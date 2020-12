Κάτω του αναμενόμενου οι εισπράξεις του Wonder Woman 1984

Επιτέλους, κυκλοφορεί το Wonder Woman 1984 και παρά τις αισιόδοξες προβλέψεις κάνει… αδύναμο άνοιγμα το πρώτο σαββατοκύριακο. Περιμέναμε χρόνια το sequel της πρώτης ταινίας της Wonder Woman, που βγήκε το 2017. Όπως όλα έδειχναν, επρόκειτο για μία πολλά υποσχόμενη ταινία. Ωστόσο, η πανδημία ήρθε να βάλει τα δικά της φρένα στο Wonder Woman 1984, καθώς εκτός από τις απανωτές αναβολές της πρεμιέρας του, επηρέασε και τις εισπράξεις της ταινίας.

Τώρα που κυκλοφόρησε και επίσημα σε όσους κινηματογράφους είναι ανοιχτοί στον κόσμο, δυστυχώς οι εισπράξεις είναι λιγότερες από αυτές που είχε υπολογίσει το στούντιο. Συγκεκριμένα στην Κίνα (πολύ σημαντική αγορά για την βιομηχανία του κινηματογράφου), αντί για το άνοιγμα 38-40 εκ. που περίμεναν, έκανε τα μισά με 18.8 εκ. δολάρια. Να σημειωθεί ότι στις προβλέψεις τους, οι υπεύθυνοι της Warner Bros είχαν υπολογίσει και τον αντίκτυπο της πανδημίας.

Ήταν πιο αισιόδοξοι από ότι έπρεπε, δεδομένου ότι παρά τις ανοιχτές αίθουσες, ο κόσμος είναι ακόμη διστακτικός να επισκεφτεί τα σινεμά; Ή πρόκειται απλά για μία μέτρια ταινία; Δυστυχώς, δεν θα μάθουμε ακόμη από 1ο χέρι, καθώς υπενθυμίζουμε ότι στην χώρα μας οι κινηματογράφοι είναι ακόμη κλειστοί. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να δούμε το Wonder Woman 1984 εάν και όταν έρθει το HBO Max στην Ελλάδα.

H ειρωνεία; Το Wonder Woman 1984 ήταν να κυκλοφορήσει στο τέλος του 2019, η πρεμιέρα του όμως αναβλήθηκε για να κάνει ‘καλύτερο άνοιγμα’ το καλοκαίρι του 2020.

Ωστόσο, πολλές κριτικές υποστηρίζουν ότι το WW84 είναι καλύτερο από την πρώτη ταινία της υπερηρωίδας της DC.

Ας θυμηθούμε το τελευταίο τρέιλερ της ταινίας