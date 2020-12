Οι νέες 5 τηλεοπτικές σειρές έρχονται να προστεθούν στις παραγωγές της Marvel που είναι ήδη έτοιμες να κυκλοφορήσουν, είτε στην μεγάλη είτε στην μικρή οθόνη. Η λεγόμενη ‘4η Φάση‘ του σύμπαντος της Marvel είναι έτοιμη να ξεκινήσει με πρώτο το WandaVision που θα κάνει πρεμιέρα στις 15 Ιανουαρίου 2021 στο Disney+.

Αρχικά, το Phase 4 θα ξεκινούσε με την πρεμιέρα της ταινίας Black Widow, η οποία θα κυκλοφορούσε το περασμένο καλοκαίρι, αναβλήθηκε όμως λόγω κορωνοϊού. Η σειρά WandaVision θα εξερευνήσει την σουρεαλιστική νέα μεσοαστική ζωή των Vision και Scarlet Witch, καθώς και το πως και γιατί ξανά έσμιξαν οι 2 ήρωες.

Επόμενη ταινία του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel είναι το το ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘ που θα δούμε στις 9 Ιουλίου 2021 και έπειτα το ‘The Eternals‘ στις 5 Νοεμβρίου 2021. Τέλος, το 2021 τελειώνει με την τρίτη ταινία Spider-Man που θα κάνει την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου του 2021. Ο μεγάλος ανταγωνιστής του Spider-Man σε αυτήν την ταινία θα είναι ο Dr. Octopus.

Επίσης, στην πλατφόρμα της Disney θα δούμε ακόμη τις σειρές: Falcon and the Winter Soldier, Loki, και Hawkeye, Επιπλέον, περιμένουμε με αγωνία περισσότερες ανακοινώσεις για τις επερχόμενες ταινίες Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness και τα sequel για το Black Panther και το Captain Marvel που θα κυκλοφορήσουν το μέσα στο 2022.

Τέλος, η Marvel βρίσκεται στο στάδιο του pre-production για τις ταινίες Guardians of the Galaxy Vol. 3, για το reboot του Blade και για τις σειρές Ms. Marvel, She-Hulk, και Moon Knight.