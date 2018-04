Αναλυτικά οι προβλέψεις

Κριός

Η φαντασία σου καλπάζει σήμερα Κριέ. Είσαι πνευματώδης και δημιουργικός ωστόσο πρόσεξε μην σε παρασύρει ο ενθουσιασμός σου και μετατραπείς σε Δον Κιχώτη! Όση δουλειά και αν έχεις σήμερα θα την βγάλεις στο… μπαμ!

Ταύρος

Τάσεις φυγής έχει Ταύρε. Σκέφτεσαι να κάνεις ένα ταξίδι σε κάποιον συγγενή σου μακριά, για να αποφορτιστείς και εσύ. Μαζί σου και ο σύντροφός σου φυσικά αλλά το πρόβλημα είναι ένα βασικό: Υποχρεώσεις! Οργάνωσε σωστά τις επόμενες δουλειές σου και… βουρ!

Δίδυμοι

Στα… κόκκινα δουλεύει σήμερα η διαίσθησή σου. Τόσο που θα σου έρθει μια ιδέα που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και με ποιο τρόπο και θα πάρεις όλες τις σωστές αποφάσεις. Ακόμη και αν χρειαστεί να πληγώσεις κόσμο…

Καρκίνος

Σήμερα βάζεις τις σχέσεις σου στο μικροσκόπιο Καρκίνε. Μυαλό και συναίσθημα πολεμάνε για να καταφέρεις να ξεδιαλύνεις ποιους θες κοντά σου και εσύ φοβάσαι μην στεναχωρήσεις κανέναν. Αλλά ήρθε η στιγμή να κοιτάξεις λίγο και σένα, δεν νομίζεις;

Λέων

Δουλειά κάθε είδους πρέπει να γίνει τώρα. Άμεσα. Και εσύ Λέοντα δεν έχεις σήμερα καμία διάθεση να χαλάσεις ενέργεια και με έναν μαγικό τρόπο θα βρεις την λύση άκοπα. Πρόσεξε μόνο μην σε στριμώξουν…

Παρθένος

Love is in the air για σένα! Από το πουθενά θα αγαπήσεις λες και δεν υπάρχει αύριο και θα σου ανταποδώσουν το συναίσθημα. Είσαι σήμερα στα πάνω σου και δεν έχεις παρά να το διασκεδάσεις Παρθένε!

Ζυγός

Κέντρο διερχομένων το σπίτι σου απόψε! Κόσμος πάει και έρχεται, παρέες, φίλοι, συγγενείς. Και όλοι θέλουν να σε δουν. Οπότε είσαι το κέντρο του ενδιαφέροντος και θα περάσεις καλά. Ναι, θα φάτε και καλά…

Σκορπιός

Με το κεντρί σου σε θέση μάχης σήμερα Σκορπιέ και μάλιστα με το «καλημέρα»! Δεν υπάρχει κάποιος προφανής λόγος. Σε έχει πειράξει κάτι και το κρατάς μέσα σου. Μήπως δέθηκες συναισθηματικά και σε ενοχλεί; Εξέτασε τις καταστάσεις προσεκτικά και μετά… επιτίθεσαι βρε παιδί μου!

Τοξότης

Τι είναι αυτά εκεί στο βάθος Τοξότη; Λεφτά; Ναι! Σήμερα από κάπου θα πάρεις κάτι… ψιλά και εννοείται πως θα τα χαλάσεις αμέσως. Δεν ξέρω αν θα είναι υποχρεώσεις η shopping αλλά θα το ευχαριστηθείς!

Αιγόκερως

Τι είναι ένας Αιγόκερως που δεν έχει σχέδιο; Ένα θυμωμένος Αιγόκερως! Τα σχέδια της ημέρας δεν σου βγαίνουν και νιώθεις καταπιεσμένος για αυτό. Πάνω που πάει να φτιάξει η κατάσταση, ξανάστραβώνει. Οπότε… απόλαυσε την μέρα!

Υδροχόος

Θέματα καριέρας θα σε απασχολήσουν σήμερα Υδροχόε. Είτε ψάχνεις για δουλειά, είτε θες να αλλάξεις επαγγελματική πορεία, δεν θα πρέπει να αγχώνεσαι. Μπορείς να βρεις τις απαντήσεις. Στην τελική έχεις καταφέρει άλλα και άλλα, στη δουλειά θα κολλήσεις;

Ιχθείς

Ώρα για οικονομία Ψαράκι. Θα βγάλεις τα τευτέρια σου και θα φτιάξεις ένα οικονομικό πλάνο που θέλεις για να μαζέψεις και λίγα ευρουλάκια στην άκρη. Το τι θα τα κάνεις, εσύ το ξέρεις. Όπως επίσης να ξέρεις πως η αποστολή σου μόνο εύκολη δεν είναι…