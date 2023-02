Προφανώς άξιζε η αναμονή! Μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια, η Rihanna επέστρεψε στη σκηνή την Κυριακή το βράδυ για μια λαμπερή εμφάνιση κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του Super Bowl LVII, και ενώ δεν είχε συνεργάτες έκπληξη να τραγουδούσαν δίπλα της, είχε μια ξεχωριστή καλεσμένη μέσω ενός νέου μωρού καθ’ οδόν καθώς έδειχνε περήφανα το μωρό της όταν έπαιζε. Οι εκπρόσωποι της Rihanna επιβεβαίωσαν στο Rolling Stone ότι η τραγουδίστρια είναι έγκυος.

Σε 13 λεπτά, η τραγουδίστρια θύμισε στον κόσμο γιατί παραμένει βασίλισσα της μουσικής, ακόμη και όταν δεν έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ από το 2016. Ανάμεσα στις επιτυχίες της, ερμήνευσε το “Bitch Better Have My Money” καθώς επέπλεε σε μια πλατφόρμα δίπλα σε χορευτές με μια εντυπωσιακή κόκκινη στολή. Ακολούθησε το «Where Have You Been». Καθώς τα πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό, τραγούδησε το «Only Girl (In the World).»

Έδειξε το φωνητικό της φάσμα στο “We Found Love” καθώς κατέβαινε στη Γη για να χορέψει στο γήπεδο με τους χορευτές της. Έδωσε όλες τις επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένων των “Rude Boy”, “Work”, “Wild Thoughts” και “Pour It Up”. Και πέτυχε τις συνεργασίες της, επίσης, ρίχνοντας το “All of the Lights” και το “Run This Town” (αν και έπαιξε χωρίς ειδικούς καλεσμένους) πριν κορυφωθεί με το τραγούδι της, “Umbrella”. Πάτησε για άλλη μια φορά στην πλατφόρμα καθώς ανέβαινε για το «Diamonds». Ευχαρίστησε όλους καθώς κοίταζε τα πυροτεχνήματα που σημάδεψαν την εκδήλωση.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, αποκάλυψε ότι απέκλεισε το setlist από περίπου 39 εκδόσεις. «Προσπαθείς να στριμώξεις 17 χρόνια δουλειάς σε 13 λεπτά, οπότε είναι δύσκολο. Μερικά τραγούδια έπρεπε να χάσουμε εξαιτίας αυτού, και αυτό θα είναι εντάξει, αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά για να το περιορίσουμε», είπε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Το θέαμα σηματοδότησε την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Rihanna σε περισσότερα από πέντε χρόνια, τελευταία φορά που εμφανίστηκε στη σκηνή στα Grammy 2018 για να ερμηνεύσει το “Wild Thoughts” με τον DJ Khaled. Εκείνη την εποχή, ένα σόου ημιχρόνου του Super Bowl βρισκόταν στο ραντάρ της Rihanna, αν και απέρριψε τις προσφορές το 2018 και το 2019 σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τον στρατηγό των San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, ο οποίος μπήκε στη μαύρη λίστα από το NFL αφού γονάτισε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου στο διαμαρτυρία για τη φυλετική αδικία και την αστυνομική βία κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2016.

Έκτοτε, η παραγωγή στο σόου του Super Bowl έχει αναλάβει το Roc Nation του Jay-Z, με τον οποίο η Rihanna συνεργάζεται από το 2014. Όταν ανακοινώθηκε η παράσταση της Rihanna στο ημίχρονο πέρυσι, ο Jay είπε: «Η Rihanna είναι ένα ταλέντο γενιάς, μια γυναίκα ταπεινή που έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες σε κάθε βήμα. Ένα άτομο που γεννήθηκε στο μικρό νησί των Μπαρμπάντος και έγινε ένας από τους πιο εξέχοντες καλλιτέχνες όλων των εποχών. Αυτοδημιούργητη στις επιχειρήσεις και την ψυχαγωγία.»