Eίμαστε μια ανάσα από τις χριστουγεννιάτικες γιορτές και έφτασε η στιγμή για να δημιουργήσουμε την τέλεια XMAS playlist που θα γεμίσει τις ψυχές και τις καρδιές μας με θετικά vibes. Πέραν της καλής μας διάθεσης όμως, για να απολαύσουμε τις μουσικές επιλογές μας όπως πρέπει, χρειαζόμαστε και τα κατάλληλα ακουστικά… και αυτά δεν είναι άλλα από τα FreeBuds Pro 3 της HUAWEI. Με τα HUAWEI FreeBuds Pro 3, μπορούμε να ανεβάσουμε την ακουστική μας εμπειρία σε νέα ύψη, απολαμβάνοντας τη μαγεία της σεζόν με απαράμιλλη ποιότητα ήχου και άνεσης. Από το Last Christmas μέχρι τον Ρούντολφ… ετοιμαστείτε να γεμίσετε κάθε στιγμή σας, με τις πιο «ονειρεμένες» μουσικές XMAS μελωδίες!

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ!

Οι μαγευτικές μελωδίες των κλασικών χριστουγεννιάτικων όπως τα “Jingle Bells”, “Silent Night”, “Deck the Halls” και “White Christmas”, μας μεταφέρουν νοερά σε έναν κόσμο με χιονισμένα τοπία και λαμπερά φώτα. Η ζεστασιά της νοσταλγίας μας τυλίγει καθώς περιηγούμαστε στη φασαρία της προετοιμασίας για τις διακοπές. Τα HUAWEI FreeBuds Pro 3 προσφέρουν καθαρό ήχο, επιτρέποντάς μας να εκτιμήσουμε τις αποχρώσεις κάθε νότας και να βυθιστούμε στη νοσταλγία αυτών των αγαπημένων τραγουδιών. Βελτιωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για να εξασφαλίσουν μια εξαιρετική εμπειρία ακρόασης, τα TWS ακουστικά της HUAWEI βασίζονται στη ρύθμιση ultra-hearing dual-driver. H δε ύπαρξη των παραπάνω drivers ενισχύεται από μια συστοιχία Halbach με υψηλή μεταβατική απόκριση και πρόγραμμα οδήγησης μπάσων ultra-mag 11 mm που σίγουρα κάνουν την ακρόαση, εμπειρία. Μάλιστα, με την ψηφιακή τεχνολογία cross-over, ο ήχος μπορεί να φτάσει στα 48 kHz ή να πέσει μέχρι τα 14 Hz χωρίς να χάσει ούτε μία νότα.

ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΑΣ!

Από το “All I Want for Christmas Is You” της Mariah Carey μέχρι το “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” του Michael Bublé, τα HUAWEI FreeBuds Pro 3 αποτυπώνουν την ουσία αυτών των κομματιών, διασφαλίζοντας ότι κάθε ρυθμός και στίχος αντηχεί μαζί μας, δημιουργούν μια εορταστική ατμόσφαιρα όπου κι αν πάμε. Απλώς πατάμε play στο smartphone μας και ξεκινάμε το μουσικό μας «ταξίδι», αφήνοντας τον προσαρμοζόμενο αλγόριθμο EQ να διατηρήσει κάθε νότα, τόνο και μελωδία. Ο εξελιγμένος αλγόριθμος ανιχνεύει το επίπεδο έντασης, το σχήμα του ακουστικού πόρου και την κατάσταση χρήσης σε πραγματικό χρόνο, εφαρμόζοντας τη βέλτιστη στάθμη ήχου και ρυθμίσεις EQ, έτσι ώστε η αγαπημένη μας χριστουγεννιάτικη μουσική να είναι πάντα μοναδική!

XMAS MOOD ΜΕ… ΡΥΘΜΟ!

Σε έναν κόσμο όπου οι περισπασμοί είναι άφθονοι, τα TWS ακουστικά, μας βοηθούν να διαμορφώσουμε τις εμπειρίες μας μέσω της μουσικής. Είτε είμαστε busy σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο, πίνουμε ζεστό κακάο δίπλα στο τζάκι ή κάνουμε μια χαλαρή βόλτα στα μαγαζιά, η μουσική στα ακουστικά μας γίνεται ο καταλύτης για ένα συναισθηματικό ταξίδι. Κι ενώ ακούμε το “Rockin’ Around the Christmas Tree” και το “Santa Claus Is Coming to Town”, χτυπάει το τηλέφωνο και μας προσγειώνει απότομα στην πραγματικότητα. Όμως καμία κλήση δεν πρέπει να είναι με περιορισμούς – γι’ αυτό το Pure Voice 2.0 κρατάει μακριά τον δυνατό θόρυβο και την βουή του πλήθους όταν μιλάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Τα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 3 με δυνατότητα ακύρωσης θορύβου του ανέμου να βελτιώνεται κατά 80%, μας επιτρέπουν να συνομιλούμε εύκολα κάνοντας βόλτα στη στολισμένη πόλη ακόμη και με το… ποδήλατο μας! Και εάν θέλετε λίγο παραπάνω… «ησυχία», o καινοτόμος αλγόριθμος ακύρωσης θορύβου AI του ANC 3.0 λειτουργεί παράλληλα με το υβριδικό σύστημα tri-mic, για την ακριβή αναγνώριση και τον υπολογισμό των θορύβων μέσα και έξω από το αυτί real-time, προσαρμόζοντας κατάλληλο το εφέ του Noise Cancellation κάτω από κάθε σενάριο. Μάλιστα, το ANC έχει βελτιωθεί κατά 50% στα HUAWEI FreeBuds Pro 3, καθιστώντας τα έναν ιδανικό σύντροφο ακρόασης.

GREEK… XMAS!

Τόσο τα “Χριστούγεννα” της Δέσποινας Βανδή, “Τα Πιο Γλυκά Χριστούγεννα” της Άντζυς Σαμίου όσο και ο “Ρούντολφ το ελαφάκι” του Θάνου Καλλίρη δεν γίνεται να μην βρίσκονται στην λίστα αφού σίγουρα ανασύρουν αγαπημένες μας αναμνήσεις από περασμένες γιορτές. Ακούγοντας τα μέσω των HUAWEI FreeBuds Pro 3, με τον κομψό σχεδιασμό και την τεχνολογία αιχμής, δημιουργούν μια πραγματικά καθηλωτική εμπειρία. Ειδικά η εφαρμογή Huawei AI μάς επιτρέπει να προσαρμόσουμε περαιτέρω τον ήχο για μια ακόμα πιο προσωποποιημένη εμπειρία!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ XMAS TOP TEN!

1. Αλέξια – Οι καμπάνες χτυπούν (Last Christmas)

2. Δέσποινα Βανδή – Χριστούγεννα

3. Σάκης Ρουβάς – Χρόνια Πολλά

4. Θάνος Καλλίρης – Ρούντολφ το Ελαφάκι

5. Καίτη Γαρμπή – Τούλι για τον Χριστούλη

6. Καλομοίρα – Και του Χρόνου

7. Ημισκούμπρια – Χριστούγεννα σημαίνουν…

8. Άντζυ Σαμίου – Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα

9. Χρήστος Σαντικάι – Ο Μικρός Τυμπανιστής

10. STAN – Φέτος τα Χριστούγεννα

ΞΕΝΟ XMAS TOP TEN!

1. Wham! – Last Christmas

2. Eartha Kitt – Santa Baby

3. Dean Martin – Let it Snow

4. Jose Feliciano – Feliz Navidad

5. Bing Crosby – White Christmas

6. Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You

7. Brenda Lee – Rockin’ Around the Christmas Tree

8. Frank Sinatra – Have Yourself a Merry Little Christmas

9. Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year

10. Chris Rea – Driving Home for Christmas