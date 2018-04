Αναλυτικά οι προβλέψεις

Κριός

Πιες πολύ νερό, πρόσεξε τον οργανισμό σου και γενικά… πρόσεχε! Κάποιο μικρό πρόβλημα υγείας θα έχεις σήμερα, αλλά θα είναι επειδή παραμελείς τον εαυτό σου. Και αυτό καμπανάκι Κριέ…

Ταύρος

Σήμερα θα χτυπήσεις το ευαίσθητο σημείο κάποιου σημαντικού προσώπου Ταύρε. Ξέρεις ακριβώς τα λόγια που πρέπει να πεις και τον τρόπο. Έτσι σήμερα θα καταφέρεις να αποσπάσεις αυτό που θες με μια σχετική ευκολία. Το αν θα σε ικανοποιήσει, είναι άλλο θέμα…

Δίδυμοι

Μια νευρικότητα την έχεις σήμερα Δίδυμε. Αναμνήσεις από το παρελθόν έρχονται στο μυαλό σου και θα αναζητήσεις όσα έχασες. Κοίτα μπροστά και άφησε τα παλιά. Υπάρχει λόγος που έμειναν εκεί…

Καρκίνος

Το μυαλουδάκι σου σήμερα δουλεύει στο φουλ! Έχεις ιδέες που είναι πολύ καινοτόμες για την δουλειά σου και θα τις εκφράσεις σε έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό. Και θα του αρέσουν. Και εσύ θα πετάξεις από την χαρά σου!

Λέων

Η λίστα με τις υποχρεώσεις σου δεν δείχνει να μικραίνει Λέοντα. Και αυτό σε κάνει λίγο νευρικό αλλά θα πάρεις τον έλεγχο της κατάστασης. Άφησε λίγο έξτρα χρόνο για σένα και τον σύντροφό σου…

Παρθένος

Μια δραστική αλλαγή την ετοιμάζεις. Είσαι από τα πιο ντροπαλά και συγκροτημένα ζώδια και θα προκαλέσεις έκπληξη με την κίνησή σου. Κομμωτήριο ή ρούχα, θα αρέσει η αλλαγή σου. Και σε κάποιον που θες. Πολύ.

Ζυγός

Μην σου κάνει καμία έκπληξη αν ακούσεις παράπονα σήμερα από το άλλο σου μισό. Το έχεις παραμελήσει, το ξέρεις αλλά οι υποχρεώσεις σου είναι… πολλές! Μιας και θα έχεις γκρίνιες, δεν κάνεις και κάτι να σταματήσουν Ζυγέ;

Σκορπιός

Σαν άλλος Ρομποκόπ σήμερα Σκορπιέ προχωράς ακάθεκτος. Έχεις ένα πλάνο στο μυαλό σου, το τηρείς ευλαβικά και είναι my way or the highway. Το ίδιο και στα συναισθηματικά σου θέματα. Αλίμονο σε κάποιους δηλαδή…

Τοξότης

Μια καλή μέρα για να βάλεις σε τάξη την… αταξία της εβδομάδας. Θα κρατάς το μυαλό σου απασχολημένο και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα κάνεις έναν απολογισμό ώστε να είσαι προετοιμασμένος για τη νέα εβδομάδα.

Αιγόκερως

Τα ηγετικά σου χαρίσματα θα θες να δείξεις σήμερα Αιγόκερε αλλά μάλλον δεν είναι κατάλληλη η μέρα. Αυτό δεν σημαίνει πως θα κάτσεις με σταυρωμένα χέρια, αλλά θα δράσεις ακόμη και… υπόγεια. Δεν είναι του στιλ σου αλλά…

Υδροχόος

Να θυμάσαι πως κανείς δεν μπορεί να ανακατευτεί στα προσωπικά σου αν δεν του δώσεις το δικαίωμα. Και εσύ Υδροχόε μάλλον το έχεις δώσει και θα είσαι σήμερα μέσα σε μια ανακατωσούρα η οποία θα λυθεί σχετικά αναίμακτα.

Ιχθείς

Άφησε το φτυάρι και το ξέθαμα μυστικών και ζήσε την ημέρα. Η φυσιολογική ροή των πραγμάτων θα σε αποζημιώση αρκεί να μην ψάχνεις για φίδια. Μπορεί να τα βρεις…