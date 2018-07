Ποιο είναι το μακιγιάζ των καλοκαιρινών σου διακοπών; Όλα όσα χρειάζεσαι θα τα βρεις στο Gleek.gr! Και επειδή αναρωτιέσαι τι θα πάρεις μαζί και τι θα χρειαστείς θα στα σημειώσουμε όλα και μετά θα πάρεις και μέρος στον διαγωνισμό για να τα κερδίσεις. Ξεκινάμε λοιπόν;

Clinique Dramatically Different Moisturizing Lotion+

Ξεκινάμε αρχικά με την ενυδάτωση του δέρματος σου και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Clinique από το νεσεσέρ σου. Μια μελετημένη, από δερματολόγους, σύνθεση που συνδυάζει δραστικά ενυδατικούς αλλά και ενδυναμωτικούς παράγοντες που θα κάνουν το δέρμα σας να φαίνεται πιο νεανικό. Βοηθά στην ενίσχυση του φράγματος της υγρασίας του δέρματος κατά 54%.

Clinique Chubby Lash Fattening Mascara Set

Το συγκεκριμένο σετ περιέχει τρία μοναδικά προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας στην περιοχή των ματιών. Ξεκίνησε λοιπόν με τη κρέμα για τα μάτια Pep-Start Eye Cream και στη συνέχεια αφού τοποθετήσεις τη σκιά και το μολύβι ματιών πρόσθεσε τη μάσκαρα Chubby Lash Fattening Mascara, τέλος όταν έρθει η ώρα να ξεβαφτείς χρησιμοποίησε το Take The Day Off Makeup Remover.

Estee Lauder Pure Color Gelee Powder Eyeshadow



Το καλοκαίρι δεν θέλει έντονο μακιγιάζ αλλά μια σκιά που να ταιριάζει με την μπρονζέ επιδερμίδα σου όπως αυτή τη εντυπωσιακή σκιά ματιών με τριπλή φόρμουλα που συνδυάζει τα οφέλη της πούδρας, του gel και της κανονικής σκιάς, σε 1 προϊόν. Μακράς διαρκείας. Εφαρμόζεται εξίσου εύκολα με ένα πέρασμα, ενώ χάρη στην τεχνολογία True Vision, τα μάτια σας θα έχουν εγγυημένη λάμψη που διαρκεί.

Clarins Waterproof Eye Liner Pencil – Black

Ολοκλήρωσε το μακιγιάζ στη περιοχή των ματιών με ένα εύπλαστο και απίστευτα μαλακό αδιάβροχο μολύβι που προσφέρει έντονες, ακριβείς γραμμές με πλούσιο χρώμα και μακράς διαρκείας αποτελέσματα. Σχεδιασμένο ώστε να παρέχει έντονο χρώμα και κράτημα για μάτια που μαγνητίζουν.

Mac Lipstick – Stone (Matte)

Σειρά έχει το κραγιόν λοιπόν όπου εδώ θες ένα μοναδικό κραγιόν σε καφέ, μπρονζέ τόνους για να αναδείξεις τα χείλη σου. Φυσικά η MAC είναι η ιδανική επιλογή που ψάχνεις για κάθε στιγμή της ημέρας!

Και αν το μακιγιάζ σε ενθουσίασε και θέλεις να κάνεις τα προιόντα αυτά δικά σου δεν έχεις παρά να πάρεις μέρος στον διαγωνισμό. Πώς;

Οι 2 νικήτριες θα κερδίσουν τα προιόντα σε ένα μοναδικό Gleek κουτί στις 27/7. Μη χάνεις χρόνο πάρε μέρος τώρα! Ο διαγωνισμός λήγει στις 26/7!