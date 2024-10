Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2024 ξεκινάει σε λίγες μέρες!

10 – 20 Οκτωβρίου

Θέμα της χρονιάς: Iμπρεσσιονισμός και διπλωματία

Tα αμέτρητα μέτωπα πολέμου σε όλο τον πλανήτη μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν έχει ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Που πάει η ανθρωπότητα; Που πήγε η αυτονόητη ανάγκη της ειρήνευσης μεταξύ των ανθρώπων; Γιατί η διπλωματία αποτυγχάνει να βάλει ένα τέλος στα “κονσέρτα των όπλων”; Που πήγε ο πολιτισμός μας όταν κάθε μέρα χάνονται τόσο άδικα τόσοι πολλοί άνθρωποι, τόσα πολλά παιδιά; Κάποτε, οι ιμπρεσιονιστές, μια γενιά καλλιτεχνών με υψηλό ρομαντισμό, έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ιμπρεσσιονιστικό κίνημα της εποχής δεν τα κατάφερε. Άλλωστε, η τότε διπλωματία δεν ήξερε ή δεν θέλησε να το αξιοποιήσει. Μήπως σήμερα, μετά από 110 χρόνια, η τελευταία ρομαντική καλλιτεχνική τεχνοτροπία που έμεινε ζωντανή αενάως στις ψυχές των δημιουργών, θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά σε μια πιο στοχευμένη και ανθρώπινη διπλωματία, που δεν θα έχει ως πρώτο στόχο τα αμφοτερόπλευρα συμφέροντα, αλλά ένα φωτεινό μέλλον για την ανθρωπότητα γεμάτο όμορφα συναισθήματα και καλοσύνη;

Mε εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, με θεατρικές, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, με θεάματα δρόμου, διαλέξεις, συζητήσεις, με ζωγραφική σε δημόσιους χώρους, με αθλήματα, παιχνίδια και εναλλακτικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, το “Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2024” θα είναι μια δεκαήμερη γιορτή ειρήνης, αγάπης, τέχνης και πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, στην οποία θα συμμετέχουν, όπως κάθε χρόνο, περισσότεροι από 500 καλλιτέχνες, δημιουργοί και άνθρωποι του πνεύματος, σε πολλά επιλεγμένα σημεία (θέατρα, μουσικές σκηνές, γκαλερί, πλατείες, πεζόδρομοι, ωδεία, σχολεία, νεοκλασικά-ιστορικά κτίρια, ξενοδοχεία και άλλοι εναλλακτικοί χώροι) από την πλατεία Ομονοίας μέχρι την πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, τον Άγιο Παύλο και το σταθμό Λαρίσης, όπου πολλοί δρόμοι έχουν γαλλικά ονόματα και αποτελούν εδώ και χρόνια σημεία συνάντησης του αθηναϊκού αστικού πολιτισμού, της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, των μεταναστών, των ταξιδιωτών και των επισκεπτών.

To φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

ΕΝΑΡΞΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10.10

Wyndham Grand Athens, M.Αλεξάνδρου 2, Μεταξουργείο

Πλατεία μπροστά από το hotel Wyndham Grand Athens, Μεταξουργείο 20:00

Αthens Big Band

Ποτέ η Jazz και το Swing δεν ακούστηκαν καλύτερα στην πόλη…

Το καμάρι της Αθήνας, το υπέροχο και διεθνώς αναγνωρισμένο jazz μουσικό σύνολο του δήμου Αθηναίων με τους 18 καταξιωμένους μουσικούς, μας ταρακουνάει με bebop και μας ταξιδεύει στο χώρο και το χρόνο, σε εποχές όπου η αυθεντική μουσική δεν ήταν απλά διασκέδαση.

Ήταν ιδέα, κίνημα, ανθρώπινη αξία, ανάταση ψυχής…

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΥ & ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 10.10

Αthens Big Band (μουσικό σύνολο του δήμου Αθηναίων)

Πλατεία μπροστά από το hotel Wyndham Grand Athens, Μεταξουργείο 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.10

Ηobo illusionerz

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 19:30

Μια μοναδική ομάδα ακροβατικού χορού που ξεκίνησε το ταξίδι της το 2011 και έκτοτε σημείωσε πολλά επιτεύγματα εντός και εκτός Ελλάδας.

Με 12 βασικά μέλη της ομάδας από 9 έως 26 ετών που προέρχονται από διαφορετικά αθλήματα ή στυλ χορού, ρυθμική γυμναστική, ακροβατικά, parkour, latin dance, σύγχρονο χορό, μπαλέτο, γυμναστική, εναέρια slings, η υπέροχη αυτή ομάδα συμμετέχει και διαγωνίζεται εδώ και χρόνια σε διεθνείς εκδηλώσεις και διαγωνισμούς.

Χορογραφίες: Νάνσυ Πλέσσα

4theAtro

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:00

Fire Circus Show με την Τόνια Μπανίλα και την Αγγελική Δεληγιάννη

«Σ’ ἕναν κόσμο πού τίποτα δέν ξέρει ἀπό φῶς, ἦταν βέβαιο πώς δέν θά μέ γνώριζαν. Εἶχα ἔρθει ἀπ’ τό μέλλον μέ πρόσωπο ἀλλιώτικο κ’ ἐκεῖ πού ὁ πόλεμος λεγόταν

εἰρήνη, δέν εἶχα τόπο. Ὡστόσο τό μέλλον ἐκεῖνο θά ρθεῖ»

-Νικηφόρος Βρεττάκος

Η ομάδα 4theATro θα σας παρουσιάσει μία εντυπωσιακή street theatre performance με ζογκλερικά, φωτιές και ξυλοπόδαρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10

Tarantella e grecaniko με τους Encardia

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:00

Oι αγαπημένοι του Salento και της Calabria, οι εκστατικοί Encardia μας παρασέρνουν με τον ξέφρενο παραδοσιακό χορό και τα γκρεκάνικα τραγούδια της κάτω Ιταλίας.

Η απόλυτη γιορτή πλατείας με παραδοσιακές χορεύτριες ταραντέλλας, ξυλοπόδαρους, μίμους και μπαλαρίνες που εμπλουτίζουν τη δράση και το σκηνικό προσθέτοντας μια βενετσιάνικη νότα.

Encardia:

Κώστας Κωνσταντάτος: κρουστά, μαντολίνο, τραγούδι

Βαγγέλης Παπαγεωργίου: ακορντεόν, φυσαρμόνικα, τραγούδι

Ναταλία Κωτσάνη: τραγούδι, κιθάρα, κρουστά

Κωνσταντίνα Καλκάνη, Αναστασία Δρούγα: χορός

Μαζί τους:

Η Ομάδα Teatro Theama του Νίκου Μάκκα

O μίμος Φάνης Καφούσιας, ιδρυτής και εμπνευστής της Σύγχρονης Χορευτικής Παντομίμας και η μπαλαρίνα Παναγιώτα Αδαμοπούλου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10

Μonmartre

Πάρκο Σταθμού Λαρίσης, Σάμου 54

Ζωγράφοι στη Μονμάρτρη 11:00-15:00

Πορτραίτα και συναισθήματα με συνοδεία γαλλικών βαλς “μεταφέρουν” το αγαπημένο “βουναλάκι” των παλιών Αθηναίων στο μεγάλο Παρίσι.

Πέταλα της Ειρήνης 12:00-14:00

Ας ακούσουμε ένα παραμύθι: Η πολυταξιδεμένη ομάδα πέταλα της ειρήνης θα μας μεταφέρει στον κόσμο της μικρής Φαντού με ένα παραμύθι της Λιουντμίλα Οριόλ . Μία ιστορία για μικρούς και μεγάλους καθώς τα διδάγματά της αντηχούν σε όλες τις κοινωνίες του σήμερα

Ας διπλώσουμε ένα λουλούδι: Ελάτε να φτιάξουμε λωτούς με την μέθοδο αναδίπλωσης “origami” , ένα λουλούδι που έχει γίνει σύμβολο της διαφορετικότητας και της αποδοχής.

Φάνης Καφούσιας 12:00-14:00

O αγαπημένος μίμος Φάνης Καφούσιας μας προσφέρει ένα ιδιαίτερα ψυχαγωγικό δρώμενο με σύγχρονη χορευτική παντομίμα και την ιδιαίτερη κυματική του κίνηση.

Εργαστήριο παρασκευής καραγκιοζοφιγούρας 12:00-15:00

Ελάτε μαζί μας να κατασκευάσουμε φιγούρες από τον αγαπημένο μας αστικό μύθο με την βοήθεια του καραγκιοζοπαίχτη Χαράλαμπου Ρουμελιώτη.

Ομάδα Teatro Theama του Νίκου Μάκκα 12:30

Η θρυλική ομάδα δρόμου με τους μαγευτικούς ξυλοπόδαρους και φουσκωτούς που μεταμορφώνει την πραγματικότητα σε παραμύθι.

Συναυλία από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων 12:30

Συνυφασμένη με την ιστορία της Αθήνας και της μουσικής της πόλης σε πλατείες και δρόμους η υπέροχη αυτή μπάντα σαγηνεύει με τον συνδυαστικό ήχο των πνευστών και κρουστών οργάνων.

“παράστασις περιΩπής”

Παντελής Αμπαζής – Γεράσιμος Γεννατάς

ΝΤΕΜΟΝΤΕΡΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Η επελαύνουσα ελαφρά ταξιαρχία του γέλιου και της χαράς, συνεχίζει ακάθεκτη!

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες, ο ΜΑΝτάμ τραγουδοποιός και ο σανιδοφάγος ηθοποιός,

ο Παντελής και ο Γεράσιμος, ο Γεννατάς κι ο Αμπαζής.

Backing band “Ανωτάτη Ζαμπετική”

Μια γνησίως αύξουσα παράσταση σε μια γνησίως φθίνουσα κατάσταση.

Όσοι την είδαν, την άκουσαν!

ΠΕΜΠΤΗ 17.10

Θέατρο Σκιών – Ο καραγκιόζης ο μέγα ιμπρεσιονιστής

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 19:30

Ο φίλος μας ο Καραγκιόζης, σε αυτήν την παράσταση θα ακολουθήσει το ρεύμα του Ιμπρεσιονισμού, θα πάρει τα πινέλα του και τα καβαλέτα του και με τα έντονα χρώματα του Ιμπρεσιονισμού θα ζωγραφίσει πολύχρωμες στιγμές γέλιου!!

Ελάτε να φάμε, να πιούμε και χαμογελαστοί να κοιμηθούμε!!

Επιμέλεια-Εκτέλεση: Σωκράτης Κοτσορές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.10

Διαγωνισμός Freestyle Football

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 18:30

Επίδοξοι ποδοσφαιριστές επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους στο καλλιτεχνικό ποδόσφαιρο δρόμου. Νικητές του διαγωνισμού θα είναι εκείνοι που θα επιτύχουν τα περισσότερα “γκελάκια”.

Ποιος θα κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στον αέρα;

Δηλώσεις συμμετοχής μισή ώρα πριν την έναρξη του διαγωνισμού.

FreeStyle show από τον μετρ του είδους Αλέξανδρο Πιτσαλίδη

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:00

DEVA Circus Show

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:30

Ο Αντώνης Πασβάντης, παγκόσμιος πρωταθλητής World Champion Fire artist of the year 2022, παρουσιάζει μια fire performance με δυναμικές χορογραφίες, με πολλαπλά φλεγόμενα αντικείμενα, φλεγόμενα σχοινιά, κοντάρια, dragon staff, poi, πυρσούς, που εναλλάσσονται δημιουργώντας ένα ταξίδι στη μαγεία της αρχέγονης τέχνης του χορού της φωτιάς παλαιών πολιτισμών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.10

Party Groove in Athens & Corner Pockets

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:00

Ετοιμαστείτε για ένα αξέχαστο Swing party!

Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών, υποδέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στις Δράσεις Δρόμου, τους “Corner Pockets”, μία από τις πιο ξεχωριστές jazz bands της Αθήνας!

Την μπάντα θα συνοδεύει social dancing από την ομάδα “Groove in Athens”, που σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε swing χορό και να γνωρίσετε τον κόσμο του Lindy Hop.

Οι “Corner Pockets” είναι μια εξαμελής swing jazz μπάντα από την Αθήνα. Η αγάπη τους για την swing εποχή, συνδυασμένη με bebop και hard bop στοιχεία, συνθέτουν έναν φρέσκο και εκρηκτικό ήχο! Η μπάντα δραστηριοποιείται εδώ και 3 χρόνια και έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις μουσικών και χορευτών της jazz κοινότητας. Οι “Corner Pockets” θα παρουσιάσουν αγαπημένα τους κλασσικά jazz standards με νέα arrangements.

Vocals: Νίκη Περδικάκη

Κιθάρα: Γιώργος Κουτσικούλης

Σαξόφωνο: Gabriele Milozzi

Πιάνο: Ορέστης Πετράκης

Κοντραμπάσο: Γιάννης Παπαδόπουλος

Τύμπανα: Δημήτρης Κοντός

Το “Groove in Athens”, είναι μία ομάδα που σχηματίστηκε από τη Μαρία Βασιλάκου και τον Γιάννη Νικολαΐδη, η οποία παραδίδει μαθήματα Swing χορών: Lindy Hop και Authentic Jazz Dance στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτής της μουσικοχορευτικής δράσης, μη χάσετε την ευκαιρία να μάθετε τα πρώτα σας βήματα Lindy Hop, σε ένα δωρεάν ανοιχτό δοκιμαστικό μάθημα Lindy Hop από τους χορευτές και δασκάλους Μαρία Βασιλάκου και Γιάννη Νικολαΐδη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.10

Παίζουμε Πετάνκ

πλατεία Αυδή 11:00-14:00

Ελάτε να γνωρίσετε και να διασκεδάσετε με το παραδοσιακό κοινωνικό άθλημα των Γάλλων, petanque (εδαφοσφαίριση) που έχει κατακτήσει το ελληνικό κοινό. Είναι ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτως φύλου και φυσικής κατάστασης. Πραγματοποιείται πρώτα επίδειξη και έπειτα τουρνουά. Ελεύθερη συμμετοχή.

ΛΗΞΗ

Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο 20:30

Τηλ. 6932428585. Είσοδος: ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 10.10

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 21:30

Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 5 ευρώ

Με αφετηρία την Αργεντινή, ταξιδεύουμε στη Νότια, Κεντρική και Βόρεια Αμερική, με μοναδικά μέσα μια μοτοσυκλέτα, μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα. Tango, milonga, chakarera και άλλοι λατινοαμερικάνικοι ρυθμοί σμίγουν με το road-blues.

Κώστας Βλαχόπουλος: φυσαρμόνικα

Herman Mayr: κιθάρα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.10

Θέλμα Καραγιάννη – Αρετή Κοκκίνου – “ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ”

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

H αγάπη, ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο, η ειρήνη και ο πόλεμος, η καθημερινότητα και τα μεγάλα γεγονότα συνθέτουν το μωσαϊκό της ζωής. Η Θέλμα Καραγιάννη και η Αρετή Κοκκίνου με τους συνεργάτες τους παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με τραγούδια που υμνούν τη ζωή και την ομορφιά της, αυτή που βρίσκεται στα μεγάλα αλλά και στα ταπεινά.

Θέλμα Καραγιάννη: Τραγούδι

Αρετή Κοκκίνου: κιθάρα φωνητικά, μουσική επιμέλεια

Νίκος Τσαχτσίρης: μπάσο

Σωκράτης Γανιάρης: κρουστά

REBE(L)TANGO QUARTET

Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 6932428585. Είσοδος: 12 ευρώ

Tango – rebetiko: Δρόμοι παράλληλοι

Μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο, το Τango και το Ρεμπέτικο παρουσιάζονται μέσα από πρωτότυπες ενορχηστρώσεις, πρωτίστως σαν περιθωριακές μουσικές που κατά καιρούς ήταν στην παρανομία ή λογοκρίθηκαν, αλλά και σαν μουσικές που εξέφρασαν το λαϊκό γίγνεσθαι μιας δύσκολης καθημερινότητας, αυτής των μεταναστών και των προσφύγων στα λιμάνια του Πειραιά και του Μπουένος Αϊρες, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Μέσα από 8 διαφορετικές θεματικές ξετυλίγεται το νήμα των παράλληλων δρόμων του Tango και του Ρεμπέτικου: To άστυ, η καθημερινή επιβίωση, ο άνδρας, η γυναίκα, ο έρωτας, το πάθος, η ουτοπία, ο θάνατος, η ελευθερία. Στην ιστορία του «σύγχρονου λαϊκού́ τραγουδιού́» – όπως αποκαλεί ο Μάνος Χατζιδάκις το ρεμπέτικο – παρατηρούνται κοινές και παράλληλες εξελίξεις με τις αντίστοιχες ξένες αστικές λαϊκές μουσικές όπως το tango. Ακόμα και η θεματολογία τους είναι παρεμφερής: μιλάνε για πόνο, για φυλακή́, για παρανομία και για χασίσι, για οικονομική́ και ψυχική́ εξαθλίωση, για πικραμένους ερωτες και για θέματα εν γένει της λαϊκής καθημερινότητας.

Αναστασία Γεωργάκη: Ακορντεόν

Τηλέμαχος Μούσας: Κιθάρα, πριόνι, θέρεμιν

Χρυσόστομος Μπουκάλης: Κοντραμπάσο

Αγγελική Κοντοπούλου: φωνή

Guest: Ειρήνη Δασκαλάκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10

Dilemma

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

To ντουέτο των Dilemma παρουσιάζει ένα μουσικό ταξίδι εμπνευσμένο από τη μυθολογία του Βορρά, τις Ιρλανδέζικες μπαλάντες και το μεσογειακό ταμπεραμέντο σε ένα σύγχρονο πάντρεμα με τη δισκογραφία του, κάνοντας αναφορές στην αγάπη, τη φύση, τον ξεριζωμό, την απώλεια. Οι Dilemma με έναν ολοκαίνουριο δίσκο στις αποσκευές τους, εξερευνούν κρυμμένους και απόμακρους θησαυρούς, αυτοσχεδιάζουν, ενώ με την ευρύτητα της μουσικής τους ανάπτυξης ξεδιπλώνουν πολλαπλές ερμηνείες πάνω σε μουσικές που αναπλάθουν, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις.

Σωτήρης Τράγκας: φωνή, σαξόφωνο, φυσαρμόνικες

Πόπη Νταλαχάνη: φωνή, κιθάρες

Φaretra Crystalina

L.U.X Athens, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 2105240888. Είσοδος: 10 ευρώ

Λυρικές φωνές, πολυφωνίες, πρωτάκουστες διασκευές, νέες συνθέσεις, ένα λαμπρό και ολόφωτο ρεπερτόριο: Μεσογειακά και λατινοαμερικάνικα τραγούδια, κέλτικες μελωδίες και, στο επίκεντρο, ελληνικά παραδοσιακά αριστουργήματα.

Η Φaretra Crystalina συνδυάζει τον λυρισμό της κλασικής μουσικής και τις ρίζες, την αλήθεια και την αδρή φύση των παραδοσιακών μελωδιών με μια δυναμική ροκ διάθεση, την λάμψη του λυρικού τραγουδιού με το βάθος και τα αρχέτυπα του χωμάτινου τραγουδιού της επαρχίας που άντεξε και σμιλεύτηκε στο χρόνο. Ηχητικές εικόνες της υπαίθρου συνδυάζονται με φωνητικά πυροτεχνήματα και υπέροχα χρώματα παραδοσιακών και κλασικών οργάνων σε μια οργασμική διάθεση που προκύπτει από τον γόνιμο διάλογο του λόγιου και του λαϊκού στοιχείου.

Χρυσόστομος Καλογριδάκης: τενόρος, κιθάρες, κείμενα

Θάλεια Μουτοπούλου: σοπράνο, φλογέρες, πιάνο

Μαρία Δελή: Μπαγιάν, φωνή

Αντώνης Νομικός: Κρουστά, φωνή

Γιώργος Αρνής: Κοντραμπάσο, φωνή

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10

Σαλίνα Γαβαλά

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

Μια βραδιά αφιερωμένη στα αγαπημένα ερωτικά κλασικά! Τα διαχρονικά τραγούδια των μεγάλων δημιουργών, με τα οποία ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε, τραγουδήσαμε και τραγουδάμε ακόμα! Από τα ρετρό ως τα piano bar μιας άλλης εποχής, αναδεικνύεται ο αέναος ρομαντισμός, σε ένα ατμοσφαιρικό πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα και πάθος, με όχημα τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των μεγάλων συνθετών.

Σαλίνα Γαβαλά: Ερμηνεία

Σπύρος Δεληγιαννόπουλος: πιάνο

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.10

Dimitris Kalantzis 4et – Tribute to Michel Legrand

L.U.X Athens, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105240888. Είσοδος: 10 ευρώ

Ένα αφιέρωμα στον Michel Legrand, μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στο χώρο της μουσικής του κινηματογράφου. Τα 3 Όσκαρ και τα 5 grammy το δείχνουν ξεκάθαρα.Υπήρξε, ωστόσο, σπουδαίος τζαζ πιανίστας και συνθέτης με έντονο ρομαντικό και ιμπρεσιονιστικό αέρα, του οποίου τις μουσικές διασκεύασαν και έπαιξαν κορυφαίοι τζαζίστες όπως οι Miles Davis, Βill Evans, Art Farmer και πολλοί άλλοι.

Το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή παρουσιάζει μια εκδοχή της γοητευτικής του μουσικής, σε μια απόλυτα παριζιάνικη ατμόσφαιρα.

Δημήτρης Καλαντζής: πιάνο

Αλέξανδρος Δράκος-Κτιστάκης: τύμπανα

Γιώργος Γεωργιάδης: ακουστικό μπάσο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα

ΤΡΙΤΗ 15.10

Η Αθήνα της Belle Epoque – Μία μουσική αναδρομή

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

Μελωδίες από το δυτικότροπο “ελαφρό” τραγούδι και τα πρώτα ρεμπέτικα της Μπελ Επόκ εποχής, θα μας συντροφεύσουν με συνοδεία πιάνου, ταξιδεύοντας μας στην εποχή του “ελληνικού” ιμπρεσιονισμού και στους σπουδαίους και ετερόκλητους μεταξύ τους συνθέτες της, που οι μουσικές επιρροές τους διαμόρφωσαν την τότε ελληνική μουσική πραγματικότητα.

Νάσια Σωτήρχου: Τραγούδι

Χρήστος Κουμούσης: Πιάνο

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.10

Τετράφωνο – Όθωνας Μπικάκης

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

Τέσσερις μουσικοί απομακρύνονται από κλασικές φόρμες, με πιο ελεύθερη μουσική έκφραση και μας ταξιδεύουν με έντεχνα και λυρικά τραγούδια, μελωδίες από την Κρήτη και την Αρμενία και τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία. Ένα ταξίδι που ενώνει την κρητική λύρα και το λαούτο, με το βιολί, το πιάνο και το τραγούδι και περιλαμβάνει συνθέσεις σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συνθετών.

Όθωνας Μπικάκης: κρητική λύρα, λαούτο, τραγούδι

Αναΐτ Σαφαριάν: τραγούδι

Ανδρέας Χανιώτης: βιολί

Έλενα Κυριακίδη: πιάνο

Jasmine in November – Clio Karabelias

L.U.X Athens, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105240888. Είσοδος: 10 ευρώ

To Jasmine in November είναι μια μουσική ουτοπία όπου η άρπα υφαίνει έναν μουσικό καμβά με την φωνή και τα κρουστά, μεταξύ οριενταλισμού και νεωτερικότητας. Τα εξωτικά ακούσματα δεν θα λείψουν, όπως και τα πιο οικεία- μέσω κάποιων πολυ ιδιαίτερων διασκευών. Η άρπα στα χέρια της Clio K. αναλαμβάνει ενίοτε τον ασυνήθιστο ρόλο μιας ρυθμικής Αφρικανικής κόρας, η ενός μεσογειακού μονωδικού οργάνου, και αγκαλιάζει ευλαβικά τις μεταξένιες μελωδίες της βελούδινης φωνής της Βασιλικής Κωνσταντέλλου. Το τραγούδι πιστό στο πνεύμα του συνθέτη του, υφαίνει το δικό του δρόμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Κλειώ Καραμπελιά: Άρπα

Βασιλική Κωνσταντέλλου: Τραγούδι

Βασίλης Χωριανόπουλος: Tύμπανα

ΠΕΜΠΤΗ 17.10

duo 4Κ “The doing bar”

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

Ένα πολύχρωμο κολάζ από δημοφιλή βραζιλιάνικα τραγούδια, γραμμένο την περίοδο του Μεσοπολέμου, πλαισιώνεται από έργα όπου λαϊκές μουσικές αναμιγνύονται με την προσωπική γλώσσα του συνθέτη. Παίζοντας ανάμεσα στο λαϊκό και στο λόγιο, το duo 4K εξερευνά την ασυνήθιστη συνύπαρξη των δύο πολυφωνικών οργάνων μέσα από τα έργα των Milhaud και Poulenc. Δίπλα σε αυτά, μουσικές ράγκταϊμ, τάνγκο, βαλς, ποπ και μπλουζ παρελαύνουν καμουφλαρισμένες σε έργα των Galliano, Kagel, Tiensuu, και Nuyts.

Κατερίνα Κωνσταντούρου: Πιάνο

Κωνσταντίνος Ράπτης: Ακορντεόν

Κυριάκος Γκουβέντας trio

L.U.X Athens, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 2105240888. Είσοδος: 10 ευρώ

Η διπλωματία στη μουσική και στο μέγα παλάτιον της Κωνσταντινούπολης. Λαοί, έθνη και φυλές ανακατεύονται σ’ ένα χαρμάνι πολιτισμού για εκατοντάδες χρόνια στην Πόλη των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Έλληνες, Οσμανλήδες, Τούρκοι, Εβραίοι, Αρμένιοι, επιβιώνουν μαζί και παράγουν ένα μοναδικό μουσικό πολυπολιτισμικό τοπίο. Αυτό το μουσικό μωσαϊκό έρχεται να μας αφηγηθεί η ομάδα του δεξιοτέχνη βιολιστή Κυριάκου Γκουβέντα, που πλαισιώνεται από την εξαίρετη σαντουρίστρια Ιωάννα Ρήγα και την μοναδική ερμηνεύτρια.

Μήδεια Χουρσουλίδου στο τραγούδι.

Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί

Ιωάννα Ρήγα: Σαντούρι

Μήδεια Χουρσουλίδου: τραγούδι

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.10

Ένα Σαλόνι σαν κήπος – Σίλια Κατράλη – Σπύρος Παρασκευάκος

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

Η «ΜΠΕΛ ΕΠΟΚ» του Σπύρου Παρασκευάκου συναντά τον «Ορίζοντα» της Σίλιας Κατράλη στο σαλόνι μιας μπουάτ. Το ρετρό τραγούδι συναντά το beat και το έντεχνο τον pop ηλεκτρονικό ήχο.

Mια ιδιαίτερη αφήγηση με unplugged ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στον απόλυτο ρομαντισμό και την ηλεκτρική ενέργεια, φορτίζονται και παίρνουν φωτιά από μια ονειρική Μπελ επόκ ως έναν νοητό ορίζοντα -που καταλήγει κανείς δε ξέρει πού ακριβώς.

Μαζί τους στη κιθάρα, ο τραγουδοποιός Harry Huta που συμπληρώνει αυτό το παζλ με αρμονίες και ηχοχρώματα από μια δεκαετία αλλοτινή.

Cafe latino & Καφενές // Martha Moreleon – Μάριος Στρόφαλης – Ειρήνη Τουμπάκη

Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 6932428585. Είσοδος: 10 ευρώ

Πολυταξιδεμένοι καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα μουσικό ταξίδι από τα καφέ της Λατινικής Αμερικής ως τους δικούς μας παλιούς καφενέδες και τα Café Chantant.

Τραγούδια της επιβίωσης αλλά και του αέναου ρομαντισμού υποδηλώνουν τα κοινά σημεία στις κουλτούρες των απομακρυσμένων λαών. Τα καφενεία κι εδώ κι εκεί με τις μουσικές και τα τραγούδια που αγαπάμε θα είναι πάντα οάσεις μέσα στην σκληρή και άχαρη καθημερινότητα.

Πόσο μάλλον αν η μουσική είναι ζωντανή, όπως συνέβαινε τα παλιά τα χρόνια!

Μαζί τους ο Αργεντίνος κιθαρίστας, μπασίστας και ερμηνευτής Herman Mayr.

Special guest: ο Αργεντίνος Roman Gomez (κιθάρα, μπαντονεόν).

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.10

Ναταλία Ρουτσολιά, Ο διάλογος του φωτός με το σκοτάδι- Acoustic

Concerto Cafe Artistic, Μάγερ 18 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 2105243330. Είσοδος: 10 ευρώ

Η μουσική παράσταση της τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Ναταλίας Ρουτσολιά Ο διάλογος του φωτός με το σκοτάδι, περιλαμβάνει τραγούδια από την Ελλάδα και τον κόσμο που διατρέχουν γενιές και γενιές κι άλλα που γράφτηκαν σήμερα από νέους δημιουργούς και φιλοδοξούν να ανοίξουν τις πόρτες μια νέας εποχής. Τι είναι ίδιο με το χθες και τι τελείως αλλιώτικο; Όλα ανοίγουν έναν διάλογο με τον υψηλό ρομαντισμό και τις αποχρώσεις του, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει παντού το κενό της απώλειας σε πανανθρώπινο επίπεδο. Μέσα από τα “χρώματα” των σημαντικών μας δημιουργών, της παράδοσης και της δικής της δισκογραφίας συνδιαλέγονται οι έννοιες του ανθρωπισμού, του ρομαντισμού και της ζωής που προσδοκούμε άλλοτε διπλωματικά κι άλλοτε πολεμικά.

DECIBEL Disco party

L.U.X Athens, Ψαρρών 26 & Μαιζώνος, Μεταξουργείο 22:00

Τηλ. 2105240888. Είσοδος: 10 ευρώ

Η Decibel Band συστάθηκε τον Απρίλιο του 2013. Με πολλή δουλειά και απίστευτη όρεξη για πειραματισμούς και φρέσκες ιδέες, δεν άργησε να εδραιωθεί στα μουσικά δρώμενα.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, έχει καταφέρει να ξεπερναει τις 100 ζωντανές εμφανίσεις κάθε χρόνο σε όλη πλέον την ελληνική επικράτεια και κυρίως να ξεχωρίζει, με την ικανότητα της, να μετατρέπει την κάθε της εμφάνιση σε ένα ξέφρενο πάρτι που το κοινό γίνεται μια μεγάλη παρέα. Η μπάντα κινείται σε έναν μουσικό άξονα, που περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες που όλοι έχουμε λατρέψει, από την ποπ και ροκ ελληνική σκηνή των 70s, 80s και 90s, μέχρι και το σήμερα.

Τύμπανα: Βάιος Τσατσαλίδης

Ηλεκτρική κιθάρα: Δημήτρη Αναστόπουλος

Πιάνο: Γιώργος Γκιολές

Τραγούδι: Μιχάλης Κανίνης

Μπάσο – τραγούδι: Γιώργος Μητρόπουλος

Τραγούδι: Μαρία Μπιζάτη

Γιώργος Κρομμύδας – Organcaster

BeeRaki, Ψηλορείτη 6, Σταθμός Λαρίσης 22:00

Τηλ. 2108822322. Είσοδος: 5 ευρώ

O βιρτουόζος κιθαρίστας Γιώργος Κρομμύδας παρουσιάζει το ORGANCASTER.Tο Project μετραει ηδη πανω απο 10 χρονια ζωής και συνδυαζει την παράδοση με τον μοντέρνο ήχο της jazz. Μαζί του ο κορυφαίος πιανίστας και οργανιστας Γιάννης Παπαδόπουλος και ο εκρηκτικός ντράμερ Βαγγέλης Κοτζάμπασης.

Μια groovy εμπειρία από τρεις κορυφαίους μουσικούς.

Γιώργος Κρομμύδας: κιθάρα

Γιάννης Παπαδόπουλος: πιάνο, organ

Βαγγέλης Κοτζάμπασης: ντραμς

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.10

Μουσική στον Κήπο του Μονέ

Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69 19:00

Τηλ 2108815219. Είσοδος: 5 ευρώ

Καταξιωμένοι καλλιτέχνες, καθηγητές του Απολλωνίου Ωδείου ερμηνεύουν έργα Ιμπρεσιονιστικής Μουσικής.

Θα ακουστούν έργα των Debussy, Fauré, Satie και Mel Bonis.

Συμμετέχουν οι: Μαρισία Παπαλεξίου(τραγούδι), Αμαλία Κουντούρη(φλάουτο) Εύα Φάμπα (κιθάρα), Άγγελος Πάτερος (πιάνο), π. Ελευθέριος Κουμασίδης (πιάνο), Χριστίνα Πουπάλου (τραγούδι), Yasmin Folini (πιάνο), Ελίζα Ζερβάκη (πιάνο), Φοίβος Σακελάρης (πιάνο).

Impress me (#not) – Erasmia Tsipra

Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο 21:00

Τηλ. 6932428585. Είσοδος: ελεύθερη

Groove in Athens & Corner Pockets

Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο 21:30

Τηλ. 6932428585. Είσοδος: ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ & STAND – UP COMEDY

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.10

OPEN MIC NIGHT (60’)

Σωκράτης (καφενείο Θήβα), Χίου 42 & Αγίου Παύλου 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Μια βραδιά stand-up comedy με δοκιμές νέου υλικού από νέα κωμικά ταλέντα.

Παρουσίαση: Παλλιγκίνης Δημήτρης

Lineup: Σταυρούλα Παμπστ, Ορέστης Θεοφανούδης, Θάνος Ζωίδης, Έλλη Πετρίδη, Ευθύμης Μπριάνης, Θανάσης Ρούκαλης

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.10

OPEN MIC NIGHT (60’)

Σωκράτης (καφενείο Θήβα), Χίου 42 & Αγίου Παύλου 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Μια βραδιά stand-up comedy με δοκιμές νέου υλικού από νέα κωμικά ταλέντα.

Παρουσίαση: Μελίνα Κόλλια

Lineup: Σοφία Κλιάνη, Γιάννης Σίμος, Θοδωρής Μιχαηλίδης, Άλκης Νικομάνης, Μαρία Κουφομανώλη, Κώστας Τάσιος, Άγγελος Κυριακίδης.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ, του Δημήτρη Κωσταγιόλα (50’)

Σωκράτης (καφενείο Θήβα), Χίου 42 & Αγίου Παύλου 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Μία μουσική κωμωδία με “δημοτικά” τραγούδια, με ελεύθερο crowd work, ελεύθερα βήματα, στιγμές χορογραφίας, με πλούσιο περιθώριο για λάθος και ιδιαίτερη ματιά και αγάπη στην… βλάβη.

Σύλληψη – εκτέλεση: Δημήτρης Κωσταγιόλας

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10

“παράστασις περιΩπής”

Παντελής Αμπαζής – Γεράσιμος Γεννατάς

ΝΤΕΜΟΝΤΕΡΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 20:00

Είσοδος ελεύθερη

PERFORMANCE SHOWCASE (80’)

Τεχνουργείο, Ψαρών 63, Μεταξουργείο 21:00

Είσοδος ελεύθερη

Back-to-back performances από νέες ομάδες με στοιχεία σύγχρονου τσίρκου, σύγχρονου χορού και θεατρικού αυτοσχεδιασμού.

Συμμετέχουν οι παραστάσεις:

Ἀπώλλυσ(τευ)αν

Μια κιθάρα, ένα trapeze, μια γυναίκα και ένας άνδρας καλούνται να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας καθώς χάνουν μια μια τις αισθήσεις τους.

Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε πώς θα επικοινωνήσουμε;

Ποιά είναι η πιο σημαντική αίσθηση για την επικοινωνία και την συνύπαρξη;

Μουσική: Δημήτρης Μπακόπουλος

Ερμηνεύτρια: Γαλήνη Μπενετάτου

Να βγάλω τα ρούχα μου;

Μια work in progress παράσταση, ένας αυτοσχεδιαστικός μονόλογος, επηρεασμένος από την Κοκκινοσκουφίτσα του Charles Perrault, με επίκεντρο τη γυναικεία φύση.

Πώς μια γυναίκα αντιλαμβάνεται τον έρωτα, την απόρριψη, την έλλειψη επικοινωνίας, την αναζήτηση του εαυτού; Πώς μπαίνει στα καλούπια της κοινωνίας και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτά; Τι συμβαίνει όταν επιλέγει να ακολουθήσει αυτό που ζητάει η κοινωνία από αυτήν; Ή μήπως δεν το επιλέγει;

Σκηνοθεσία: Αγγελική Νικολαΐδου

Επί Σκηνής: Ειρήνη Μπαζάνη

Red Hood

Σύνθεση σκηνών με συνεχείς εναλλαγές ρόλων εμπνευσμένων από το “Little Red Riding Hood” του Charles Perrault.

“Μισοφαγωμένο βρέθηκε, τις πρώτες πρωινές ώρες, ανήλικο κορίτσι στο σπιτάκι της γιαγιάς στο δάσος. Επίθεση σαρκοφάγου θηλαστικού υποδεικνύουν τα σημάδια στο σώμα του άτυχου κοριτσιού, όπως επισημαίνουν οι έρευνες των αρμόδιων φορέων σε συνεργασία με τις αρχές.”

Η επόμενη μέρα στο σκοτεινό παραμύθι, όπου κανένας ξυλοκόπος δεν εμφανίζεται ποτέ.

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μέτσος

Ηθοποιοί επί σκηνής: Χαρά Κανταρέλη, Χρυσή Βαρβάρα

Una Tostada por dos

Ένα ντουέτο σύγχρονου χορού εμπλουτισμένο με στοιχεία θεάτρου και Play-Fight, που εξερευνά την έννοια της προσωπικής ελευθερίας.

Χρειάζεται να είμαστε μόνοι για να είμαστε ελεύθεροι;

Υπάρχει αληθινή ελευθερία μέσα σε ένα πλαίσιο συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους άλλους;

Πώς μπορούμε να βρούμε ισορροπία μέσα σε αντιθέσεις και προκλήσεις;

Πότε οι προσωπικοί περιορισμοί και οι κοινωνικές πιέσεις μετατρέπονται σε ευκαιρίες για σύνδεση;

Ένα ταξίδι για την αναζήτηση της ανεμελιάς.

Δημιουργία – ερμηνεία: Γεωργία Μήλλα, Κελλυ Διακουλάκη

Πρωτότυπη Μουσική: Πέτρος Αποστολίδης

Χρησιμοποιείται επίσης μουσική του Πάρη Καραγιαννόπουλου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – STREET ART – MURALS

Ομαδική έκθεση: Οι οραματιστές

Πολιτιστικό κέντρο δήμου Αθηναίων Αγίου Παύλου

Αγίου Παύλου 20-22, Μετρό Μεταξουργείο

Εγκαίνια: Σάββατο 12/10/2024 19:00

Ώρες λειτουργίας: Δευτ, Τρ, Πεμ, Παρ 17:00-21:00, Tετ 16-10-24 10:00-15:00, Σαβ, Κυρ, 11:00-14:00 & 17:00-21:00

Ζωγραφική/ Φωτογραφία αρχείου/Εγκατάσταση

Επιμέλεια: Λία Κουτελιέρη, Μάριος Στρόφαλης

Εκείνοι που δεν δέχονται να έχουν σύνορα είναι αυτοί που παρεμβαίνουν με το έργο τους και διαμορφώνουν την ιστορία. Οι Ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι έφεραν μια επανάσταση στην τέχνη, όχι μόνο με τον τρόπο ζωγραφικής τους, αλλά και με το τεχνικό τους υπόβαθρο. Αρνήθηκαν κάθε περιορισμό ως προς το θέμα, την ευκρίνεια των γραμμών και των χρωμάτων κι αποτύπωσαν με φως την κίνηση ακόμα και με μικρές κυματιστές πινελιές. Πρόκειται για την ονειρικότητα μιας περασμένης, αλλά πάντα διαχρονικής εποχής που συνδυάζει τον ρομαντισμό, τον λυρισμό με την αντισυμβατικότητα.

Μολονότι ιδιαίτεροι χαρακτήρες, οι ιμπρεσιονιστές καλλιτέχνες ήταν ιδιαίτερα κοινωνικοί και πολύ συχνά συμμετείχαν σε πολιτικούς κύκλους συνεισφέροντας τις απόψεις τους.

Πώς θα ήταν άραγε η διακρατική διπλωματία αν συμπεριελάμβανε στους κόλπους της τον θεσμικό διάλογο εκπροσώπων καλλιτεχνικών κινημάτων;

Θα ήταν δυνατό να αποφευχθεί ένας πόλεμος αν στην θέση των πολιτικών αντιμαχόμενων λαών βρίσκονταν οραματιστές δημιουργοί, όπως ήταν οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι και μουσουργοί των αρχών του 20 αιώνα;

Η έκθεση εικαστικών και φωτογραφίας αρχείου που διοργανώνεται στα πλαίσια του “Μικρού Παρισιού των Αθηνών 2024” με τον τίτλο “Οραματιστές” συμπεριλαμβάνει αρχειακές φωτογραφίες καλλιτεχνών (ζωγράφων, μουσουργών κ.α.) και πολιτικών της Belle Epoque και του μεσοπολέμου, έργα σπουδαίων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων που αντιπαραβάλλονται με έργα των εικαστικών μας καλλιτεχνών, οι οποίοι συμμετέχουν μέσω ανοικτού καλέσματος του φεστιβάλ, καθώς και τον “δημόσιο διάλογο” σχετικά με “τον ιμπρεσιονισμό και την διπλωματία”.

Street art – murals

Από το 2013 ως σήμερα το φεστιβάλ “Μικρό Παρίσι των Αθηνών” απέδωσε στην πόλη μεγάλα έργα ζωγραφικής δρόμου σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, εμπλουτίζοντας την δημόσια πολιτιστική μας κληρονομιά.

Το 2024 το φεστιβάλ, πιστό στις αρχές και τους στόχους του θα φιλοξενήσει και πάλι σημαντικούς καλλιτέχνες για τη δημιουργία νέων δημόσιων τοιχογραφιών.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.10

Εισαγωγή στον Ιμπρεσιονισμό: Ιστορικό και Κοινωνικό Πλαίσιο

Wyndham Grand Athens (Αίθουσα Ήρα), Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Μεταξουργείο 11:30 – 14:00

Η Τέχνη και η Προβολή της Ιστορίας: Η Ανάδειξη της Κληρονομιάς του Ιμπρεσιονισμού

Ο διαχρονικός ρόλος της Τέχνης και η πορεία από τη μορφή στην αφαίρεσή της

Η επιρροή του Ρομαντισμού στην πολιτική σκέψη, η ενσωμάτωση των εθνικών ταυτοτήτων, της υπεροχής και των παραδόσεων και η ενίσχυση της αντιπαλότητας.

Ο ρόλος του ιμπρεσιονισμού στην πρόκληση του κατεστημένου και των καθιερωμένων ακαδημαϊκών κανόνων

Ιμπρεσιονισμός και Κοινωνικές αλλαγές: Παρισινή κομούνα ((1871), Βιομηχανική επανάσταση,

Ρεπουμπλικανισμός και Δημοκρατικά κινήματα, κοινωνικά κινήματα.

Ο Συμβολισμός στις τέχνες

Συμμετέχοντες: Βαλλής Κώστας, Δάβαρη Έλενα, Δημοπούλου Αφαία, Χιωτίνης Νικήτας

ΚΥΡΙΑΚΗ 13.10

O Ρόλος της Τέχνης στην Πολιτική και στις Διπλωματικές Σχέσεις

Wyndham Grand Athens (Αίθουσα Ήρα), Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Μεταξουργείο 17:00 – 19:30

Τέχνη και πολιτική ή επικρατούν νόημα και πολιτική

Καλλιτεχνικά Κινήματα και Δημόσια /Κοινωνική Διπλωματία: Πώς η τέχνη προώθησε πολιτικά μηνύματα.

Ιμπρεσιονισμός και Πολιτική Τέχνης και Πολιτισμού

Ιμπρεσιονισμός και Διπλωματική Πολιτιστική Ανταλλαγή

Ρομαντισμός και Νεωτερικότητα

Συμμετέχοντες: Άρσενη Τζένη, Στρόφαλης Μάριος, Τσαφογιάννης Δημήτρης, Φενέκος Στέλιος, Χιωτίνης Νικήτας,

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.10

Η Πολιτιστική Διπλωματία του Μέλλοντος:

Ποιες Νέες Κατευθύνσεις Μπορεί να Πάρει;

Wyndham Grand Athens (Αίθουσα Ήρα), Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Μεταξουργείο 18:00 – 20:30

Ο αφηρημένος ιμπρεσιονισμός ως εργαλείο προπαγάνδας της CIA στον Ψυχρό Πόλεμο

Ο Ιμπρεσιονισμός και η Σύγχρονη Διπλωματία: Μαθήματα από το Παρελθόν

Εξακολουθεί ο ιμπρεσιονισμός να είναι επίκαιρος σήμερα, πόσο μάλλον όταν υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή;

Η Ψηφιακή Εποχή και Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός (και οι τέχνες) ως εργαλείο πολιτικής

Αυθεντικότητα και Πολιτισμική Ιδιοκτησία και πως επηρεάζει την διπλωματία;

Συμμετέχοντες: Καψάσκης Πέτρος, Κυβέλου Στέλλα, Λάβδας Κώστας, Μπόκος Βασίλης

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.10

Η Γεωπολιτική της σύγχρονης τέχνης

Διάλεξη του καθηγητή Γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ κου. Ιωάννη Μάζη

Απολλώνιο Ωδείο, Αριστοτέλους 69 19:00

Σε όλα τα στρογγυλά τραπέζια και τις διαλέξεις η είσοδος είναι ελεύθερη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επικοινωνία και σκέψη “έξω από το κουτί”

51ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, Ακομινάτου 40, Μεταξουργείο

Πώς οι λέξεις μας “αγγίζουν” και “ξυπνούν”; Πώς κάνουν τους άλλους να μας ακούν, να μας ακολουθούν, να θέλουν να ανταλλάξουν μαζί μας ιδέες και συναισθήματα; Μέσα από παιχνίδια λόγου και σκέψης μαθαίνουμε κάποια από τα μυστικά της επικοινωνίας και ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας μέσα στην ομάδα.

Με τη Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογο, πρόεδρο της Ένωσης Ρητορικής, και την Ερευνητική Παιδαγωγική Ομάδα “Σείριος”.

Πέταλα της ειρήνης

51ο Δημοτικό σχολείο Αθηνών, Ακομινάτου 40, Μεταξουργείο

Μία μουσική παράσταση κουκλοθέατρου και ένα εργαστήριο οριγκάμι καλούν τα παιδιά να γνωρίσουν τον όμορφο κόσμο του «Μικρού Λωτού» και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στις πράξεις και τις συμπεριφορές που είναι φορείς καλοσύνης, συμπόνιας και ευγένειας. Η αφήγηση της ιστορίας του «Ταξιδιού του μικρού Λωτού» ακολουθείται από το εργαστήριο οριγκάμι, όπου μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν το δικό τους λουλούδι με αυτή την παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική διπλώματος του χαρτιού.

Επιμέλεια από την ομάδα Πέταλα της ειρήνης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται σε δημοτικά σχολεία της περιοχής από το φεστιβάλ και δεν έχουν οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.10

Διαγωνισμός Freestyle Football

Πλατεία Αγίου Παύλου, Μεταξουργείο 18:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 20.10

Παίζουμε Πετάνκ

πλατεία Αυδή 11:00-14:00

ΛΗΞΗ

Major 7, Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο

Τηλ. 6932428585. Είσοδος: ελεύθερη

Ομιλίες 20:30

Impress me (#not) – Erasmia Tsipra 21:00

(a music short story of colourful identities)

Μπορεί μία ταυτότητα να φέρει επανάσταση; Μπορει μια επανασταση να φερει «χρωμα»;

Μέσα από τον ιμπρεσιονισμό της μουσικής, της μελωδίας, της ομορφιάς, τι και πως είναι ενας επαναστατικός λόγος; Σε μία εποχή που φέρει τόσες ελευθερίες αλλά και τόσες καταπιέσεις συνάμα. Υπαρχει ομορφιά; Και αν οχι. Μπορουμε να τη βαψουμε;

Προσωπικές συνθέσεις με μιινόρε τονικότητες, απλές νότες, μινιμαλ ορχηστρικό σκηνικό, τραγουδια…

Groove in Athens & Corner Pockets 21:30

Η αγαπημένη jazz band “Corner Pockets”, θα παρουσιάσει μοναδικές jazz εκτελέσεις και προσκαλεί την swing κοινότητα της Αθήνας σε ένα μοναδικό social dance party από την ομάδα “Groove in Athens”.

Ένα ταξίδι στην swing εποχή με στοιχεία bebop, hard bop και οχήματα τα κλασσικά jazz standards με νέα arrangements.

Vocals: Νίκη Περδικάκη

Κιθάρα: Γιώργος Κουτσικούλης

Σαξόφωνο: Gabriele Milozzi

Πιάνο: Ορέστης Πετράκης

Κοντραμπάσο: Γιάννης Παπαδόπουλος

Τύμπανα: Δημήτρης Κοντός

Το “Groove in Athens”, είναι μία ομάδα που σχηματίστηκε από τη Μαρία Βασιλάκου και τον Γιάννη Νικολαΐδη, η οποία παραδίδει μαθήματα Swing χορών: Lindy Hop και Authentic Jazz Dance στην Αθήνα.

Η ομάδα αυτή έχει στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου “χώρου” ανάπτυξης γύρω από την τζαζ μουσική, τον χορό και την αφροαμερικανική κουλτούρα, μέσω μαθημάτων, swing σεμιναρίων, social dance events και άλλων δράσεων.