Now and Then: Το “τελευταίο” τραγούδι των Beatles θα κυκλοφορήσει χάρη στην ΑΙ

Now and Then: Το “τελευταίο” τραγούδι των Beatles θα κυκλοφορήσει χάρη στην ΑΙ

Το Now and Then, το πολυαναμενόμενο “τελευταίο” τραγούδι των Beatles με τη συμμετοχή και των τεσσάρων μελών, πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση του ήχου στο ντοκιμαντέρ Get Back του Peter Jackson.

«Εκεί ήταν, η φωνή του John, πεντακάθαρη», ανέφερε ο Paul McCartney σε δήλωσή του. «Είναι αρκετά συναισθηματικό. Και όλοι παίζουμε σε αυτό, είναι μια γνήσια ηχογράφηση των Beatles. Το 2023, το να δουλεύεις ακόμα πάνω στη μουσική των Beatles και να κυκλοφορείς ένα νέο τραγούδι που το κοινό δεν έχει ακούσει, νομίζω ότι είναι συναρπαστικό».

Το Now and Then γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον John Lennon στα τέλη της δεκαετίας του 1970 στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Το 1994, η χήρα του Lennon, Yoko Ono, έδωσε το demo στον Paul McCartney σε μια κασέτα με τίτλο “For Paul” που περιλάμβανε επίσης τα demos του Lennon για το Free As a Bird και το Real Love.

Ενώ τα τελευταία τραγούδια ολοκληρώθηκαν από τους McCartney, Ringo Starr και George Harrison και κυκλοφόρησαν ως singles ως μέρος του έργου Beatles Anthology, οι τεχνολογικοί περιορισμοί στο Now and Then είχαν ως αποτέλεσμα να μπει στο ράφι. Τότε, ήταν αδύνατο να διαχωρίσουν τη φωνή του Lennon από τη μουσική, διατηρώντας την ποιότητα της ηχογράφησης.

Αυτό το πέτυχε στη σειρά ντοκιμαντέρ Get Back, του 2021, ο Peter Jackson. Ο δημιουργός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», «έβγαλε» τη φωνή του Lennon από μια κασέτα, διαχωρίζοντάς την από τον ήχο του πιάνου, με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.