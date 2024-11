Οι Beatles, το θρυλικό συγκρότημα που διαμόρφωσε την ιστορία της μουσικής, έλαβαν φέτος δύο υποψηφιότητες για Grammy, τις πρώτες από το 1997. Το νέο τους τραγούδι «Now and Then», υποψήφιο για Ηχογράφηση της Χρονιάς και Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία, σηματοδοτεί μια συγκινητική επιστροφή της μπάντας στη μουσική σκηνή. Πρόκειται για το «τελευταίο τραγούδι των Beatles», όπως το χαρακτήρισε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, που εμπεριέχει μια ιδιαίτερη μουσική κληρονομιά. Το τραγούδι βασίζεται σε φωνητικές ηχογραφήσεις του αείμνηστου Τζον Λένον από τη δεκαετία του 1970, πριν τον θάνατό του το 1980. Το «Now and Then» γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον John Lennon στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Το 1994, η χήρα του Lennon, Yoko Ono, έδωσε το demo στον Paul McCartney σε μια κασέτα με τίτλο “For Paul” που περιλάμβανε επίσης τα demos του Lennon για το Free As a Bird και το Real Love.

Η ολοκλήρωση του κομματιού επιτεύχθηκε με τη συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία βοήθησε στη βελτίωση και στην ενσωμάτωση της φωνής του Λένον, προσφέροντας μια αίσθηση αυθεντικότητας. Ο ΜακΚάρτνεϊ και ο Ringo Starr, οι δύο επιζώντες Beatles, πρόσθεσαν νέες μουσικές ερμηνείες και σύγχρονα όργανα, ενώ περιλαμβάνονται επίσης ηχογραφήσεις του Τζορτζ Χάρισον από τη δεκαετία του ’90, πριν από τον θάνατό του το 2001.

The Beatles are nominated for Record of the Year at the GRAMMYs for “Now and Then,” which incorporates AI technology.

