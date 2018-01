Κριέ σήμερα είσαι σε… λήθαργο, Υδροχόε με το μυαλό στην τσέπη είσαι!

Αναλυτικά οι προβλέψεις

Κριός

Σήμερα είναι μια από τις μέρες που είσαι σε… λήθαργο Κριέ. Για κάποιο λόγο δεν θες να σηκωθείς από το κρεβάτι, δεν θες να οδηγήσεις και δεν θες γενικά να κάνεις απολύτως τίποτα. Για κακή σου τύχη ωστόσο είναι μια μέρα που πρέπει να τρέξεις. Μέρα είναι θα περάσει, κάνε λίγη υπομονή…

Ταύρος

Η καρδιά σου σήμερα χτυπάει πολύ πιο γρήγορα από ότι τις άλλες μέρες Ταύρε. Αιτία φυσικά είναι ο έρωτας που σήμερα θα τον ζήσεις στο έπακρο και δεν κάνεις πίσω σε τίποτα. Είναι μια από τις μέρες που λατρεύεις…

Δίδυμοι

Αρκετές φορές στην ζωή σου έχεις νιώσει σαν το ασχημόπαπο του παραμυθιού Δίδυμε. Ίσως κάτι δεν σου αρέσει στην εξωτερική σου εμφάνιση και θα βαλθείς να το διορθώσεις. Αλλά να ξέρεις πως γύρω σου έχεις ανθρώπους που σε αγαπάνε έτσι ακριβώς όπως είσαι…

Καρκίνος

Μια μονομαχία ανάμεσα στον έρωτα και τις υποχρεώσεις έχει σήμερα η μέρα για σένα Καρκίνε. Το χειρότερο είναι πως έχει λίγα πολεμοφόδια στην αποθήκη σου και θα αναγκαστείς να παραδοθείς στην ροή της ημέρας. Έχεις χρόνο για έρωτες πάντως και το βράδυ.

Λέων

Τα συναισθήματά σου σήμερα θα σε παρασύρουν σε πράξεις που δεν συνηθίζεις Λέοντα. Είτε θα πείσεις τους γύρω σου πως τρελάθηκες, είτε το άτομο που έχεις βάλει στο… μάτι πως έχεις αλλάξει. Πρόσεξε όμως γιατί η ζωή δεν μας τα φέρνει όπως τα υπολογίζουμε.

Παρθένος

Μπορεί τα πράγματα να μην πηγαίνουν όπως τα έχεις σχεδιάσει Παρθένε αλλά σίγουρα σήμερα θα έχεις την ευκαιρία να διασκεδάσεις. Είναι μια σπουδαία ημέρα για να βγεις έξω, να συναντήσεις παρέες και φίλους. Επωφελήσου λοιπόν…

Ζυγός

Ίσως ένα άγχος να σε κυριεύσει σήμερα για μερικές δουλειές που πρέπει να ολοκληρωθούν. Στο τέλος της ημέρας θα τα έχεις καταφέρει αλλά θα σου έχει βγει η… γλώσσα για να πετύχεις τον στόχο. Πάρε βαθιά ανάσα και ξεκίνα!

Σκορπιός

Σήμερα πας για τον στόχο και μόνο. Είσαι σε θέση να επιβάλεις τον λόγο σου και τις απόψεις σου και δεν είσαι διατεθειμένος να κάνεις χάρες. Υπάρχει μια κινητήριος δύναμη πίσω από τις πράξεις σου, αλλά πρόσεχε τα όπλα σου μην εκπυρσοκροτήσουν. Σήμερα είναι μια από τις μέρες που λατρεύεις Σκορπιέ…

Τοξότης

Πρόσεξε σήμερα μην μπλέξεις σε παρέες που θα σου δημιουργήσουν μπελάδες Τοξότη. Δεν είσαι σε καλή περίοδο και μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να πέσεις θύμα αυτής της κατάστασης. Μην επενδύσεις σε κανέναν συναισθηματικά γιατί θα πληγωθείς.

Αιγόκερως

Η τύχη σου σήμερα θα γυρίσει στον αισθηματικό τομέα πολύ εντυπωσιακά. Θα νιώσεις πως ξαφνικά έγινες ακαταμάχητος και το αντικείμενο του πόθου σου θα έρθει αυτό σε εσένα. Αλλά και αυτό αν δεν γίνει, θα έρθει άλλο. Να είσαι σίγουρος για αυτό!

Υδροχόος

Love Is In The Air αλλά εσύ Υδροχόε ούτε που νοιάζεσαι! Η τσέπη σου είναι το πρώτο πράγμα που θα σε απασχολήσει με το που ανοίξεις τα μάτια σου, παρά το γεγονός πως ο σύντροφός σου προσπαθεί να είναι εκεί για σένα, στήριγμα. Άσε λίγο τα λεφτά!

Ιχθείς

Ανανεωμένος και μέσα στο κέφι είσαι σήμερα Ιχθύ. Πρόσεχε μην πέσει απότομα η διάθεσή σου για… χαζομάρες, αλλά και αν συμβεί αυτό αμέσως θα πάρεις τα πάνω σου. Αξίζεις μια μέρα τέτοια γιατί το σύμπαν σε έχει βασανίσει λίγο τον τελευταίο καιρό.