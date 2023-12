It’s the most wonderful time of the year! Όλα είναι στολισμένα, μας πλημμυρίζει ένα συναίσθημα χαράς και προσμένουμε τις γιορτινές ημέρες για να μοιραστούμε πολλές, όμορφες στιγμές με οικογένεια, φίλους και αγαπημένους. Η Christmas Collection της Nef-Nef Homeware έχει όλα όσα επιθυμούμε για να μετατρέψει το σπίτι σε ένα χώρο ζεστασιάς και άνεσης, μεταφέροντας τη μαγεία των Χριστουγέννων στη διακόσμηση. Αστέρια, χιονονιφάδες, έλατα, στολιδια, σχέδια βγαλμένα από παραμύθια και Χριστουγεννιάτικες ιστορίες, στολίζουν το κάθε δωμάτιο και μας αλλάζουν τη διάθεση. Χρώματα και μοτίβα συνδυασμένα με την παράδοση – πράσινο, κόκκινο, καρό – αλλά και λευκό με λάμψεις χρυσού που προσδίδει πολυτέλεια, εκφράζουν υπέροχα τόσο το κλασικό όσο και το μοντέρνο στυλ. Αρώματα που ξυπνουν αναμνήσεις και ηρεμούν τις αισθησεις.

Ξάπλωσε στην αγκαλιά του Santa

Φανελένια σεντόνια και παπλωματοθήκες που τυλίγουν τα πρωινά και τις νύχτες με απαλότητα. Γούνινα ριχτάρια και μαλακές κουβέρτες που προσδίδουν ζεστασιά.

Χριστουγεννιάτικες γεύσεις

Γιορτινά αξεσουάρ στην κουζίνα μετατρέπουν το μαγείρεμα σε απόλαυση ενώ τραπεζομάντηλα, ράνερ και σουπλά ντύνουν το πιο ιδιαίτερο γιορτινό τραπέζι. Εμπνευστείτε, συνδυάστε δημιουργήστε και αφεθείτε στη μαγεία των γιορτών. Με τη Nef-Nef Homeware!