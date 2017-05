«Αυτό που με εξέπληξε θετικά ήταν ότι, παρά το φρενήρες πρόγραμμά της, πάντα έβρισκε το χρόνο και τον επαγγελματισμό για τα γυρίσματα της ταινίας. Πάνω στο πλατό, η Rihanna δεν είναι καθόλου απόμακρη. Στην πραγματικότητα, περιμένει να κάνεις κάτι μαζί της. Είναι σαν πυλός», σχολιάζει ο Luc Besson, σε έντυπα του εξωτερικού, για τη συνεργασία του με τη Rihanna.

O γνωστός και μη εξαιρετέος Γάλλος, σκηνοθέτης πολλών ταινιών όπως το The Fifth Element είναι έτοιμος να ταξιδέψει στο διάστημα και στο χρόνο με το sci fi φιλμ Ο Βαλέριαν και η Πόλη με τους Χίλιους Πλανήτες και θα έχει δίπλα του την Rihanna! Το σενάριο είναι βασισμένο στο Γαλλικό κόμικ των Pierre Christin και Jean-Claude Mézières και αφηγείτει μία ιστορία που εκτυλίσσεται μέσα σε διάστημα 24ων ωρών όπου οι μυστικοί πράκτορες του διαστήματος, Valerian (Dane DeHaan) και Laureline (Cara Delevingne) προσπαθούν να διατηρήσουν την ειρήνη στο σύμπαν. Ανάμεσα στο all star cast της ταινίας βρίσκεται και η Rihanna, στον ρόλο Bubble, ένας σέξι και μυστηριώδης χαρακτήρας, κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της!

Ο Besson που επιστρέφει μετά το Lucy, το πολυπόθητο hit που τον επανέφερε στην επικαιρότητα αφού είχε χαθεί λίγο από το προσκήνιο, είχε στη διάθεσή του ένα budget 180 εκατομμυρίων δολαρίων και τα ξόδεψε όλα μέχρι σεντ απ’ όσο μπορεί να καταλάβει κανείς από το trailer. Τα πλάνα της διαγαλαξιακής μητρόπολης Alpha είναι άκρως εντυπωσιακά και φαίνεται πως ο Besson ετοιμάζει ένα sci-fi comeback που θα κάνει ντόρο. Άμα διαβάσετε το υπόλοιπο καστ θα καταλάβετε γιατί το λέμε. Clive Owen, John Goodman, Rihanna, Rutger Hauer και Ethan Hawke. Τώρα σίγουρα καταλάβατε.

To Valerian and the City of a Thousand Planets θα βγει στις αίθουσες στις 20 Ιουλίου από την Odeon και αξίζει να σημείωσει κανείς πως στο promo clip ακούγεται το τραγούδι των Beatles, Because, που είναι το πρώτο τραγούδι του γκρουπ που δόθηκε η άδεια για να χρησιμοποιηθεί σε trailer μετά από δεκαετίες.