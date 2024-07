H καθημερινότητα μου είναι πολλές φορές έντονη και απαιτητική, καθώς από τις πρώτες πρωινές ώρες καλούμαι να βρω την ισορροπία που συνενώνει τις επαγγελματικές δραστηριότητες μου με την ανάγκη για ψυχαγωγία και ξεκούραση. Το HUAWEI Watch Fit 3 δεν είναι ένα απλό high-tech αξεσουάρ, αλλά ένας υπερπολύτιμος σύντροφος που με κρατάει πάντοτε όχι μόνο σε εγρήγορση, ενώ παράλληλα με βοηθάει στο να είναι πάντοτε οργανωμένη, ενημερωμένη και φυσικά υγιή!

Το σημαντικότερο; To HUAWEI Watch Fit 3 είναι το καλύτερο αξεσουάρ μόδας, καθώς είναι τόσο πολυλειτουργικό και κομψό, το οποίο συνδυάζεται άψογα και άνετα με κάθε διαφορετικό στιλ που επιλέγω… είτε πηγαίνω στο γυμναστήριο ή για μια απλή καθημερινή βόλτα ή σε ένα λαμπερό γκαλά… το smartwatch της Huawei με συντροφεύει κάθε ώρα και στιγμή!

Στην πρωινή προπόνηση!

Nους υγιής εν σώματι υγιεί -όπως λέγανε και οι αρχαίοι- και σίγουρα για έμενα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ξεκινήσω τη μέρα μου από ένα δυναμικό workout. Πρώτα, όμως, θα απολαύσω το πρωινό μου (το HUAWEI Watch Fit 3 μετράει και τις θερμίδες μου), το οποίο θα μου δώσει τη δυνατότητα να βγάλω την ημέρα μου με ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια. Φοράω το καλύτερο και πιο άνετο κολάν μου μαζί με ένα αθλητικό τοπ και τα αθλητικά μου παπούτσια, με καλή στήριξη, γιατί οι αερόβιες ασκήσεις θέλουν σταθερό κράτημα των ποδιών. Παράλληλα, δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι για το γυμναστήριο χωρίς τα απολύτως απαραίτητα, όπως είναι μια πετσέτα και ένα μπουκάλι νερό (stay always hydrated μην το ξεχνάτε)! Στο HUAWEI Watch Fit 3 επιλέγω το mode προπόνησης που μου αρέσει και ξεκινάω το… «λιώσιμο»!

Στο γραφείο

Ύστερα από την πρωινή μου προπόνηση επιστρέφω στο σπίτι για ένα γρήγορο ντουζ και ξεκινάω για το γραφείο, επιλέγοντας casual chic εμφάνιση με παντελόνι chinos (ή ένα τζιν εάν είναι casual Friday), μια πουκαμίσα ή ένα t-shirt με σακάκι και για παπούτσια επιλέγω άνετα και κομψά sneakers ή τα αγαπημένα μου μοκασίνια. Στο backpack μου βάζω, εκτός από το laptop, πάντοτε κάποιο snack και φυσικά, δεν βγάζω ποτέ από τον καρπό μου το HUAWEI Watch Fit 3, στο οποίο βλέπω όλες τις ειδοποιήσεις, τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα ραντεβού μου. Σε αυτό το σημείο, να αναφέρω πως όλα τα smartwatches και wearables της Huawei είναι συμβατά με iOs & Android συσκευές!

After work βόλτα!

To απογευματάκι φτάνει και επιστρέφοντας στο σπίτι τι καλύτερο από μια βόλτα με τα κορίτσια για gossip και cocktail ή γιατί όχι για θερινό σινεμά! Σε αυτή την περίπτωση θα προτιμήσω συνήθως κομψό casual στιλ με σορτς (ή athleisure για μεγαλύτερη άνεση) και τα αγαπημένα μου σανδάλια. Εννοείται ότι το HUAWEI Watch Fit 3 δεν το αποχωρίζομαι με τίποτα, καθώς θα καταγράψει πλήρως τους βιορυθμούς μου!

Στην παραλία!

Με την θερμοκρασία να έχει εκτοξευθεί, μόλις ξεκλέψω λίγο χρόνο πάντοτε είναι μια καλή στιγμή για μια εξόρμηση στην πλησιέστερη παραλία. Φυσικά, στην παραλία δεν χρειάζεσαι πολλά εκτός από τα απαραίτητα γυαλιά ηλίου (για να απολαύσω καλύτερα την golden hour), το ψάθινο καπέλο και το αντηλιακό μου. Ένα αέρινο και σούπερ δροσερό φόρεμα – κιμονό, πλαισιωμένο με layer κοσμημάτων είναι more than enough! Εννοείται ότι με το HUAWEI Watch Fit 3 θα καταγράψω όλες τις βουτιές μου!

Βραδινή Έξοδος

Ακόμη και το καλοκαίρι, πάντοτε μου αρέσουν οι chick και elegant εμφανίσεις. Αγαπημένη μου επιλογή είναι ένα total black φόρεμα που αναδεικνύει την sexy και hot πλευρά μου. Συνήθως μου αρέσει να το συνδυάζω με κλασικά μαύρα πέδιλα, δίνοντας μια πινελιά χρώματος μόνο με ένα μικρό τσαντάκι. Φυσικά, η εμφάνιση ολοκληρώνεται με trendy αλυσίδες και “statement” δαχτυλίδια. Το perfect 10 όμως στην εμφάνιση μου, το χαρίζει το HUAWEI Watch Fit 3.