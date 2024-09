Στη Σαγκάη, μια καφετέρια αποφάσισε να πάει τον καφέ σε άλλο επίπεδο. Ξεχάστε τα συνηθισμένα φλιτζάνια και ποτήρια. Εδώ ο καφές σερβίρεται μέσα σε… πράσινη πιπεριά! Αμέ!

Αυτό το νέο trend, γνωστό ως “Green Pepper Latte”, έχει κλέψει τις εντυπώσεις τόσο στους ντόπιους όσο και στα social media. Η διαδικασία παρασκευής του είναι τόσο απλή αλλά και ασυνήθιστη που δεν μπορείς να την αγνοήσεις αφού οι baristas κόβουν την κορυφή της πιπεριάς, αδειάζουν τους σπόρους και μέσα εκεί προσθέτουν τον ζεστό εσπρέσο. Η τελική πινελιά; Φυσικά, λίγο γάλα για να ολοκληρώσει την εμπειρία.

#Coffee #aficionados plz don’t be mad. A #cafe in #Shanghai introduced their #greenpepper #latte, and it seems that it has attracted many curious customers to try it out.

Sold at 9.9 yuan(US$ 1.38), and you get a green pepper. pic.twitter.com/2KOxqeQRne

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 12, 2023