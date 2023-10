Από το 2011, η LG εφαρμόζει το πρόγραμμα LG Hope Screen στο πλαίσιο της κατεύθυνσης ESG Better Life for All, για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σοβαρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα βίντεο δημόσιας υπηρεσίας που παρήχθησαν από διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) μπόρεσαν να τραβήξουν τα βλέμματα πολλών, καθώς προβάλλονταν σε billboards της LG σε πεζόδρομους υψηλής κυκλοφορίας σε δύο από τις πιο δημοφιλείς πόλεις του κόσμου – την εμβληματική Times Square της Νέας Υόρκης και το Piccadilly Circus του Λονδίνου.

Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Διατροφής (16 Οκτωβρίου), η LG παρουσίασε για ακόμη μια φορά ένα βίντεο εκστρατείας σε billboards της μεταξύ 9-22 Οκτωβρίου. Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο προς τιμήν της ίδρυσης του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ενός εξειδικευμένου οργανισμού για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις παγκόσμιες ελλείψεις τροφίμων και τις προσπάθειες αντιμετώπισής τους.

Το βίντεο της εκστρατείας δημιουργήθηκε από τον FAO με θέμα «Το νερό είναι ζωή. Το νερό είναι τροφή. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω», εμπνέοντας τους ανθρώπους να συνεργαστούν για την εξάλειψη της πείνας. Στόχος του βίντεο είναι να υπενθυμίσει στους θεατές την αξία του νερού, ενός απαραίτητου στοιχείου για τη ζωή και την τροφή, και να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αφιερώσουν περισσότερη σκέψη και προσπάθεια στη χρήση και τη διατήρηση του νερού για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.Προηγουμένως, μέσω του προγράμματος LG Hope Screen, η εταιρεία έδειξε έμπρακτα την υποστήριξή της στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, προβάλλοντας το βίντεο του UNEP σε billboards της, παρέχοντας σημαντική προβολή στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα και ενθαρρύνοντας περισσότερους ανθρώπους να συμβάλουν στη διάσωση του περιβάλλοντος.

Ως παγκόσμιος εταιρικός πολίτης, η LG συμμετείχε ενεργά σε εκστρατείες για την επίλυση παγκόσμιων κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πείνας. Η LG India συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Akshaya Patra για την παροχή γεύματος σε περίπου 33.000 μαθητές σε 11 πολιτείες της χώρας από πέρυσι. Εν τω μεταξύ, η LG USA συνεργάστηκε με τη ΜΚΟ Swipe Out Hunger για να δωρίσει 120 ψυγεία-καταψύκτες για την αποθήκευση τροφίμων σε 60 πανεπιστημιουπόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντας γεύματα σε 500.000 φοιτητές που υποφέρουν από υποσιτισμό.

Σύμφωνα με το όραμά της ESG για Better Life for All, η LG θα λειτουργεί συνεχώς το πρόγραμμα LG Hope Screen για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε εκστρατείες δημοσίου ενδιαφέροντος σε παγκόσμιο επίπεδο.