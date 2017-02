Με τον Ερμή να περνάει στο ζώδιο των Ιχθύων σίγουρα τίποτα δεν θα μείνει κρυφό και κανένας δεν θα μπορέσει να ρίξει στάχτη στα μάτια κανενός. Οι προθέσεις όλων αποκαλύπτονται, με τη βοήθεια της Αφροδίτης που περνάει ανάδρομα ζόρια από το ζώδιο του Κριού. Καιρός να ανοίξουμε τα χαρτιά μας, λοιπόν.

Κριός

Κριέ μου η εβδομάδα για σένα ξεκινά με γοργούς ρυθμούς σε σημείο να βρεθείς να κάνεις σπριντ ενάντια στον εαυτό σου, κι αυτό γιατί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έριξες διακόπτες στα πάντα και τώρα τρέχεις να προλάβεις να τελειώσεις ο,τι άφησες στη μέση. No need to rush που λένε και οι Άγγλοι. Ξέρεις πολύ καλά πως όποιος βιάζεται σκοντάφτει κι εσύ το γκρεμοτσάκισμα το έχεις πρόχειρο. Πάρε μια ανάσα, βάλε προτεραιότητες και μην ξεχάσεις να φροντίσεις το κυριότερο πράγμα, αυτή τη βδομάδα. Τον εαυτό σου. Γιατί αν κλατάρεις, φοβάμαι πως δύσκολα θα επανέλθεις.

Ταύρος

Ταύρε μου, αυτό που θα σε χαρακτηρίσει αυτή τη βδομάδα, είναι η δυναμικότητα σου. Νιώθεις πως πατάς στα πόδια μου, πως μπορείς να ανέβεις ψηλά στηριζόμενος στις δυνάμεις και τις αποφάσεις σου. Με την αυτοπεποίθηση σου να χτυπά κόκκινο η αλήθεια είναι πως μπορείς να πετύχεις πολλά φτάνει να μην σε πιάσει αυτός ο εγωκεντρισμός που μπορεί να βάλει φωτιά σε όλα. Επίσης, καλό θα ήταν να κρύψεις τα γάντια του μποξ, επειδή κάποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις σου, δεν σημαίνει πως πρέπει να πας σε πόλεμο. Απλά, εξήγησε του τους λόγους που έχεις δίκιο κι εκείνος άδικο. Απλά τα πράγματα…

Δίδυμοι

Διδυμάκι μου, θα μπορούσαμε να σε χαρακτηρίσουμε και χαρά της ζωής αυτή τη βδομάδα αφού θα κυκλοφορείς μ’ ένα χαμόγελο στα χείλη για αρκετό καιρό. Η δημιουργικότητα σου είναι στα ύψη, κάτι που σου ανεβάζει και την αυτοπεποίθηση στα ύψη, και νιώθεις όμορφα κυρίως με τον εαυτό σου. Μπορεί να βρεθούν στο δρόμο σου κι εκείνοι οι καλοθελητές που θα θελήσουν να σου σπάσουν λιγάκι τα νεύρα- μπορεί ακόμα να είναι κι άτομα από την οικογένεια σου- αλλά μην τους αφήσεις. Η βδομάδα σου ανήκει, διεκδίκησε τη!

Καρκίνος

Καρκινάκι μου, τα ζόρια για σένα αυτή τη βδομάδα θα είναι μεγάλα, και μάλιστα θα είναι καθαρά επαγγελματικής και οικονομικής φύσεως. Μεγάλο το άγχος αφού βλέπεις πως δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα με αποτέλεσμα να καταπιέζεσαι, αλλά τουλάχιστον προσπαθείς με μπροστάρισα τη φαντασία σου, να βρεις τρόπους να ανταπεξέλθεις αντί να το βάλεις κάτω. Φταίει τ’ ότι τ’ άστρα ευνοούν την αυτοπεποίθηση σου και της δίνουν μία ώθηση, γιατί αλλιώς τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Έτσι σε θέλω, να μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να σε καταβάλλει. Ρόδα είναι και γυρίζει, σύντομα θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Λέων

Λιοντάρι μου, αυτή τη βδομάδα μάλλον θα παρεξηγηθεί λιγάκι η στάση σου, και αυτή η σιγουριά που θα βγάλεις προς τα έξω, για τον εαυτό σου και τις κινήσεις σου. Το θέμα είναι πως ξέρεις καλά τι θες από τη ζωή σου, και αυτό από τους άλλους λαμβάνεται εσφαλμένα ως εγωκεντρισμός, προφανώς γιατί απλά δεν μπορούν να χωνέψουν το γεγονός πως αναγεννιέσαι από τις στάχτες σου εύκολα. Μην αφήσεις κανέναν να ρίξει ψυχολογικά. Μείνει θεατής στην παράνοια που θα δημιουργήσουν εξαιτίας σου, και πίστεψε με, εσύ θα βγεις νικητής στο τέλος.

Παρθένος

Παρθενάκι μου, βρίσκεσαι σε μία φάση της ζωής σου που τα ζεις όλα έντονα, από τον έρωτα ως τους καυγάδες, αλλά και τη δημιουργικότητα. Είναι βέβαια και κάτι που αποζητάς αφού αισθάνεσαι πως τα ημίμετρα δεν σου ταιριάζουν και πολύ. Θα επικεντρωθείς κυρίως σε θέματα σχέσεων, είτε πρόκειται για ερωτικές ή φιλικές, με αποτέλεσμα όμως να μείνουν πίσω υποθέσεις εργασιακές που ίσως να σε αγχώσουν προς το τέλος της βδομάδας. Αλλά είπαμε. Διανύεις περίοδο δημιουργικότητας κι έτσι θα βάλεις τα πάντα στη θέση τους.

Ζυγός

Ζυγέ μου, στο επίκεντρο θα βρεθείς αυτή τη βδομάδα αφού αν μη τι άλλο το μόνο πράγμα που δεν πρόκειται να νιώσεις, είναι μοναξιά. Ξάφνου ο κύκλος γνωριμιών σου διευρύνεται τόσο πολύ που δεν ξέρεις που να πρωτοκοιτάξεις. Αυτό είναι καλό γιατί σε βάζει μέσα στα πράγματα και σου δίνει δυνατότητες εξέλιξης αν εκμεταλλευτείς τα σωστά άτομα. Βέβαια, όλη αυτή η κοινωνικότητα θα βάλει φρένο σε σημαντικά θέματα που σε απασχολούν με αποτέλεσμα να πιεστείς λιγάκι στο τέλος της βδομάδας, αλλά δεν σε φοβάμαι, ζήτα βοήθεια από κάποιον νέο φίλου σου και όλα θα πάνε καλά.

Σκορπιός

Σκορπιέ μου, αυτή είναι η λίστα με τα πράγματα που πρέπει να κάνετε αυτή τη βδομάδα: 1. Αγάπα τον εαυτό σου (λίγη γυμναστική και δίαιτα δεν έβλαψε ποτέ κανέναν). 2. Δώσε τις μάχες σου χωρίς φόβο και πάθος. Μία νίκη κάθε φορά κερδίζει τον πόλεμο. 3. Μην κλειστείς στον εαυτό σου στην πρώτη(ή δεύτερη ή τρίτη…) αναποδιά και μην σταματάς να ονειρεύεσαι. 4. Μείνε μακριά από αρνητικούς ανθρώπους. 5. Μείνε αμέτοχος σε καυγάδες τρίτων ακόμα κι αν έχεις βγάλει άποψη για το ποιος φταίει και ποιος όχι. Το μπελά σου θα βρεις και από τις δύο μεριές.

Τοξότης

Τοξοτάκι μου, αυτή η παλιό ρουτίνα έχει αρχίσει και σου δίνει στα νεύρα αλλά το θέμα είναι πως ξεσπάς αυτά τα νεύρα σε λάθος ανθρώπους. Το αποτέλεσμα αυτή τη βδομάδα θα είναι να αποξενωθείς από όλους κι από όλα και να νιώσεις πιο μόνος από κάθε άλλη φορά. Αυτό που εγώ εντοπίζω ως το κύριο πρόβλημα σου, είναι πως αντί να δεις όλα εκείνα που έχεις, επικεντρώνεσαι σε αυτά που δεν έχεις αποκτήσεις ακόμα. Ίσως δεν θα έπρεπε να είσαι τόσο αχάριστος ειδικά απέναντι στους ανθρώπους που πασχίζουν να σου δώσουν τα πάντα. Προσπάθησε να συγκρατήσεις τα νεύρα σου και τις τάσεις φυγής σου, πριν προκαλέσεις κακό.

Αιγόκερως

Αιγοκεράκι μου, αυτή τη βδομάδα θα πασχίσεις να βάλεις σε τάξη κάποιες υποθέσεις που σε απασχολούν, κυρίως στα επαγγελματικά σου, αλλά δυστυχώς κάποιοι ίσως να θελήσουν να σου βάλουν φρένο με αποτέλεσμα να σου προκαλέσουν μία σύγχυση που θα σε φέρει στ’ άκρα συναισθηματικά. Καλό θα ήταν να μην στηριχθείς σε κανέναν παρά μόνο στον εαυτό σου, γιατί δυστυχώς θα ισχύσει το : Αν θες να κάνεις κάτι σωστά, κάντο μόνος σου. Θέλει λιγάκι υπομονή με αυτές τις καθυστερήσεις, ειδικά γιατί έρχεται μια θετική περίοδος που θα σε αποζημιώσει.

Υδροχόος

Υδροχόε μου, αυτή τη βδομάδα θα κάνεις ένα μεγάλο λάθος που μπορεί και να απομακρύνει από κοντά σου ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες θα σε βοηθούσαν σε πολλούς τομείς. Θα προσπαθήσεις να επιβάλλεις τη γνώμη σου, αντί να δείξεις σε όλους με επιχειρήματα πως ίσως η άποψη σου πάνω σ’ ένα θέμα που σε βασανίζει, να είναι και η σωστή. Δεν λέω, έχεις βαρεθεί να μιλάς και να μην σε παίρνουν σοβαρά εξαιτίας των προχωρημένων ιδεών σου, αλλά δεν είναι και τρόπος αυτός… μην μετατραπείς σε έναν μικρό δικτάτορα, θα το μετανιώσεις οικτρά.

Ιχθύς

Ψαράκι μου αυτή τη βδομάδα θα αισθανθείς λιγάκι σαν εκείνο το όμορφο παραμύθι: Το δέντρο που έδινε (να το διαβάσεις, επιβάλλεται). Όλο θα δίνεις και θα δίνεις, θα κάνεις στην άκρη τα θέλω και τις ανάγκες σου για να βάλεις σε πρώτη μοίρα εκείνους που σε χρειάζονται με αποτέλεσμα στο τέλος να νιώσεις εκτός από εξουθενωμένος συναισθηματικά, και σαν κορόιδο αφού όταν ζητήσεις εσύ κάτι σε αντάλλαγμα, κανείς δεν θα τρέξει στο πλευρό σου. Ίσως, αρχικά, θα πρέπει να διαλέξεις σε ποιους θα δώσεις τα πάντα, και μετά, να κάνεις και λίγο κράτει για να μην μείνεις κι εσύ ένα κούτσουρο μόνο του.