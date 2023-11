Ακόμα μια κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά σήμερα. Σημαντικότερη πρεμιέρα θεωρείται το The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, το οποίο θα γυρίσει πίσω στο χρόνο τους σινεφίλ. Αναλυτικά, προβάλλονται οι εξής ταινίες:

Το Τέρας

Δράμα μυστηρίου, ιαπωνικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Χιροκάζου Κόρε Έντα, με τους Σακούρα Άντο, Εϊτά Ναγκαγιάμα, Σόγια Κουροκάβα, Χινάτα Χιράτζι κα.

Όταν ο μικρός της γιος Μινάτο αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα, η μητέρα του νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ανακαλύπτοντας ότι ένας δάσκαλος είναι υπεύθυνος, απαιτεί από το σχολείο να μάθει τι συμβαίνει. Καθώς όμως η ιστορία ξετυλίγεται μέσα από τα μάτια της μητέρας, της δασκάλας και του παιδιού, η αλήθεια αναδεικνύεται σταδιακά.

Ο Πατέρας του Στρατιώτη

Πολεμικό δράμα, γαλλικής και σενεγαλέζικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Ματιέ Βαντεπιέ, με τους Ομάρ Σι, Αλασάν Σάι, Φρανσουά Σατό, Λέα Καρνέ κα.

1917. Γαλλική αποικία Σενεγάλης. Ο Μπακαρί κατατάσσεται στον στρατό μετά την υποχρεωτική στράτευση του 17χρονου γιου του, Τιερνό, για να μείνει δίπλα του. Μαζί, πατέρας και γιος πρέπει να πολεμήσουν στο μέτωπο της Γαλλίας, μιας χώρας που δεν γνωρίζουν καν, αλλά ο Τιερνό είναι έτοιμος να δώσει τη ζωή του για αυτή. Έτσι ο Μπακαρί ξεκινά έναν αγώνα ως την κόλαση για να σώσει τον γιο του.

May December

Αισθηματικό δράμα, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Τοντ Χέινς, με τους Τζούλιαν Μουρ, Νάταλι Πόρτμαν, Τσαρλς Μέλτον, Τζόσελιν Σέλφο κα.

Χρόνια μετά το σκάνδαλο που προκάλεσε το ρομάντζο τής τότε 36χρονης Γκρέισι και του 13χρονου Τζος, το ζευγάρι ζει μια φαινομενικά ειδυλλιακή προαστιακή ζωή. Η οικογενειακή τους γαλήνη θα διαταραχθεί απότομα από την έλευση της Ελίζαμπεθ, μιας δημοφιλούς ηθοποιού που θέλει να κάνει έρευνα για τον επερχόμενο ρόλο της ως Γκρέισι. Όσο η Ελίζαμπεθ βυθίζεται στην καθημερινότητα του ζευγαριού, η άβολη πραγματικότητα του σκανδάλου αποκαλύπτεται, φέρνοντας στην επιφάνεια καταπιεσμένα συναισθήματα.

Τέσσερις Κόρες

Δραματικό ντοκιμαντέρ, τυνησιακής και γαλλικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Καουτέρ Μπεν Χανιά, με τις Χιντ Σάμπρι, Νουρ Καρούι, Όλφα Χαμρούνι κα.

Η ιστορία της Όλφα που έχει τέσσερις κόρες. Δύο απ’ αυτές εξαφανίστηκαν το 2015, σε ηλικία 14 και 15 χρόνων, επειδή εγκατέλειψαν την οικογένεια, για να προσφέρουν τον εαυτό τους στο Ισλαμικό Κράτος. Η Όλφα θα γίνει διάσημη, όταν βγήκε δημόσια στην Τυνησία και κατήγγειλε τους τζιχαντιστές και την ισλαμική προπαγάνδα, για τον χαμό των δυο κοριτσιών της.

Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία

Ντοκιμαντέρ, αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Λόρα Πόιτρας.

Η βραβευμένη με Όσκαρ για το «Citizenfour», μαχητική δημιουργός ντοκιμαντέρ, Λόρα Πόιτρας, εκτός από το πορτρέτο της Γκόλντιν, καταγράφει και τον αγώνα της ενάντια στην πανίσχυρη οικογένεια Σάκλερ, που μέσω της φαρμακοβιομηχανίας της, προκάλεσε το τεράστιο σκάνδαλο με τα οπιοειδή αναλγητικά φάρμακα στις ΗΠΑ.

The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών και των Φιδιών

Περιπέτεια φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Φράνσις Λόρενς, με τους Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Τομ Μπλάιθ, Χάντερ Σέιφερ, Πίτερ Ντίγκλαντζ, Βαϊόλα Ντέιβις κα.

Η Λούσι είναι ο επιλεγμένος φόρος της Περιοχής 12 που θα παλέψει για την επιβίωσή της στην αρένα, στους 10ους Αγώνες Πείνας. Όμως, ο Κοριολάνους Σνόυ, ως μέντορας της, βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στα καθήκοντά του στην Κάπιτολ και τα συναισθήματα που αναπτύσσει σταδιακά για εκείνη.

Εξέλιξη

Ελληνική δραματική ταινία από τον Περικλή Χούρσογλου, ο οποίος επιστρέφει, έπειτα από 14 χρόνια και τον «Διαχειριστή» του, στο προσκήνιο.

Ένα δράμα, με βιογραφικά στοιχεία του σκηνοθέτη, για την καθυστερημένη ενηλικίωση ενός καθηγητή σκηνοθεσίας, που ζητά από τον πατέρα του να τον συνοδεύσει στη Θεσσαλονίκη και την τελετή ορκωμοσίας στην ανώτερη πανεπιστημιακή βαθμίδα.