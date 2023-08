Μερικά από τα πιο εμβληματικά διάσημα σπίτια στον κόσμο είναι γνώριμες προσόψεις από ταινίες. Μερικές φορές είναι απλώς ένα σκηνικό κατασκευασμένο για την παραγωγή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, εκείνα τα διάσημα κινηματογραφικά σπίτια υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μερικά από αυτά τα διάσημα σπίτια, όπως το σπίτι από το A Christmas Story, μπορούν να ενοικιαστούν. Άλλα είναι μονοκατοικίες που ανήκουν και κατοικούνται από κανονικούς ανθρώπους – και μερικοί από αυτούς πρέπει να τραβήξουν τα στόρια όταν ξεκινά η τουριστική περίοδος.

Το σπίτι από την επιτυχημένη κωμωδία του Steve Martin το 2003 Cheaper by the Dozen φαίνεται λίγο διαφορετικό αυτές τις μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σπίτι δεν είναι πλέον λευκό και η πισίνα είναι πλέον γεμάτη αίμα (ή ίσως απλώς βαμμένο νερό). Αυτό οφείλεται στην τωρινή ιδιοκτήτρια του σπιτιού, τη σταρ και καλλιτέχνη τατουάζ του “LA Ink” Kat Von D., η οποία αναμόρφωσε το σπίτι αφού το αγόρασε για 6,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016. Το τριώροφο βικτοριανό χτίστηκε τη δεκαετία του 1890 και διαθέτει 11 υπνοδωμάτια, 8,5 μπάνια, 7 τζάκια και 12.565 τετραγωνικά πόδια καθιστικού σε στυλ ροκ σταρ. Αρχικά, το σπίτι εισήχθη προς πώληση στα 15 εκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο του 2022, αλλά η τιμή έπεσε στα 12,5 εκατομμύρια δολάρια μόλις λίγους μήνες αργότερα. Μοναδικά ακίνητα όπως αυτό το αρχοντικό μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο για να πουληθούν από άλλα σπίτια – αλλά αν έχετε ένα παραδοσιακό σπίτι και χρειάζονται μήνες για να το πουλήσετε, κάτι δεν πάει καλά με τη στρατηγική μάρκετινγκ σας.

The Home Alone House

Ο οίκος McCallister από το Home Alone είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς κινηματογραφικούς οίκους όλων των εποχών. Αν και οι περισσότερες εσωτερικές λήψεις έγιναν σε ηχητική σκηνή, όλες οι εξωτερικές λήψεις ολοκληρώθηκαν εκεί. Το σπίτι «Μόνος στο σπίτι» εξακολουθεί να είναι τουριστικό αξιοθέατο, αν και οι επισκέπτες δεν είναι ευπρόσδεκτοι να ανέβουν (ή να κατεβούν) τα κύρια σκαλιά. Το σπίτι πουλήθηκε το 2011 για 1,585 εκατομμύρια δολάρια και οι σημερινοί κάτοικοί του έχουν εγκαταστήσει βιντεοκάμερες και φράχτη από σφυρήλατο σίδερο. Το γεωργιανό που χτίστηκε το 1921 έχει έξι υπνοδωμάτια, τρία πλήρη μπάνια και έχει έκταση 4.243 τετραγωνικά πόδια. Δυστυχώς, δεν υπάρχει δεντρόσπιτο στο πίσω μέρος – που κατεδαφίστηκε μετά το γύρισμα.

The Big Chill House

Στην πραγματική ζωή, το The Big Chill house είναι η έπαυλη Tidalholm, μια εκπληκτική έπαυλη του 1853 στο νότιο αρχοντικό. Είναι πάνω από 7.000 τετραγωνικά πόδια με 7 μπάνια και 7 υπνοδωμάτια και θέα στη θάλασσα — αλλά πουλήθηκε για μόλις 1,76 εκατομμύρια το 2017. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το The Big Chill House πέρασε αρκετό χρόνο σε αποκλεισμό και ήταν σε ερειπωμένη κατάσταση όταν το σπίτι δημοπρατήθηκε. Το 1979 The Great Santini γυρίστηκε επίσης εδώ, αλλά οι περισσότεροι το θυμούνται για το κλασικό dramedy του 1983.

A Christmas Story House

Θα βγάλεις τα μάτια σου! Το διάσημο σπίτι από την κλασική εορταστική κωμωδία του 1983 A Christmas Story μπορεί κανείς να δει, να περιηγηθεί και να ζήσει (για μια ή δύο νύχτες). Το σπίτι που έχει ανακαινιστεί πλήρως για να μοιάζει ακριβώς με το σπίτι της παιδικής ηλικίας του Ralphie στο A Christmas Story. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες αγόρασαν το σπίτι το 2004 στο eBay για μόλις 150.000 δολάρια και στη συνέχεια ξόδεψαν άλλα 240.000 δολάρια για να εκσπλαχνίσουν και να ανακαινίσουν το σπίτι για να μοιάζει όπως στην ταινία. Απέναντι είναι το Μουσείο Χριστουγεννιάτικων Ιστοριών. Αν ανυπομονείτε να δείτε το σπίτι από κοντά, υπάρχει ζωντανή ροή 24/7 για να πιείτε το Ovaltine σας.

Scream House

Σας αρέσουν οι ταινίες τρόμου; Το σπίτι “Scream” είναι ένα από τα πιο διάσημα σπίτια ταινιών στην ιστορία του τρόμου — και μερικές φορές μπορείτε να το επισκεφτείτε. Σε μια τεράστια έκταση 300 στρεμμάτων στους λόφους της δυτικής Καλιφόρνια βρίσκεται το σπίτι του Macher όπου διαδραματίζεται η αιματηρή τρίτη πράξη του Scream. Η έπαυλη είναι γνωστή ως Spring Hill Estate και λειτουργεί κυρίως ως χώρος γάμου, αν και οι ιδιοκτήτες έχουν διοργανώσει πάρτι με θέμα το Scream στο παρελθόν. Για το σίκουελ του 2022 και την 25η επέτειο της αρχικής ταινίας, το Spring Hill Estate θα γίνει ξανά το Scream house για μερικές νύχτες ως Airbnb.

