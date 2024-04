Πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του Ryan Gosling προκάλεσαν συζητήσεις στους θαυμαστές του, με κάποιους να υποθέτουν ότι ίσως έχει υποβληθεί σε ενέσεις για γέμισμα του προσώπου του. Ο 43χρονος ηθοποιός έκανε την εμφάνισή του στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας “The Fall Guy” στο φεστιβάλ SXSW στο Όστιν, Τέξας, τον Μάρτιο. Φορούσε ένα κόκκινο bomber jacket με το λογότυπο της ταινίας, το οποίο συνδύασε με τζιν παντελόνι και ασορτί πουκάμισο. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο το ντύσιμό του που προσέλκυσε την προσοχή, αλλά και το πρόσωπό του, καθώς φωτογραφίες από το γεγονός που δημοσιεύτηκαν στο X έδειξαν τα μάγουλά του πιο γεμάτα από το κανονικό, προκαλώντας σχόλια από ορισμένους θαυμαστές για πιθανές παρεμβάσεις.

🚨 New screenshots of Ryan Gosling looking seemingly different recently became viral online.

It appears that cosmetic surgery was made onto the actors face. pic.twitter.com/3odIwk1Ji3

— Elias (@allontanarsie) April 24, 2024