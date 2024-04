Η Celine Dion θα μας δείξει πως είναι να ζει με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου με το οποίο διαγνώσθηκε.

Η Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το νέο ντοκιμαντέρ «I Am: Celine Dion», που περιγράφει την προσωπική ζωή και περιπέτεια υγείας της τραγουδίστριας, θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Ιουνίου μέσω της πλατφόρμας Prime Video. Η διάσημη Καναδή τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσα από ένα βίντεο τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την έχει αναγκάσει να αναβάλει την παγκόσμια περιοδεία της, καθώς επηρεάζει τον τρόπο που περπατά και τραγουδά.

🚨📅 Get ready! @AmazonMGMStudio announces release date to the highly anticipated documentary! I AM: CELINE DION will be streaming globally on @PrimeVideo starting June 25!

-Team Celine#IAMCelineDion pic.twitter.com/FHTFdXbQf1

— Celine Dion (@celinedion) April 16, 2024