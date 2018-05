Προσέχουμε στα λόγια μας, αυτή την εβδομάδα!

Αναλυτικά οι προβλέψεις:

ΚΡΙΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Παιδί μου εσύ του 3ου!!! Γεμάτος αυτοπεποίθηση και σιγουριά (και ευρώ να ‘ούμε), ξέρεις τι θες στον Έρωτα και το διεκδικείς/πετυχαίνεις επιστρατεύοντας τον πιο αισθησιακό εαυτό σου! Αχ, είσαι και εσύ του 2ου όμως… Γεμάτος σεξουαλικότητα, γοητεία, πειθώ και διορατικότητα ( και εσύ ευρώ να ‘ούμε) πετυχαίνεις μία μεγάλη (πολύ μεγάλη) επιθυμία!

Τα «ΜΗ»: Κοίτα Κριέ του 1ου… Ότι έχεις τον Κρόνο να σε τσακίζει το ξέρεις και ναι, αυτό το τσάκισμα δεν θα λείψει και αυτήν την εβδομάδα! Ευτυχώς οι υπόλοιποι πλανήτες «σιδερώνουν» αυτό το… τσάκισμα και το κάνουν τσάκιση! Χαμογέλα ακόμα κι αν έρθει το… κακό, λοιπόν!



ΤΑΥΡΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο δεκαήμερο, είναι σαν να παίζεις Κίνο στον Έρωτα και να πιάνεις 12 στα 12, φίλε! Η συντροφική ζωή, εκτός από τύχη και αποτελεσματικότητα σου δίνει toomuchσυναίσθημα και ρομαντισμό! Την μυτούλα κατέβασε μόνο, γιατί μάλλον μου έχεις γίνει απληστούλης! Εσύ του 3ου, ντύνεσαι σέξι, βγαίνεις έξω και φορτώνεις credits θαυμαστών και θυμάτων της γοητείας σου! Αγάπη μου, με μία σου λέξη αυτήν την εβδομάδα, όλα μα όλα, μπορείς να τα πετύχεις!

Τα «ΜΗ»: Εσύ μαναράκι του 1ου, αντί να αρχίσεις να εκμεταλλεύεσαι την τύχη σου για νέες γνωριμίες, επαφές και βολτούλες, έχεις κολλήσει εκεί στον πρώην τον (μπιπ) και να τα κάνεις (μπιπ)! Μάντεψε ποιος (μπιπ) θα πληγωθεί και πάλι!





ΔΙΔΥΜΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»:Είσαι εσύ του 1ου που λάμπεις και αυτό φαίνεται προς τα έξω με κάθε τρόπο και περνάς κάθε ημέρα σου με πάθος και ερωτικές επιτυχίες! Είσαι όμως και εσύ του 3ου που γουστάρεις το κρυφό, το παράνομο, το παρασκήνιο αυτήν την εβδομάδα γιατί, κάτι σου λέει ότι θα σου βγει σε καλό…

Τα «ΜΗ»: Το ότι όλο το σύμπαν θα ερωτοτροπεί και θα ερωτεύεται και ότι εσύ η Διδυμάρα του 2ου, θα είσαι κολλημένος στη δουλειά και στο γυμναστήριο, δεν μπορώ ρε φίλε να το χωνέψω!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο και 3ο δεκαήμερο the party is here, για εσάς αυτήν την εβδομάδα! Μέτρα εύνοιες: Μηνύματα, τύχη, επαφές, συναντήσεις, εκπλήρωση ερωτικών στόχων και κατάκτηση προσώπων! Θες κάτι άλλο;

Τα «ΜΗ»: Εσύ πάλι του 1ου εκεί που λες παίρνω ανάσα με την Αφροδιτούλα, έρχεται ο παλιοσκληρούλης και κακούλης Κρόνος, για να σου δείξει ότι η συντροφικότητα δεν είναι μόνο αγάπες, καρδούλες και λουλούδια…



ΛΕΩΝ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»:Πρώτη ράτσα Λεόντων είσαι εσύ του 1ου δεκαημέρου, που «γουσταρίζεις» και πετυχαίνεις να αλλάξεις τα πάντα προς το καλύτερο! Εκπληρώνεις όνειρα! Γνωρίζεις νέους ανθρώπους! Ανανεώνεσαι! Δεύτερη ράτσα είσαι εσύ του 2ου, που γουργουρίζεις στο σπίτι, διαιωνίζεις το… είδος, γίνεσαι συναισθηματικούλης και αράζεις στην αγκαλίτσα της αγάπης σου (ακόμα κι αν μέχρι τώρα ήταν πρώην…)!

Τα «ΜΗ»: Τρίτη ράτσα είσαι εσύ του 3ου δεκαημέρου που σκασίλα σου για έρωτες… Το έχεις ρίξει στη δουλειά και στην βελτίωση της εικόνας σου! Μωρέ, δεν είναι κακό, αλλά μπορείς εσύ χωρίς πάθος πουλάκι μου;



ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Από πού να αρχίσω και που να τελειώσω! Έχουμε το 1ο δεκαήμερο που τα βελτιώνει όλα και ανανεώνει με κάθε τρόπο την ερωτική του ζωή, κατακτώντας όνειρα! Έχουμε επίσης το ^%^$φαρδο 2ο δεκαήμερο, που η θεά Τύχη υποκλίνεται στα Ερωτικά του και έχει ότι επιθυμεί για πάρτη του (στην κυριολεξία ότι επιθυμεί)! Τέλος έχουμε το 3ο δεκαήμερο που ακτινοβολεί πάθος, γοητεία και (αχ) μπόλικο ερωτισμό, που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί, believe me!

Τα «ΜΗ»: Θες και «Μη» Παρθένε; Σε όποιο δεκαήμερο κι ανήκεις, ένα είναι το «Μη» σου! Μην καβαλήσεις καλάμι χρυσό μου! Γιατί baby, με τόση εύνοια και επιτυχία, παίζει να παρασυρθείς στον ιό «ψωνίτιδα»!



ΖΥΓΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Wow 2ο και 3ο δεκαήμερο! Εκτός του ότι έχεις φουλαρισμένο πορτοφόλι για να πάρεις τα σέξι μαγιουδάκια σου, αυτήν την εβδομάδα εκπέμπεις τόση γοητεία, πειθώ, αυτοπεποίθηση και σεξουαλικότητα, που –θέλει δε θέλει- η βαθιά επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί!

Τα «ΜΗ»: Πρόσεξε να δεις τι παίζει Ζυγέ του 1ου! Ναι,.οκ ο Κρόνος ξαναχτυπά με απειλητικές διαθέσεις και… μαστιγώματα! Το θέμα είναι πως αυτήν την εβδομάδα εσύ, επιστρατεύεις αισιοδοξία και τύχη και μερικά μαστιγώματα, χτυπάνε στο κενό! Με λίγα λόγια, πονάς μεν, ξεπερνάς δε! Καλό είναι κι αυτό!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Γαλάζια λίμνη σκηνικό, αυτή η εβδομάδα για τα ερωτικά σου εσένα του 2ου και του 3ου! Είσαι εσύ κι αυτός/ή και απολαμβάνετε τον Έρωτα με κάθε τρόπο! Ναι, αυτές τις μέρες μία μεγάλη επιθυμία που εδώ και καιρό διεκδικείς, πραγματοποιείται! Ευχαριστήσου λοιπόν αυτήν την εξέλιξη και άσε την απληστία στην άκρη…

Τα «ΜΗ»: Εσύ ρε αγάπη μου του 1ου μέσα στην γκάφα είσαι… Γιατί; Γιατί αντί να εκμεταλλευτείς, την σούπερ ντούπερ εύνοια που έχεις στον Έρωτα, εσύ γίνεσαι ψωνάρα (με το συμπάθειο) και αρχίζεις τα επιπόλαια και τα άπληστα σου… But, why???

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Χμμ, Τοξότη του 2ου… Παράνομα φιλιά και κρυφά μηνύματα βλέπω ε; Κοίτα, εμένα (Ταυρίνα γαρ) αυτά δεν μ’αρέσουν, αλλά επειδή σε βλέπω πιο χαρούμενο και ήρεμο από ποτέ, πάω πάσο και σε καμαρώνω! Εσύ πάλι του 1ου, όλα για πάρτη σου λειτουργούν! Συντροφικότητα, νέα σχέση, συναίσθημα, γάμος, ερωτισμός, τα πάντα όλα! Have fun!

Τα «ΜΗ»: Τι φάση Τοξότη του 3ου; Από πότε εσύ ενδιαφέρεσαι για καθημερινές υποχρεώσεις και δουλειά, περισσότερο από όσο ενδιαφέρεσαι για τον έρωτα; Για σύνελθε! Καλοκαίρι έρχεται ωρέ!



ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 2ο και 3ο δεκαήμερο ετοιμάσου! Πρώτον μηνύματα, τηλεφωνήματα και συναντήσεις, σου χαρίζουν άπειρα, μα άπειρα χαμόγελα! Δεύτερον νέες γνωριμίες και νέα πρόσωπα σε συναρπάζουν! Και τρίτον και κυριότερον, κατακτάς αυτόν τον χρόνιο ερωτικό στόχο που σε καίει εδώ και καιρό μωρό μου! Γιεα λέμε και δεν κλαίμε!

Τα «ΜΗ»: Ναι οκ… Η Αφροδίτη σου δίνει θαρρετά με κάτι ευκαιριούλες, αλλά ένα πράγμα να θυμάσαι για αυτόν τον… έναν ή μία, που και τώρα σε ταλαιπωρεί: «Ωραίο πράγμα ρε φίλε να είναι ο άλλος τόσο $%$#κας όσο φαίνεται! Δεν σε βάζει και σε σκέψεις… Απλά την «κάνεις»!»



ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: 1ο δεκαήμερο, η αγάπη γεννήθηκε για 2! Ή 3; Ή 4; Οκ, ως εδώ! Από 5 και πάνω είναι σχέση! Ναι, όπως κατάλαβες, οι ερωτικές σου επιλογές και κατακτήσεις θα είναι άπειρες, baby! Εσύ πάλι του 2ου, την είδες λίγο πιο «κυριούλης/α» και θες τον έναν και τον θες όπως πρέπει! Σχέση, ταμπέλα κτλ (Ποιος, εσύ!) και τα καταφέρνεις!

Τα «ΜΗ»: Βρε 3ο δεκαήμερο όλα οκ, αυτήν την εβδομάδα… Αν ξεκόλλαγες και λίγο από τον πρώην όμως, θα την καταλάβαινες την εύνοια! Ξεκόλλα λοιπόν! Πάμε μπροστά!



ΙΧΘΥΣ

Τα «ΠΡΕΠΕΙ»: Μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι… 1ο δεκαήμερο που χορταίνουν κατακτήσεις, οι 2οδεκαήμερο που βαρυστομαχιάζουν από τύχη και οι 3ο δεκαήμερο που με μία λέξη, πραγματοποιούν επιθυμίες! Άσε μας κουκλίτσα μου, θες και πρόβλεψη! Καλησπέρα, καλή βραδιά και Καλή διασκέδαση είναι η πρόβλεψη μου, οκ; Άσε με τώρα ήσυχη να σε ζηλέψω λίγο!

Τα «ΜΗ»: Όχι Ψαράκι μου! Δεν υπάρχει «Μη»! Είσαι ο τυχερός της εβδομάδας μωρό μου και το μόνο Μη που θα σου πω είναι: Μην αφήσεις στιγμή να πάει χαμένη!

