Τίποτα δε μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση το χειμώνα όσο ένα καλό πάπλωμα. Τις κρύες νύχτες επιβάλλεται να ξαπλώσουμε στο κρεβάτι μας και να αισθανθούμε άνετα και ζεστά, προφυλαγμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Κάθε μητέρα θέλει να εξασφαλίσει ότι έχει κάνει τη σωστή επιλογή παπλώματος για τα παιδιά. Παράλληλα, αναζητά για όλη την οικογένεια μαλακά, αντιαλλεργικά, φιλικά στο δέρμα και στο περιβάλλον προϊόντα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στη συλλογή NEF – NEF Homeware μπορούμε να βρούμε το ιδανικό πάπλωμα για τις ανάγκες μας και μάλιστα τώρα με έκπτωση 20%.

Βρες το κατάλληλο πάπλωμα για όλα τα μέλη της οικογένειας

-Αν έχεις μωρό:

Διάλεξε το πάπλωμα Microfiber. Έχει λεπτή ίνα για μαλακή αίσθηση και ύφασμα 100% βαμβακερό περκάλι 233 κλωστών. Είναι αντιαλλεργικό και αναπνέον.

-Για παιδιά δημοτικού:

Το πάπλωμα Hollowfiber με γέμισμα από 100% σιλικονούχα ίνα και ύφασμα 100% microfiber, 230 κλωστών αποτελεί κατάλληλη επιλογή. Είναι πολύ ελαφρύ, αφράτο και αντιαλλεργικό, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο πλύσιμο.

-Για εφήβους:

Για το κρεβάτι ενός εφήβου διάλεξε το πάπλωμα Wool. Με γέμισμα 100% αυστραλιανό μαλλί και ύφασμα 100% βαμβάκι 233 κλωστών, εξασφαλίζει ζεστασιά κατά την διάρκεια του ύπνου.

-Για διπλό κρεβάτι ζευγαριού:

To White duck down είναι ένα πάπλωμα με γέμισμα 60% πούπουλο πάπιας και 40% φτεράκι. Από ύφασμα 100% βαμβακερό περκάλι 280 κλωστών, είναι ειδικά επεξεργασμένο για τη συγκράτηση του υλικού γεμίσματος. Για ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση πολυτέλειας διάλεξε το White goose down με γέμισμα 100% πούπουλο χήνας και ύφασμα 100% βαμβακοσατέν 400 κλωστών.

Η Nef-Nef επενδύει σε εξαιρετικής ποιότητας υλικά, όπως πούπουλο πάπιας και χήνας, μαλλί ή σιλικονούχα ίνα. Στη συνέχεια τα “ντύνει” με βαμβακερό περκάλι εξασφαλίζοντας την αντοχή στο ύφασμα και την απίστευτη απαλότητα. Στοχεύοντας στην καλύτερη ποιότητα ύπνου προσφέρει στη χειμερινή της συλλογή Nef-Nef Homeware τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πέντε διαφορετικούς τύπους παπλωμάτων – όλα μαλακά, αντιαλλεργικά, φιλικά στο δέρμα και στο περιβάλλον και σε άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Από το πιο οικονομικό Hollowfiber και το πολύ μαλακό Microfiber στο φυσικό Wool από αυστραλιανό μαλλί, στα πολυτελή White Duck Down και White Goose Down για ονειρεμένο ύπνο στα… πούπουλα!

Δείτε όλη τη συλλογή στο www.nef-nef.gr.