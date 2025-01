Στην CES 2025, η TCL κάνει την τεχνολογία πιο ανθρώπινη, προσφέροντας στους καταναλωτές μια καθηλωτική εμπειρία με ισχυρές τηλεοράσεις QD-Mini LED μεγάλης οθόνης και μια σουίτα προϊόντων με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την καθημερινή ζωή.

Περάστε από το περίπτερο της TCL, με αριθμό #17704 της Νότιας Αίθουσας του LVCC και ενημερωθείτε από τη συνέντευξη τύπου της TCL ( live stream ) που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου στην αίθουσα Ballroom E του Mandalay Bay South Convention Center on Monday 6th.

Τα κυριότερα σημεία από την TCL περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σ ’αυτά):

Η TCL σπάει τα όρια με το μεγάλο μέγεθος QD–Mini LED home theater για να προσφέρει ευέλικτα και εξυπνότερα προϊόντα οθόνης που παρέχουν καθηλωτικές εμπειρίες θέασης

Η TCL κατατάσσεται Νο 1 παγκοσμίως στις εξαιρετικά μεγάλες τηλεοράσεις (98 ιντσών και άνω), εδραιώνοντας τη θέση της ως καινοτόμος στην τεχνολογία οθόνης.

Από την κυκλοφορία της πρώτης QD-Mini LED τηλεόρασης στον κόσμο το 2019, η TCL επαναπροσδιορίζει με συνέπεια τα πρότυπα της βιομηχανίας με πρωτοποριακά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης τεχνολογίας οπίσθιου φωτισμού QD-Mini LED της TCL.

Η TCL συνεχίζει να ηγείται της αγοράς μεγάλων οθονών, οδηγώντας σε ταχεία ανάπτυξη του μέσου μεγέθους οθόνης και ξεπερνώντας το σημείο αναφοράς της βιομηχανίας (98 ίντσες και άνω) από το 2022.

Στην CES Las Vegas, η TCL παρουσιάζει καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον της οθόνης. Η TCL επιδεικνύει τις οθόνες CSOT HVA, που έχουν καλύτερη σκοτεινή κατάσταση για να μπλοκάρουν περισσότερο φως όταν κλείνει η οθόνη LCD, παρέχοντας στατική αντίθεση έως και 7.000:1. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία πάνελ, που εμφανίζεται στις flagship τηλεοράσεις της TCL, θέτει νέα πρότυπα για καθηλωτικές εμπειρίες θέασης.

Η TCL έχει επίσης ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία Quantum Dot με πιο ζωντανούς Quantum Crystals για να αποδώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρώματα, με έως και 98%+ DCI-P3 color gamut, παρέχοντας 100.000 ώρες προβολής υψηλής ποιότητας. Ένας νέος αλγόριθμος βελτιστοποίησης χρώματος έχει επίσης δημιουργηθεί για να διασφαλίσει ότι οι νέες τηλεοράσεις της TCL ενεργοποιούν καλύτερα όλο αυτό το πλούσιο χρώμα.

TCL Flagship QD-Mini LED TV X11K Series– Το αποκορύφωμα της ποιότητας εικόνας το 2025

Η X11K, η ναυαρχίδα QD-Mini LED TV της TCL για το 2024/2025, αποτελεί παράδειγμα αυτής της καινοτομίας. Διαθέτοντας πάνω από 14.000 ζώνες μείωσης της φωτεινότητας και μέγιστη φωτεινότητα 6.500 nits, προσφέρει απαράμιλλη αντίθεση, περίπλοκες λεπτομέρειες και εξαιρετική ευκρίνεια. Τροφοδοτούμενο από την αποκλειστική τεχνολογία QD-Mini LED της TCL και την τεχνολογία ελέγχου All-domain Halo – η οποία ενσωματώνει Super Condensed Micro Lens, ισχυρό Light-emitting Chip, Super Micro-OD και έναν Dynamic Lighting Bionic αλγόριθμο – η X11K επιτυγχάνει εξαιρετικά υψηλή εγγενή αναλογία αντίθεσης, προσφέροντας μια εμπειρία θέασης μουσειακού επιπέδου.

Για να συμπληρώσει τα γραφικά αιχμής, η TCL συνεργάστηκε με την πολυτελή μάρκα ήχου Bang & Olufsen για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις ήχου. Η X11K συνδυάζει εκπληκτική απόδοση οθόνης με κορυφαία ηχητική υπεροχή, δημιουργώντας μια εμπειρία οικιακού κινηματογράφου που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Η X11K θέτει ένα νέο πρότυπο για την τεχνολογία ποιότητας εικόνας τηλεόρασης.

TCL 115″X955 Max — Η μεγαλύτερη τηλεόραση QD-Mini LED στον κόσμο

Η TCL συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της τεχνολογίας Mini LED και εξαιρετικά μεγάλης οθόνης. Αξιοποιώντας τα βιομηχανικά πλεονεκτήματα της TCL CSOT, η 115X955 Max καθιερώνεται ως η μεγαλύτερη τηλεόραση QD-Mini LED στον κόσμο, θέτοντας νέα πρότυπα για την αριστεία του οικιακού κινηματογράφου. Διαθέτοντας πάνω από 20.000 τοπικές ζώνες μείωσης φωτός και μέγιστη φωτεινότητα 5.000 nits, προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια εικόνας, ζωντανά χρώματα και πλούσιες λεπτομέρειες για μια απαράμιλλη εμπειρία προβολής. Κατασκευασμένο με προηγμένες διαδικασίες κατασκευής οθονών 11ης γενιάς και παγκοσμίως κορυφαία τεχνολογία χρωμάτων QLED, επαναπροσδιορίζει τα ρεαλιστικά, καθηλωτικά γραφικά.

Σε συνεργασία με το διάσημο brand ήχου Onkyo, η 115X955 Max ενσωματώνει ένα υπερσύγχρονο ηχοσύστημα Hi-Fi 6.2.2, παρέχοντας μια κινηματογραφική εμπειρία από την άνεση του σπιτιού. Είτε πρόκειται για παιχνίδια, αθλήματα ή ψυχαγωγία, η 115X955 Max προσφέρει έναν ισχυρό συνδυασμό ανώτερης ποιότητας εικόνας και καθηλωτικού ήχου, καθιστώντας την το απόλυτο κεντρικό στοιχείο για οποιαδήποτε εγκατάσταση οικιακού κινηματογράφου.

TCL All-in-one Lifestyle TV A300 PRO Series

Η lifestyle τηλεόραση της σειράς TCL A300 PRO, με ήχο από την Bang & Olufsen, αποτελεί το εντυπωσιακό επίκεντρο της καινοτόμου σειράς της TCL. Πέρα από την εξαιρετική οπτική απόδοση, αυτή η σειρά μετατρέπει τους χώρους διαβίωσης σε καθηλωτικές γκαλερί τέχνης. Με την κομψή σχεδίαση επίπεδης οθόνης και τη φορητή βάση, η A300 PRO επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ψηφιακής τέχνης και της οικιακής ψυχαγωγίας. Συνδυάζοντας άψογα την τεχνολογία αιχμής με την καλλιτεχνική έκφραση, είναι κάτι περισσότερο από απλώς μια τηλεόραση – είναι ένα statement κομμάτι που βελτιώνει τόσο τη λειτουργικότητα όσο και το στυλ σε οποιοδήποτε οικιακό περιβάλλον.

TCL R Series: The Master of Detail in Professional Displays

Η TCL φέρνει την κορυφαία τεχνολογία οθόνης QD-Mini LED στις επαγγελματικές οθόνες με τη νέα σειρά R, γνωστή ως “Master of Detail”.

Για τους gamers, η σειρά R είναι ο απόλυτος σύντροφος. Με υψηλή ανάλυση, ρυθμό ανανέωσης και γρήγορους χρόνους απόκρισης, ξεπερνά τα παραδοσιακά monitor με υψηλότερη μέγιστη φωτεινότητα και πιο ρεαλιστικά γραφικά παιχνιδιών.

Για τους creators, η σειρά R είναι το απόλυτο εργαλείο. Προσφέρει εξαιρετική χρωματική ακρίβεια, πλούσιες λεπτομέρειες και βελτιωμένο βάθος, καθιστώντας το κάτι περισσότερο από απλώς ένα monitor — είναι ένα ολοκληρωμένο δημιουργικό στούντιο.

Μια νέα κατηγορία: TCL projectors, ο φορητός κινηματογράφος σας

Με τη δέσμευση να παρέχει στους χρήστες ολιστικές έξυπνες λύσεις, η TCL έχει διευρύνει τη γκάμα φορητών συσκευών ψυχαγωγίας με τον TCL Projector A1 που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σχεδιασμένος για φορητότητα, ο συμπαγής και ευέλικτος TCL Projector A1 είναι ιδανικός τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση, δίνοντας έμφαση στην εύκολη μεταφορά και τα ευέλικτα σενάρια προβολής. Ενισχύοντας περαιτέρω τη σειρά projector, η TCL παρουσίασε επίσης τον TCL PLAYCUBE, έναν καινοτόμο projector που θέτει νέα πρότυπα για φορητή ψυχαγωγία. Το TCL PLAYCUBE παρουσιάζει το μοναδικό Magic Cube Design, ένα modular concept που ενσωματώνει αισθητική και λειτουργικότητα. Βελτιώνει τη φορητότητα και επιτρέπει ρυθμιζόμενες γωνίες θέασης. Είτε στο σπίτι είτε σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμεύει ως ένα κομψό στοιχείο, ικανοποιώντας ποικίλες ανάγκες ψυχαγωγίας και μεταδίδοντας σύγχρονο στυλ. Επιπλέον, η ενσωματωμένη μπαταρία όχι μόνο υπογραμμίζει την ευελιξία της τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση, αλλά διασφαλίζει επίσης ότι μπορείτε να απολαύσετε ψυχαγωγία οπουδήποτε, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα προηγμένη ψυχαγωγία στην καθημερινή ζωή και καθιστώντας την προσβάσιμη και κινητή.

Συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη με το παγκοσμίου φήμης Brand τεχνολογίας

Οι επισκέπτες της CES θα γνωρίσουν για πρώτη φορά τις premium τηλεοράσεις της TCL που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, από την τελευταία συνεργασία με κορυφαίο brand τεχνολογίας.

Ενώ η τεχνολογία QD–Mini LED της TCL παρέχει κορυφαία ποιότητα εικόνας με εκπληκτική φωτεινότητα, αντίθεση και λεπτομέρεια, είναι επίσης η δέσμευση της εταιρίας να δημιουργεί τεχνολογία που όχι μόνο αποδίδει, αλλά αναβαθμίζει, απλοποιεί και εμπλουτίζει την ανθρώπινη εμπειρία που τους κάνει να ξεχωρίζουν από τους άλλους

Το μέλλον του Smart Living: Το AI-Driven Home Companion Robot της TCL

Η TCL αποκαλύπτει το πρώτο modular AI companion robot που συνδυάζει καινοτόμο σχεδιασμό με ισχυρές δυνατότητες AI, προσφέροντας μια απρόσκοπτη, συναισθηματικά συνδεδεμένη εμπειρία για τις σύγχρονες οικογένειες.

Πέρα από τον ρόλο του ως σύντροφος, το TCL Ai Me προσφέρει έξυπνη λειτουργικότητα, απαθανατίζοντας πολύτιμες οικογενειακές στιγμές, ακόμη και αλλάζοντας ρούχα για να ταιριάζει με τις προσωπικές προτιμήσεις, για να αποτελεί μια μοναδική και γοητευτική παρουσία στο σπίτι. Μέσω συνεχών αλληλεπιδράσεων, το TCL Ai Me μαθαίνει και προσαρμόζεται, ελέγχοντας έξυπνα τις οικιακές συσκευές για να απλοποιήσει τις καθημερινές εργασίες και να βελτιώσει την άνεση. Παρέχοντας εξαιρετικά εξατομικευμένες εμπειρίες, το TCL Ai Me φέρνει ζεστασιά, ευτυχία και προηγμένη έξυπνη ζωή στην καθημερινότητα, σηματοδοτώντας την αυγή μιας νέας εποχής στην οικιακή καινοτομία.

TCL FreshIN: Η επόμενη γενιά έξυπνων, ενεργειακά αποδοτικών κλιματιστικών

Το FreshIN 3.0 Fresh Air Conditioner της TCL θέτει ένα νέο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα στο σπίτι. Το FreshIN 3.0 διαθέτει φίλτρα Quadrupuri – ένα σύστημα φιλτραρίσματος τεσσάρων στρωμάτων που φιλτράρει αποτελεσματικά τα σωματίδια και αναζωογονεί τον εσωτερικό αέρα με καθαρό, φρέσκο αέρα και μειώνει τα αλλεργιογόνα και τα βακτήρια, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε καθαρό αέρα ακόμα και όταν οι εξωτερικές συνθήκες αέρα είναι κακές. Επιπλέον, το FreshIN 3.0 τροφοδοτείται από την τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας T-AI, πιστοποιημένη από την SGS, μια παγκοσμίως αξιόπιστη αρχή που εξασφαλίζει πιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας έως και 37%.

Η τεχνολογία T-AI αξιοποιεί τον αλγόριθμο Smart Big Data Model για την έξυπνη προσαρμογή της δραστηριότητας του συμπιεστή και τον αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας και της υγρασίας, με βάση τις εσωτερικές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι το AC λειτουργεί αποτελεσματικά χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία βοηθά το FreshIN 3.0 να επιτύχει ενεργειακή βαθμολογία A+++, καθιστώντας το μια βιώσιμη επιλογή για νοικοκυριά που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τόσο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Με τον κομψό σχεδιασμό και την έξυπνη λειτουργία του, το FreshIN 3.0 δεν είναι μόνο ένα ισχυρό κλιματιστικό αλλά και μια έξυπνη λύση για τη διατήρηση ενός υγιούς οικιακού περιβάλλοντος.

TCL Free Built–In Ψυγείο: Επανάσταση στον χώρο της κουζίνας με κομψό, έξυπνο σχεδιασμό

Το Ψυγείο TCL Free Built-In μεταμορφώνει την οργάνωση της κουζίνας με τον κομψό σχεδιασμό που εξοικονομεί χώρο και τις προηγμένες δυνατότητες αποθήκευσης. Διαθέτοντας τεχνολογία micro-cellular foaming τέταρτης γενιάς και μονωτικά υλικά κενού, αυτό το ψυγείο προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης σε σύγκριση με τα συμβατικά μοντέλα, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για οικογένειες όσο και για λάτρεις του φαγητού.

Για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό σας παραμένει φρέσκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, το σύστημα T-Fresh του ψυγείου επιτυγχάνει αποστείρωση 99,99%* σε μόλις 48 ώρες, ενώ το σύστημα Pure Air στον καταψύκτη εξουδετερώνει τις οσμές και αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων. Αυτές οι καινοτομίες διατηρούν τα τρόφιμα πιο φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και μειώνουν τα απόβλητα, προσφέροντας τόσο πρακτικά όσο και περιβαλλοντικά οφέλη.

Το ψυγείο διαθέτει επίσης ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν το χώρο μεταξύ των χώρων ψυγείου και καταψύκτη. Με ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας, προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες διαφορετικών τροφίμων, καθιστώντας το έναν ευέλικτο σύντροφο κουζίνας.

RayNeo X3 Pro: Compact Powerhouse for Cutting-Edge AR

Το RayNeo X3 Pro, που τροφοδοτείται από την πλατφόρμα Snapdragon® AR1 Gen 1 από την Qualcomm Technologies, Inc., είναι ένα ζευγάρι binocular, full-color micro-LED optical waveguide AR με βάρος μικρότερο από 3 ουγγιές. Το ελαφρύ και συμπαγές μέγεθος του X3 Pro έχει επιτευχθεί εν μέρει με τη χρήση λύσεων waveguide από την Applied Materials, οι οποίες επέτρεψαν επίσης στο X3 Pro να επιτύχει υψηλή απόδοση, rainbow-free γραφικά και ανώτερη ομοιομορφία χρώματος. Ο επεξεργαστής Snapdragon διαθέτει το Qualcomm® Hexagon™ NPU, το οποίο προσφέρει ισχυρές δυνατότητες AI. Εξοπλισμένο με τον ιδιόκτητο εξαιρετικά συμπαγή οπτικό κινητήρα της RayNeo—τον μικρότερο έγχρωμο οπτικό κινητήρα micro-LED στον κόσμο—το X3 Pro προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα 2.500 nits, ανώτερη οπτική ευκρίνεια και διάρκεια όλη την ημέρα. Αυτός ο συμπαγής οπτικός κινητήρας θέτει νέα πρότυπα στην τεχνολογία AR με την υψηλή ευκρίνεια, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την αποδοτικότητα παραγωγής.

Εκτός από την πρωτοποριακή οθόνη του, τα X3 Pro Smart Glasses διαθέτουν σύστημα διπλής κάμερας που βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon AR1 Gen 1. Μία κάμερα έχει σχεδιαστεί για φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας ζωντανή λήψη χρωμάτων. Ταυτόχρονα, το άλλο επικεντρώνεται στην αντίληψη (όπως SLAM και παρακολούθηση χεριών) με ευρύ οπτικό πεδίο και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η καινοτόμος λύση διπλής κάμερας επεκτείνει σημαντικά τα πεδία εφαρμογής των γυαλιών AR μέσω της λειτουργικότητας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

TCL NXTPAPER 4.0: Παροχή ανθρωποκεντρικών εμπειριών θέασης

Με γνώμονα την αποστολή να κάνει την τεχνολογία πιο ανθρώπινη, η πρωτοποριακή τεχνολογία NXTPAPER της TCL αντιμετωπίζει τις καθημερινές προκλήσεις οπτικής άνεσης, καθώς η χρήση της οθόνης συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως. Με μια ακλόνητη αφοσίωση και μια ισχυρή αίσθηση ευθύνης, η TCL βρίσκεται σε μια αξιοσημείωτη πορεία για να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία.

Από την 1η κυκλοφορία της το 2021, η τεχνολογία NXTPAPER είναι η πεμπτουσία της άνεσης των ματιών με την έγχρωμη ηλεκτρονική οθόνη χαρτιού. Η τελευταία έκδοση NXTPER 4.0 βασίζεται στις προηγούμενες και βελτιώνει τη συνολική εμπειρία θέασης μέσω ανακαλύψεων τόσο software όσο και hardware.

Μέσω της συνεχούς βελτιστοποίησης των τεχνολογιών Circularly Polarized Light (CPL) και blue light purification, το NXTPAPER 4.0 προσφέρει εξαιρετική άνεση στα μάτια μιμούμενο στενά το φυσικό φως, εξασφαλίζοντας οπτική άνεση και μειωμένη καταπόνηση των ματιών σε σύγκριση με τις κανονικές οθόνες.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκδόσεις, το NXTPAPER 4.0 χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία λιθογραφίας nano-matrix στη διαδικασία χάραξής του, βελτιώνοντας σημαντικά την ευκρίνεια της οθόνης. Είτε διαβάζετε μικρό κείμενο σε ένα έγγραφο είτε προβάλλετε υψηλής ανάλυσης media, η οθόνη παρουσιάζει κάθε περίγραμμα του κειμένου σας και κάθε λεπτομέρεια μιας εικόνας ή ενός βίντεο με απαράμιλλη ευκρίνεια. Διαθέτοντας πραγματική ακρίβεια έγχρωμης οθόνης ΔE<1 και κάλυψη χρωματικής γκάμας 100% sRGB, εξασφαλίζει ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων τόσο για απλούς χρήστες όσο και για δημιουργικούς επαγγελματίες, παρέχοντας μια πιο ζωντανή και ρεαλιστική εμπειρία.

Πέρα από τις αναβαθμίσεις hardware, το TCL NXTPAPER 4.0 διαθέτει εύχρηστες δυνατότητες εξατομίκευσης, προσφέροντας στους χρήστες μια έξυπνη και προσαρμοσμένη οπτική εμπειρία που προάγει τη μέγιστη άνεση των ματιών. Η λειτουργία Smart Eye Comfort, που ενεργοποιείται από AI, προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης με βάση οκτώ σενάρια χρήσης, εξασφαλίζοντας λιγότερη καταπόνηση των ματιών ανεξάρτητα από το αν διαβάζετε, μελετάτε, παρακολουθείτε ταινίες και ψυχαγωγία, δημιουργείτε και βλέπετε εικαστικές τέχνες, εργάζεστε, ασκείστε, περιηγείστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή απλώς ασχολείστε με καθημερινές εργασίες. Επιπλέον, η εξατομικευμένη λειτουργία άνεσης ματιών μπορεί να προσαρμόσει το χρώμα της οθόνης, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και άλλες οπτικές εξόδους κατά τη ρύθμιση για να ευθυγραμμιστεί τέλεια με τις προσωπικές συνήθειες και προτιμήσεις. Αυτά τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά παρέχουν μια εξατομικευμένη εμπειρία θέασης, ικανοποιώντας την ατομικότητα κάθε χρήστη, δίνοντας προτεραιότητα στην άνεση των ματιών.

Πιστοποιημένο από αξιόπιστους παγκόσμιους ηγέτες στις δοκιμές και τη διασφάλιση ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των TÜV, SGS και Eyesafe, το TCL NXTPAPER 4.0 παρουσιάζει αποδεδειγμένο ιστορικό στον μετριασμό της βλάβης στα μάτια και φέρνει πραγματικά οφέλη στην ευημερία των χρηστών – ευθυγραμμισμένο με την προσέγγιση της TCL για την ανάπτυξη προϊόντων με προτεραιότητα στον χρήστη.

Μεταμορφώστε το σπίτι σας με το έξυπνο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης οικιακής ενέργειας της TCL

Υιοθετήστε έναν πιο βιώσιμο, πιο έξυπνο τρόπο ζωής με το Σύστημα Διαχείρισης Οικιακής Ενέργειας (HEMS) της TCL, Συνδυάζοντας τις καινοτόμες μαύρες φωτοβολταϊκές (PV) μονάδες Three-Cut της TCL, τα συστήματα αποθήκευσης οικιακής ενέργειας, τις αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης και έναν έξυπνο φορτιστή EV, το HEMS εξασφαλίζει αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Το σύστημα ενσωματώνει επίσης οικιακές συσκευές της TCL, εξαλείφοντας την πολυπλοκότητα της διαχείρισης πολλαπλών πλατφορμών.

Προσβάσιμο μέσω της διαισθητικής εφαρμογής TCL Home, το HEMS επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν εύκολα τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μεγιστοποιώντας την κατανάλωση πράσινης ενέργειας ελαχιστοποιώντας παράλληλα το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σχεδιασμένο για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής, αυτό το πρωτοποριακό σύστημα υποστηρίζει ένα πιο βιώσιμο μέλλον, καθιστώντας απλή για τους ιδιοκτήτες σπιτιού τη μετάβαση σε φιλική προς το περιβάλλον διαβίωση με προσαρμοσμένες οικονομικές λύσεις.

Η συνδεσιμότητα πολλαπλών σεναρίων πρωτοστατεί στη διαμόρφωση του μέλλοντος της έξυπνης διαβίωσης. Συνδέοντας απρόσκοπτα σπίτια, οχήματα και προσωπικές κινητές συσκευές, αυτό το οικοσύστημα προσφέρει στους χρήστες πρωτοφανή ευκολία και εμπειρίες.

Ενισχύοντας την έξυπνη διαβίωση: Το μέλλον της συνδεσιμότητας πλήρους σεναρίου

Η λύση έξυπνου σπιτιού πολλαπλών πλατφορμών της TCL όχι μόνο διευκολύνει τη ζωή, αλλά βελτιώνει επίσης τη διαχείριση ενέργειας και την παρακολούθηση της ασφάλειας.

Οι χρήστες μπορούν εύκολα να παρακολουθούν την κατάσταση των οικιακών συσκευών ενώ βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους σε πραγματικό χρόνο όταν απουσιάζουν. Με την υποστήριξη μοντέλων που λειτουργούν με AI, το σύστημα βελτιστοποιεί αυτόματα τη συνεργασία συσκευών για να προσφέρει πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Καθώς η συνδεσιμότητα πολλαπλών σεναρίων συνεχίζει να εξελίσσεται, το μέλλον υπόσχεται εξυπνότερη, πιο βολική και ασφαλέστερη ζωή, παρέχοντας στους χρήστες μια εντελώς νέα έξυπνη εμπειρία διαβίωσης.

Καινοτόμος λύση Cockpit και Driving Fusion: Επανάσταση στην τεχνολογία In-Vehicle Smart Display

Η TCL αναδιαμορφώνει το μέλλον των εμπειριών εντός του οχήματος με τη λύση Cockpit και Driving Fusion. Αυτή η προηγμένη λύση συνδυάζει συστήματα cockpit υψηλών προδιαγραφών, έξυπνη οδήγηση και λύσεις στάθμευσης.

Αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία της TCL στην ανάπτυξη συστημάτων και την τεχνολογία οθονών, μαζί με τις ολοκληρωμένες δυνατότητες ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, η TCL είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει την τεχνολογία έξυπνων οθονών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προσφέροντας εφαρμογές αιχμής για μια απαράμιλλη εμπειρία στο όχημα.

Συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής οθόνης με έξυπνα, διαισθητικά χαρακτηριστικά, η TCL επαναπροσδιορίζει την οικιακή ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα. Είτε μέσω των εκπληκτικών γραφικών των τηλεοράσεων QD-Mini LED είτε μέσω της απρόσκοπτης ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές της, η TCL εμπνέει μεγαλείο σε κάθε σπίτι, καθιστώντας ευκολότερο από ποτέ για τους χρήστες να απολαμβάνουν ένα πιο έξυπνο, πιο εξατομικευμένο, πιο συνδεδεμένο περιβάλλον διαβίωσης.