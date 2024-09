Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 39 ετών, συνεχίζει να δημιουργεί αίσθηση, ξεπερνώντας νέα όρια και σπάζοντας ρεκόρ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αυτή τη φορά, ο θρύλος του ποδοσφαίρου έγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έφτασε το εντυπωσιακό 1 δισεκατομμύριο ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από πλατφόρμες όπως το YouTube, το Instagram, το Facebook και το X/Twitter, μέχρι δημοφιλείς κινεζικές εφαρμογές όπως το Douyin, το Sina Weibo και το Kuaishou, η δημοτικότητα του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι παγκόσμια και αδιαμφισβήτητη.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024