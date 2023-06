Ο Μαρκ Άντονι ανακοίνωσε την άφιξη του έβδομου παιδιού του. Η σύντροφός του, Νάντια Φερέιρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους με το μωρό, αφήνοντας ανοιχτό το θέμα του φύλου. Η φωτογραφία ανέβηκε στο Instagram με τη λεζάντα: “Ο χρόνος του Θεού είναι πάντα τέλειος. Ευτυχισμένη Γιορτή του Πατέρα.” Ο κρατά το μωρό στην αγκαλιά του στην εικόνα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Ιανουάριο στο Μουσείο Τέχνης Πέρεζ στο Μαϊάμι. Μεταξύ των καλεσμένων που παρευρέθησαν ήταν ο David Beckham, η Salma Hayek, ο Maluma, ο Romeo Santos, η Eva Longoria, ο Marco Antonio Solís και ο Lin-Manuel Miranda, σύμφωνα με το περιοδικό “Hola!”.

Ο τραγουδιστής του τραγουδιού “I Need You To Know” έχει παντρευτεί συνολικά τέσσερις φορές, συμπεριλαμβανομένου του γάμου με το νεαρό μοντέλο. Το 2000, παντρεύτηκε την ηθοποιό Dianara Torres, με την οποία έχει δύο γιους. Τέσσερα χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε την Jennifer Lopez και απέκτησαν δίδυμα, τον Max και την Emme. Στη συνέχεια, παντρεύτηκε το μοντέλο Shannon de Lima το 2014. Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια αργότερα και το διαζύγιο τους οριστικοποιήθηκε το 2017.