Η υποψήφια για 5 βραβεία Emmy® μίνι σειρά Patrick Melrose με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, επιστρέφει στο COSMOTE CINEMA 4HD. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όλα τα επεισόδια σε επανάληψη , από την Παρασκευή 3/8 και κάθε Παρασκευή στις 22.00.

Στα 5 επεισόδια της σειράς παρακολουθούμε τη ζωή ενός αριστοκράτη playboy, ο οποίος μέσα από την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας, που προκλήθηκαν από τον βίαιο πατέρα και την ανεκτική μητέρα του.

Το «Patrick Melrose» είναι επίσης διαθέσιμο on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Παράλληλα, οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη σειρά ετεροχρονισμένα, καθώς και από όποια φορητή συσκευή επιθυμούν, μέσα από τις υπηρεσίες COSMOTE REPLAY TV και COSMOTE TV GO, αντίστοιχα.