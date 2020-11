Η Avon, ο παγκόσμιος κολοσσός του κλάδου της ομορφιάς, που στηρίζει τις γυναίκες για περισσότερο από 130 χρόνια, καλεί όλους τους ανθρώπους να σπάσουν τη σιωπή τους γύρω από την έμφυλη βία και να μιλήσουν ανοιχτά. Η έκκληση αυτή προκύπτει από τη γενική ανησυχία, ότι τα περιστατικά οικογενειακής βίας θα αυξηθούν, τώρα, που το δεύτερο lockdown και οι κοινωνικοί περιορισμοί που έχουν επιβληθεί, έχουν οδηγήσει πολλά θύματα να αποκλειστούν μαζί με τους θύτες τους, χωρίς να είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης. Ήδη κατά το πρώτο lockdown, τα περιστατικά αυξήθηκαν κατά 20% παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΗΕ, εκτιμάται ότι τρεις μήνες lockdown ισοδυναμούν με 15 εκατομμύρια περιπτώσεις έμφυλης βίας, επιπλέον, καθιστώντας έτσι την ενδοοικογενειακή βία «σκιώδη πανδημία» από την έναρξη των αρχικών περιορισμών της κυκλοφορίας, στις αρχές του τρέχοντος έτους. Η Avon, λοιπόν, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να παράγει ζωτικά κεφάλαια, ώστε οι συνεργαζόμενες με αυτήν φιλανθρωπικές οργανώσεις να μπορέσουν να συνεχίσουν να παρέχουν υποστήριξη, εν όψει των νέων περιορισμών, ξεκινά μια νέα καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων λανσάροντας το Κραγιόν Perfectly Matte Speak Out, στην απόχρωση Sunbaked Red.

Το Κραγιόν Perfectly Matte Speak Out θα είναι διαθέσιμο μέσω της Ηλεκτρονικής Μπροσούρας της εταιρείας από τις 14/11 έως τις 30/12 στην τιμή των €5,99. Τα καθαρά έσοδα που θα προκύψουν από τις πωλήσεις του κραγιόν θα διατεθούν για την εκστρατεία ενάντια στη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Η συγκέντρωση χρημάτων βασίζεται στη δέσμευση από το Ίδρυμα της Avon 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ για οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε γυναίκες και παιδιά που υποφέρουν από ενδοοικογενειακή κακοποίηση, ενώ βρίσκονται σε απομόνωση. Νωρίτερα μέσα στο 2020, το Ίδρυμα, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Isolated Not Alone», έχει συνδράμει οικονομικά 50 ΜΚΟ από 37 χώρες. Στην Ελλάδα το Ίδρυμα της Avon στήριξε οικονομικά με μία σημαντική δωρεά το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης.

Ακόμη και πριν από την πανδημία, Γυναίκες του ΟΗΕ δήλωσαν ότι λιγότερο από το 40% των γυναικών, που έχουν πέσει θύματα βίας ζητούν βοήθεια ή αναφέρουν το έγκλημα — με λιγότερο από το 10% εξ αυτών να καταφεύγουν στην αστυνομία. Με 243 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια (ηλικίας 15-49 ετών), παγκοσμίως, να έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής ή σωματικής βίας από κάποιο κοντινό τους πρόσωπο τον περασμένο χρόνο, το παγκόσμιο κόστος της βίας κατά των γυναικών είχε εκτιμηθεί σε περίπου 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και αναμένεται να αυξηθεί μετά την πανδημία. Είναι επιτακτική η ανάγκη, επομένως, για ζωτικής σημασίας προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, για τον σκοπό αυτό.

Η Avon παρουσιάζει, επίσης, σταδιακά ένα νέο Πρωτόκολλο, που ονομάζει Gender-Based Violence Protocol and Leave, και αφορά εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν περιστατικά έμφυλης βίας, ενώ συνεχίζει να καλεί τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν οργανισμούς, που μάχονται στην πρώτη γραμμή, με την δέσμευσή της στην καμπάνια Isolated Not Alone. Το Πρωτόκολλο αυτό δεσμεύεται να ευαισθητοποιήσει τους εργαζομένους σχετικά με το ζήτημα της έμφυλης βίας, να παρέχει εκπαίδευση επ’ αυτού, συμβάλλοντας στο «σπάσιμο» της σιωπής όλων εκείνων που υποφέρουν, προστατεύοντάς τους.

Με πάνω από 15 χρόνια ενασχόλησης με αυτόν τον τομέα, η Avon θα συνεργαστεί στενά με ένα παγκόσμιο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών ΜΚΟ, οι οποίοι θα παρέχουν υποστήριξη στους υπαλλήλους τους – από νομικές συμβουλές έως ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη. Επιπλέον, κάθε εργαζόμενος που βιώνει έμφυλη βία θα δικαιούται ειδική άδεια ανάλογα με το νομικό πλαίσιο της χώρας του, με σκοπό να καταφέρει να ζητήσει υποστήριξη και προστασία. Αυτό το νέο πρωτόκολλο θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στο διαδίκτυο ως προσχέδιο για άλλους οργανισμούς, που επιθυμούν να εφαρμόσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες και να προστατεύσουν το προσωπικό τους από την έμφυλη βία.

Η Angela Cretu, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Avon International δήλωσε σχετικά: «Ενώ ο κόσμος εστιάζει την προσοχή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ένας άλλος σιωπηλός «δολοφόνος» – η έμφυλη βία – κρύβεται πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτό το παγκόσμιο ζήτημα πλήττει σε βαθμό επιδημίας πριν από την εμφάνιση της Covid-19. Τώρα, ως ακούσια συνέπεια των μέτρων απομόνωσης που απαιτούνται για την καταπολέμηση της Covid-19 , οι ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά παγιδεύονται στο σπίτι μαζί με εκείνους που τους κακοποιούν. Ως αποτέλεσμα, έχουμε δει αναφορές επιδείνωσης της ενδοοικογενειακής βίας, κατά τη διάρκεια του lockdown, με τις γυναίκες του ΟΗΕ να αναφέρουν αύξηση των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας σε πολλές χώρες.»

«Ωστόσο» προσθέτει «με την μη υποβολή αναφορών να κυριαρχεί, προκύπτει το ερώτημα – πόσα άτομα εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να καλέσουν σε βοήθεια; Αυτή είναι μια ανησυχητική σκέψη, αλλά είναι η ουσία του λόγου για τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και να καθορίσουμε πού να απευθυνθούμε για βοήθεια. Στην Avon, χρηματοδοτώντας ΜΚΟ πρώτης γραμμής για την υποστήριξη γραμμών βοήθειας και υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο, γνωρίζουμε ότι η υποστήριξη βρίσκεται εκεί έξω. Τώρα, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι το γνωρίζουν – γι ‘αυτό χρησιμοποιούμε το ισχυρό δίκτυο των πέντε εκατομμυρίων Μελών της Avon και την τεράστια ψηφιακή της παρουσία για να μιλήσουμε και να διαδώσουμε το μήνυμα #Speakout»

Για την παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους της σχετικά με την έμφυλη βία, η Avon συνεργάζεται με το διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vital Voices, που οργανώνει εκστρατείες για κρίσιμα ζητήματα των δικαιωμάτων των γυναικών και της οικονομικής ενδυνάμωσής τους. Το Ίδρυμα της Avon και το Vital Voices συνεργάζονται για περισσότερο από δέκα χρόνια, με σκοπό να βοηθήσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν μια ασφαλή διαβίωση, μακριά από τη βία. Μαζί εκτελούν προγράμματα που προσεγγίζουν πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε 66 χώρες, με την Avon να δωρίζει πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο Vital Voices.

Η Alyse Nelson, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Vital Voices, δήλωσε σχετικά: «Με την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού να αναγκάζεται να περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι, έχει δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος για την ενδοοικογενειακή βία. Τα θύματα δυσκολεύονται να ξεφύγουν από όσους τα κακοποιούν και το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Αυτό επιτείνει την επείγουσα ανάγκη να μιλήσουμε ανοιχτά και να αναδείξουμε τους οργανισμούς υποστήριξης, ώστε μια μέρα να μπορέσουμε να τερματίσουμε τη βία κατά των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Καθώς η εργασιακή μας ζωή και η ζωή στο σπίτι πλέον συνδέονται, είναι ζωτικής σημασίας οι εργοδότες να αναλάβουν δράση στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και να προσπαθούν να παρέχουν υποστήριξη σε όσους τη χρειάζονται – είτε μέσω νομικών συμβουλών, είτε μέσω ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Το «Gender-Based Violence Protocol and Leave» της Avon αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και ελπίζουμε ότι εταιρείες διαφορετικών χωρών και κλάδων να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που παρέχονται ελεύθερα και να αγκαλιάσουν αυτήν τη νέα πρωτοβουλία για να βοηθήσουν στον τερματισμό της έμφυλης βίας δια παντός.»