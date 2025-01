Ένα ταξίδι γεμάτο μουσική, πάθος και ανατροπές, η Marianne Faithfull έφυγε από τη ζωή στα 78 της, αφήνοντας πίσω μια μοναδική πορεία που σφράγισε τη βρετανική σκηνή. Ο εκπρόσωπός της ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση, τονίζοντας ότι η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε ήσυχα, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της στο Λονδίνο.

Η μούσα της ροκ

Γεννημένη το 1946 στο Χάμπστεντ του Λονδίνου, η Faithfull δεν άργησε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα της μουσικής σκηνής των ‘60s. Ανακαλύφθηκε από τον Andrew Loog Oldham, τον μάνατζερ των Rolling Stones, σε ένα πάρτι, και το 1964 έκανε το δισκογραφικό της ντεμπούτο με το As Tears Go By, ένα τραγούδι που έγραψαν οι Jagger και Richards ειδικά για εκείνη. Η επιτυχία ήταν άμεση, με την αιθέρια φωνή της να καθηλώνει το κοινό.

Η αγάπη, η πτώση και η επαναφορά

Η σχέση της με τον Mick Jagger (1966-1970) την τοποθέτησε στο κέντρο της ροκ κουλτούρας, με τους δύο τους να γίνονται το απόλυτο power couple της εποχής. Παράλληλα, η Faithfull έκανε κινηματογραφική καριέρα, με ρόλους σε ταινίες όπως The Girl on a Motorcycle και Hamlet. Ωστόσο, τα ‘70s έφεραν δυσκολίες όπως εθισμός, προβλήματα υγείας και έλλειψη στέγης. Η μελωδική φωνή της μεταμορφώθηκε σε μια βαθιά, βραχνή χροιά που έγινε το σήμα κατατεθέν της.

Η μεγάλη επιστροφή

Εκεί που πολλοί την είχαν ξεγράψει, η Marianne Faithfull επανήλθε δυναμικά με το Broken English (1979), ένα άλμπουμ που αποτύπωνε όλη τη δύναμη και το σκοτάδι της διαδρομής της. Η κριτική αποθέωση και η εμπορική επιτυχία την επανέφεραν στο προσκήνιο, ανοίγοντας δρόμο για μια νέα φάση στην καριέρα της με άλμπουμ όπως Strange Weather και Before the Poison.

Με καλλιτεχνικές διακρίσεις και μια ζωή γεμάτη ένταση, η Marianne Faithfull παρέμεινε μέχρι το τέλος μια αληθινή ροκ ποιήτρια. Το όνομά της θα συνεχίσει να αντηχεί μέσα από τη μουσική της, θυμίζοντας πάντα την ασυμβίβαστη ψυχή που υπήρξε.