστάσεις που δεν βγαίνουν πουθενά. Πρέπει να είσαι ρεαλίστρια. Ξεκαθάρισε στο μυαλό σου τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις και έπειτα διεκδίκησέ το! Κάνε σωστές και ώριμες κινήσεις!

Λέων

Και εκεί που νομίζεις ότι όλα πάνε καλά ξαφνικά κάτι γίνεται και άντε πάλι από την αρχή! Μήπως κάτι δεν κάνεις σωστά; Βάλε τα κάτω και παρατήρησε τις κινήσεις σου και τις αντιδράσεις σου. Είναι αυτές που πρέπει να κάνεις; Ίσως αυτό το ΣΚ δεχτείς περίεργα νέα που θα σου αλλάξουν τη ζωή!

Παρθένος

Το ΣΚ αυτό θα σε γεμίσει αισιοδοξία! Θα νιώσεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα! Αν εργάζεσαι πάνω σε κάποιο project αυτό το διάστημα οι οιωνοί είναι θετικοί. Θα τα πας περίφημα!

Ζυγός

Περιμένεις πως και πως να γίνει κάτι συνταρακτικό στην ζωή σου που θα τα ανατρέψει όλα. Και όμως αυτό το ΣΚ θα δεις αλλαγές που δεν θα πιστεύεις! Παράλληλα βρες και λίγο χρόνο να περάσεις με τον σύντροφό σου που με τούτα και με εκείνα τον έχεις παραμελήσει!

Σκορπιός

Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου γιατί είναι υπερβολικές! Πρέπει να κουμαντάρεις τα συναισθήματά σου και να ελέγχεις τις κινήσεις σου. Μην προσπαθείς συνέχεια να βγαίνεις από πάνω, δεν γίνεται!

Τοξότης

Τα οικονομικά σου δεν είναι και στα καλύτερα τους! Γι΄αυτό πρόσεξε τις κινήσεις σου! Έλεγξε το τι καταναλώνεις γιατί δεν σε παίρνει. Πρέπει επίσης η λογική σου να κυριεύσει έναντι των συναισθημάτων σου. Μελέτησε τις ερωτικές κινήσεις σου λες και παίζεις σκάκι!

Αιγόκερως

Είναι καλό να γίνονται αλλαγές στη ζωή σου. Τις χρειάζεσαι άλλωστε. Έμεινες για πολύ καιρό σε μια στασιμότητα που σε πήγε πίσω. Καμία εξέλιξη δεν σημείωσες! Ενώ τώρ τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο.

Υδροχόος

Σε τι φάση βρίσκεσαι; Νιώθεις λίγο μπερδεμένη; Είναι λογικό αφού τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο στη ζωή σου. Δώσε χρόνο στην κατάσταση. Ωστόσο εσύ μέχρι τότε διασκέδασε όσο μπορείς και κάνε ότι είναι απαραίτητο για να περάσεις καλά.

Ιχθείς

Νιώθεις down όλη την εβδομάδα και δεν ξέρεις τον λόγο. Αυτό το ΣΚ όμως είναι για εσένα. Θα εξελιχτεί όπως πρέπει για να σε βγάλει από αυτή την αλλόκοτη κατάσταση που νιώθεις. Θα περάσεις τόσο καλά που θα τα ξεχάσεις όλα!