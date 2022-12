Η Kirstie Alley, η σταρ των Cheers και Drop Dead Gorgeous, πέθανε από καρκίνο στα 71 της χρόνια.

Τα παιδιά της Alley, True και Lillie Parker, ανακοίνωσαν το γεγονός. Σε μια δήλωση στο PEOPLE, η True και η Lillie επιβεβαίωσαν ότι η Alley πέθανε τη Δευτέρα.

«Με λύπη σας ενημερώνουμε ότι η απίστευτη ​​και στοργική μητέρα μας πέθανε μετά από μάχη με τον καρκίνο, που μόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Ήταν περιτριγυρισμένη από την πιο στενή οικογένειά της και πάλεψε με μεγάλη δύναμη, αφήνοντάς μας με βεβαιότητα την ατελείωτη χαρά της ζωής και όποιες περιπέτειες περιμένουν», συνέχισαν. «Όσο εμβληματική κι αν ήταν στην οθόνη, ήταν ακόμα πιο εκπληκτική μητέρα και γιαγιά».

Τα αδέρφια πρόσθεσαν πως η «όρεξη και το πάθος της μητέρας τους για τη ζωή, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα πολλά ζώα της, για να μην αναφέρουμε την αιώνια χαρά της δημιουργίας, ήταν απαράμιλλη και μας άφησαν να ζήσουμε τη ζωή στο έπακρο, όπως και εκείνη».

Ευχαρίστησαν επίσης την «απίστευτη ομάδα γιατρών και νοσοκόμων» στο Κέντρο Καρκίνου Moffitt.

Η δήλωση ολοκληρώνεται με τον True και τη Lillie να ευχαριστούν τους θαυμαστές της Alley: «Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τις προσευχές σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Η δήλωση κοινοποιήθηκε επίσης στη σελίδα της Alley στο Instagram.

Μετά την είδηση, ο φίλος της Alley και πρώην ηθοποιός Τζον Τραβόλτα απαίτησε φόρο τιμής στην ηθοποιό στα social media.

“Η Kirstie ήταν μια από τις πιο ιδιαίτερες σχέσεις που είχα ποτέ. Σ ‘αγαπώ Kirstie”, μοιράστηκε μαζί με ένα στιγμιότυπο της αείμνηστης σταρ. «Ξέρω ότι θα ξαναδούμε ο ένας τον άλλον».

Η Alley έγινε γνωστή το 1987 όταν πρωταγωνίστησε ως Rebecca Howe στο Cheers του NBC. Κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Α’ Γυναικείου Ρόλου και Έμμυ για εξαιρετική πρωταγωνίστρια για τη συμμετοχή της στη σειρά με έδρα τη Βοστώνη το 1991.

Έλαβε το δεύτερο βραβείο Emmy για την ερμηνεία της στη Sally Goodson στο David’s Mother το 1994.

Ο Alley εμφανίστηκε επίσης σε τηλεοπτικές εκπομπές, όπως Veronica’s Closet (1997-2000), Fat Actress (2005), Kirstie (2013-2014) και Scream Queens (2015-2016), καθώς και σε ταινίες όπως το Star Trek II: The Wrath of Khan (1982), Summer School (1987), Look Who’s Talking (1989), It Takes Two (1995) και Drop Dead Gorgeous (1999).