Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του με ένα εντυπωσιακό πάρτι στο δημοφιλές ιταλικό εστιατόριο «Giorgio Baldi» στο Μπέβερλι Χιλς. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από το TMZ, ο γνωστός ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει την εορταστική ατμόσφαιρα, φορώντας ένα κλασικό μαύρο t-shirt και ένα καπέλο, χορεύοντας με χαρά. Σε ένα σημείο, και τραγούδησε και ράπαρε μαζί με τον Lil Wayne, ο οποίος προσκλήθηκε για να προσφέρει διασκέδαση στους καλεσμένους.

On Saturday night bae Leonardo DiCaprio had his birthday party at an event space in Beverly Hills. During one point of the evening Leo even took to the mic & sang along to classic hip hop alongside Lil Wayne who was the nights musical guest.#LeonardoDiCaprio pic.twitter.com/91bydaO84b

— Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) November 12, 2023