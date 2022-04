Η καρδιά της μόδας χτυπά στην Αθηνά με την Εβδομάδα Μόδας να βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ζάππειο Μέγαρο. Εντυπωσιακά fashion shows, αγαπημένα fashion brands και λαμπερές εμφανίσεις έδωσαν το παρόν τη δεύτερη μέρα της επετειακής 30ης Athens Xclusive Designers Week.

H δεύτερη μέρα ξεκίνησε με την συλλογή «Road–Tripping to Freedom» S/S ’22 της Ελληνίδας σχεδιάστριας μόδας Irene Angelopoulos. To fashion show πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά locations του Ζαππείου , στο σιντριβάνι όπου τα μοντέλα κατέβαιναν στο catwalk από τις επιβλητικές σκάλες. Η καινούρια συλλογή είναι εμπνευσμένη από την ιδέα της ελευθερίας, εκείνου του ξέγνοιαστου και όμορφου συναισθήματος που νιώθεις όταν μπορείς να εκφραστείς και να πράξεις όπως θες. Η σχεδιάστρια πάντα επιλέγει να περνάει ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από τις συλλογές της και αφού η μόδα είναι ένας μοχλός που δημιουργεί πρότυπα και τάσεις μέσα από αυτή την συλλογή η Irene Angelopoulos μας δείχνει την σημαντικότητα της ελευθερίας στο να μπορεί ένας άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται, να αγαπάει, να ελπίζει και να δημιουργεί. Χρώματα έντονα, αέρινα φορέματα, δροσερούς συνδυασμούς αλλά και μοναδικές haute couture δημιουργίες που χαρακτηρίζουν το atelier της Irene Angelopoulos μας έκαναν να νοσταλγήσουμε το δροσερό αεράκι ενός καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος.

Ακολουθήσε η haute couture συλλογή «One» S/S 22 της Tania Christoforatou στο περιστύλιο του Ζάππειου. H συλλογή αποτελείται από όμορφες δημιουργίες για γυναίκες που αγαπούν το κλασικό και αστραφτερό περίτεχνο κέντημα διακοσμημένο με εκλεκτά υλικά. Για πρώτη φορά η σχεδιάστρια μόδας εκτός από haute couture δημιουργίες παρουσίασε και την ready to wear συλλογή της με κομμάτια προσιτά για τις περισσότερες γυναίκες. Η θηλυκότητα αντικατοπτρίζεται σε κάθε ρούχο της συλλογής. Το fashion show έκλεισε η διάσημή τραγουδίστρια Ελένη Χατζίδου που περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα υπέροχο λευκό νυφικό κερδίζοντας τις εντυπώσεις.

Στη συνέχεια ακολουθήσε το brand MK by Marios με τη συλλογή “Luna P/Dark” Collection F/W 22-23 δίνοντας στη βραδιά μια ξεχωριστή νότα. Η συλλογή πρόκειται για ένα «παιχνίδισμα» σουρεαλισμού που μας καλεί να διαλέξουμε το ανέμελο Luna Park ή την απομόνωση και το σκότος( Luna Dark) Μεταλλικά υφάσματα , πολύχρωμες παγιέτες, μπροκάρ υφές αλλά και print πινελιές είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της συλλογής. Επίσης, κυριαρχούν οι exaggerated silhouettes αλλά και wearable επιλογές ενώ ξεχωριστά head & face pieces υπογραμμίζουν την συλλογή σε ένα line up με gender fluid διάθεση. Στην πασαρέλα περπάτησε το μοντέλο και παρουσιαστής Γιάννης Μπούστος κάνοντας μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση.

Το fashion brand Passager by Nadia Chalimou παρουσιάσε την συλλογή S/S ‘22 resort collection. Φυσικά υφάσματα με εντυπωσιακά κεντήματα σε συνδυασμό με αέρινες γραμμές αποτελούν την πιο ελληνική νησιωτική συλλογή . Resort και boho looks σε έντονα χρώματα αποτελούν μια ξεχωριστή συλλογή εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα.

H δεύτερη μέρα έκλεισε με το brand Ratt by Rita Attala και την υπέροχη συλλογή της σχεδιάστριας μόδας Rita Attala. Εκτός από το λευκό και το μαύρο που είναι η αδυναμία της σχεδιάστριας σ΄ αυτή την κολεξιόν πρωταγωνιστούν σχεδόν όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Η Ρίτα Αττάλα έγινε γνωστή και ιδιαίτερα αγαπητή στο χώρο της, επειδή οι συλλογές της αγαλλιάζουν το γυναικείο σώμα και το αναδεικνύουν σε οποιαδήποτε ηλικία. Για αυτό τον λόγο η καλοκαιρινή της κολεξιόν χαρακτηρίζεται από τα «έξυπνα ρούχα» που καθορίζονται από αυτήν που τα φοράει και προσαρμόζονται στο σώμα της, με υλικά δροσερά, που φοριούνται 24 ώρες το 24ωρο.

Πολλοί επώνυμοι τίμησαν με την παρουσία τους τη δεύτερη ημέρα της AXDW: Άννα Βίσση, Λάκης Γαβαλάς, Νόνη Δούνια, Κατερίνα Καινούριου, Στράτος Τζώρτζογλου, Σοφία Μαριόλα, Σταματίνα Τσιμτσιλή, Κώστας Σόμερ, Βαλεντίνη Παπαδάκη, Κώστας Κοκκινάκης, Σπύρος Μπίμπιλας, Θοδωρής Μπουρδέκας, Ζήνα Κουτσελίνη, Ελένη Χατζίδου, Ετεοκλής Παύλου, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου , Αριστομένης Γιαννόπουλος, Ελίζαμπεθ Ελέτσι, Φανή Χαλκιά, Νίκος Γεωργιάδης, Μάνος Γαβράς, Ραμόνα Βλαντή, Έλενα Τσαγγρινού.

Την εκδήλωση κάλυψαν πολλά από τα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας μας αλλά και μέσα ενημέρωσης από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα από την Κίνα το Fashion China @ GXTV, από την Ιταλία το Cosmopolitan, από την Αμερική το δημοφιλές site, fashionweekonline.com και η Vogue Arabia.

Σε κάθε διοργάνωση η εβδομάδα μόδας της Αθήνας στηρίζει εκστρατείες και σκοπούς με κοινωφελή χαρακτήρα. Αυτή τη σεζόν δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αδιάφοροι στην αδιανόητη έκρηξη βίας διαφόρων μορφών που βιώνει η κοινωνία μας το τελευταίο διάστημα. Το concept “Inclusive is the new Xclusive” έχει ως στόχο την Καταπολέμηση

της Έμφυλης Βίας, την Ισότητα, την Ενίσχυση και Ενδυνάμωση κυρίως των γυναικών και υποστηρίζουμε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Διοτίμα», και τους σκοπούς της, για την ενδυνάμωση των γυναικών.

Στo πλαίσιο του συγκεκριμένου concept πραγματοποιείται έκθεση με quotes Ελλήνων και διεθνών σχεδιαστών σχετικά με την Διαφορετικότητα, την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη. Παράλληλα, παρουσιάζεται έκθεση με φωτογραφίες διάσημων φωτογράφων για το πώς αποτυπώνουν δημιουργικά με τον φακό τους και πως αντιλαμβάνονται την Διαφορετικότητα την Ισότητα, τη Γυναικεία Ενδυνάμωση και την Αγάπη ενώ παράλληλα θα πραγματοποιείται Silent Auction όπου τα έσοδα θα διατεθούν στο Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα «Διοτίμα». Οι φωτογράφοι που θα πάρουν μέρος σε αυτό το πολύ σημαντικό εγχείρημα είναι οι Μαρία Μαρκέζη, Πλάτων Παπαδάτος – Καλός, Harris Kyprianou, Charis Evagorou, Μάρα Δεσύπρη, Θοδωρής Παπαδάκης, Sakis Lalas, Παναγιώτης Σιμόπουλος, Γιώργος Καλφαμανώλης , Mariam Chorozian, Θωμάς Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Τοπουσλίδης , Κύνθια Κυνδελή, Ολυμπία Κρασαγάκη, Ευτύχης Ανδρεαδάκης, Διονύσης Κούτσης, Μάριος Θεολόγης , Θοδωρής Θεοδωρίδης, Πάνος Σταυριανός, Πέτρος Νικολαρέας, Θωμάς Δασκαλάκης.

Επιπλέον, σ’ αυτή τη διοργάνωση το Fashion Design Project by Answear σας καλεί να λάβετε μέρος στο απόλυτο διαγωνισμό σχεδίου μόδας όπου πηγή έμπνευσης αποτελεί ο συνδυασμός του Vintage με το μοντέρνο στυλ. Σχεδιαστικά ταλέντα ανεξαρτήτως σπουδών και επαγγελματικής απασχόλησης αλλά με φαντασία, όραμα και δημιουργικότητα αυτή τη σεζόν θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν το δικό τους σχέδιο με το κοινό και να διεκδικήσουν την ψήφο του, που θα τους εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο θεσμό των New Designers Awards στην επόμενη διοργάνωση και το έπαθλο των 500€ καθώς και τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα t-shirt για το private label Answear Lab.

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρέχουσες συλλογές των Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας, οι οποίοι συμμετέχουν στο Xclusive Elements Section: Doukissa Nomikou Collection, Hara Kaϊmakami, YLIAS – Greek Artwear by Ilias Yerassimou , Maria Mpointa, Πιτσικάκης Χειροποίητα-Κοσμήματα, Des to Tsantaki mou, Theodosia Art Jewellery, Lina‘s Exclusive, Niki Stylianou Jewelry, Aperitta Is Classic, E.T. Collection.

