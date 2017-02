Ακούστε τον Freddie Mercury να τραγουδάει α καπέλα το ‘We Are the Champions’ και ανατριχιάστε ελεύθερα

Είναι ο μύθος των Queen, ο τραγουδιστής που σημάδεψε την πορεία του γκρουπ και όχι μόνο. Ο Freddie Mercury έφυγε από την ζωή πριν από 25 χρόνια, ωστόσο η φήμη του παραμένει μεγαλύτερη από ποτέ. Αυτή η φωνή λείπει από το χώρο του rock και της μουσικής γενικότερα. Και τι φωνή. Ατόφιο χάρισμα θεού και όχι αποτέλεσμα του στούντιο και της ικανότητας κάποιου ηχολήπτη. Ακούστε τον εδώ να τραγουδάει α καπέλα το We Are the Champions και θα καταλάβετε για τι έκταση μιλάμε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ειδικοί καθηγητές επάνω σε θέματα ήχου είχαν μελετήσει τη φωνή του και είχαν ανακαλύψει πως οι συχνότητες του βιμπράτο του είναι μεγαλύτερες από εκείνες ενός τραγουδιστή όπερας!