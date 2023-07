Με το TCL 40SE στην μαγευτική Σκύρο – Τον πιο Hot summer Value for Money προορισμό!

To περίφημο και χιλιοτραγουδισμένο ελληνικό καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ! Οι πρώτες άδειες έχουν ήδη ξεκινήσει, τα πλοία φεύγουν με πληρότητα… 101% και το σαφάρι για ένα φθηνό προορισμό έχει ξεκινήσει για τους περισσότερους από εμάς. Κακά τα ψέματα, η χώρα μας είναι τόσο πλούσια σε τουριστικούς προορισμούς που οι επιλογές είναι κυριολεκτικά αμέτρητες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι απευθύνονται σε κάθε… budget.

Εάν βέβαια το budget σας (είναι για πολλούς διαφορετικούς λόγους) λίγο… «αναιμικό» και στόχος σας είναι να κάνετε όσο το δυνατόν πιο πολύ οικονομία, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να περάσετε τέλεια, σε έναν προσιτό και συγχρόνως πανέμορφο προορισμό. Για αυτό και μια ιδανική λύση για value for money διακοπές δεν είναι άλλη, από το μαγευτικό νησί της Σκύρου! Λίγες ώρες μακριά από την Αθήνα και με το Αιγαίο να την περιβάλλει από άκρη σε άκρη, η Σκύρος είναι ένα νησί που αγκαλιάζεται από την αύρα και τα κύματα του Αιγαίου Πελάγους, με ανυπέρβλητη φυσικά ομορφιά και παράδοση αιώνων… Το νοτιότερο νησί των Σποράδων ανήκει στους πιο «must» προορισμούς και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το γυρίσουμε και να το εξερευνήσουμε παρέα με το TCL 40 SE, το κορυφαίο Value for Money της αγοράς, μια πρόταση που προσφέρει σούπερ λειτουργίες, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψετε μια μικρή περιουσία για να το αποκτήσετε…

Οδηγίες προς «υποψήφιους» Σκυριανούς!

Με τα αεροπορικά εισιτήρια να σπανίζουν, καθώς υπάρχουν ελάχιστα δρομολόγια ο πιο εύκολος και safe δρόμος για να φτάσετε από την Αθήνα στη Σκύρο είναι μέσω του λιμανιού της Κύμης. Περνώντας από την γέφυρα της Χαλκίδας και με κατεύθυνση την κεντρική Εύβοια και την πόλη της Κύμης, είναι βέβαιο ότι η διαδρομή θα σας αποζημιώσει και με το παραπάνω. Για να φτάσετε στην Κύμη θα οδηγήσετε περίπου 2.5 ώρες, ενώ το καραβάκι που θα σας μεταφέρει στο λιμάνι της Σκύρου χρειάζεται περίπου 1.5 ώρα. Φυσικά, με τη μοναδική αυτονομία του TCL 40 SE δεν θα χρειαστείτε ούτε καν… το powerbank σας, καθώς η το 40 SE διαθέτει μπαταρία με χωρητικότητα στα 5.010mΑh, με την έξυπνη ενεργειακή διαχείριση να «φροντίζει» έτσι ώστε να μην ξεμείνετε ποτέ!

Μόλις φτάσετε στο γραφικό λιμάνι του νησιού, θα σας καλωσορίσει ο ήχος του Spoke thus Zarathustra του Richard Straus (η χαρακτηριστική εισαγωγική μουσική που ακούγεται στο εμβληματικό 2001: H Οδύσσεια του Διαστήματος του Stanley Kubrick) από τα ηχεία του Κάβος Lounge Bar (μια καθημερινή συνήθεια που έχει ξεκινήσει από το… 1994)! Εξυπακούεται ότι αυτή τη ξεχωριστή στιγμή (που ουσιαστικά σημαίνει την αρχή των διακοπών σας), μπορείτε εύκολα να την καταγράψετε, κάνοντας video recording με το εκπληκτικό camera setup του TCL 40 SE που μπορεί να τραβήξει πεντακάθαρο video στα 1080p με ρεαλιστική κίνηση στα 30 fps. Φυσικά, με 256GB αποθηκευτικού χώρου, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχετε μπόλικο χώρο τόσο για τις φωτογραφίες, όσο και για τα videos σας (εάν βέβαια δεν σας φτάνει το παραπάνω storage… δεν υπάρχει πρόβλημα, καθώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την MicroSD port, προσθέτοντας μια κάρτα που φτάνει το 1TB).

Κάνοντας μια στάση για να πάρετε μια ανάσα στο λιμάνι της Λιναριάς, πως θα σας φαινόταν η ιδέα για μια δροσιστική βουτιά στην απέραντη παραλία των Μαγαζιών. Τα καταγάλανα νερά και η αμμώδης παραλία θα σας χαρίσουν μοναδικές στιγμές ξεκούρασης, ενώ την ώρα που κάθεστε στην ξαπλώστρα και θέλετε να χαλαρώσετε λίγο παραπάνω δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε τις αγαπημένες σειρές στο Netflix ή παίζοντας τα mobile games που λατρεύετε περισσότερο. Φυσικά, με το ταχύτατο οκταπύρηνο chipset MediaTek Helio G37 σε συνδυασμό με τα 6GB RAM του TCL 40 SE και την εκπληκτική οθόνη των 6.75 ιντσών ανάλυσης HD+ και screen-to-body ratio, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα συναντήσετε το παραμικρό lag και η μοναδική παύση που θα κάνετε θα είναι για να απολαύσετε την παραδοσιακή γούνα (είδος ψητού ψαριού στα κάρβουνα) ή τηγανιτά καλαμαράκια στην παραλία.

Εννοείται ότι ο δρόμος σας πρόκειται να σας βγάλει στην πανέμορφη Xώρα και μόλις φτάσετε εκεί (φορέστε αθλητικό παπούτσι για καλό και για κακό), δεν γίνεται να μην ανεβείτε στο κάστρο της! To Κάστρο της Σκύρου βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της Χώρας της Σκύρου, σε έναν βράχο ύψους 179 μέτρων και Σύμφωνα με τον μύθο, στον βράχο ήταν η αρχαία ακρόπολη και η έδρα του βασιλιά Λυκομήδη. Κατά την διάρκεια της κλασικής και περιόδου καθώς και Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων η ακρόπολη υπήρξε οχυρωμένη. Φυσικά η επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου είναι επιβεβλημένη (ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από τον Νικηφόρο Φωκά), καθώς από εκεί θα απολαύσετε μια θέα μοναδική! Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βαρεθείτε να ανεβάζετε stories και φωτογραφίες στο Instagram account σας, με το camera setup του TCL 40 SE (main camera στα 50MP μαζί με depth cam στα 2MP και Macro camera στα 2MP). Όταν πλέον τελειώσετε την περιήγηση σας στο κάστρο ένα δροσιστικό κοκτέιλ ή φαγητό σε μια από τις παραδοσιακές ταβέρνες της Χώρας… επιβάλλεται! Και επειδή η σκυριανή κουζίνα είναι πολύ δυνατή, εμείς θα σας προτείναμε να μην διστάσετε να δοκιμάσετε την επική αστακομαρονάδα μαζί με την all-time classic σκυριανή λαδόπιτα, την οποία θα την… βρείτε παντού!

Και δεν είναι μόνο η… Χώρα!

Κάπως έτσι θα περάσετε μια γεμάτη ημέρα στο νησί που είναι πατρίδα των πανέμορφων και ελεύθερων Σκυριανών αλόγων (ναι μπορείτε να τα δείτε και να τα φωτογραφίσετε ελεύθερα με το TCL 40 SE), όμως υπάρχουν ακόμη πολλά μέρη που μπορείτε να επισκεφθείτε, όπως για παράδειγμα είναι τα Γυρίσματα (με τον χαρακτηριστικό ανεμόμυλο), το μουσείο Φαλτάιτς και το αρχαιολογικό μουσείο με πραγματικά αξιόλογα εκθέματα, η παραλία της Καλαμίτσας, αλλά και το άγαλμα του Μπρουκ, ενός ποιητή που λάτρεψε την σκυριανή γη. Αναμφίβολα, υπάρχουν τόσα πολλά μέρη που θα επισκεφθείτε (μην διστάσετε να επισκεφθείτε και πιο απόκρημνες παραλίες και περιοχές φυσικού κάλλους έτσι ώστε να βρεθείτε περισσότερο κοντά στη φύση), πάντα με τη συνοδεία του Value for Money Smartphone της TCL.

Θα το διαπιστώσετε και εσείς ότι οι μέρες της άδειας σας στη Σκύρο θα περάσουν νεράκι, όμως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γεμίσετε την καρδιά και το μυαλό σας με τις καλύτερες αναμνήσεις (και σε αυτό είναι βέβαιο ότι το TCL 40 SE θα… βάλει το χεράκι του). Αξίζει να σημειωθεί ότι το TCL 40 SE (μοντέλο 6GB RAM / 256GB storage) θα το βρείτε στα καταστήματα από τις 10/7 σε εκπληκτική προσφορά, με ΜΟΛΙΣ 189 ευρώ (σε δύο φανταστικά χρώματα: Dark Gray και Twilight Purple), ενώ για ακόμη μεγαλύτερη οικονομία μπορείτε να βρείτε την χαμηλότερη έκδοση των 4GB RAM/128GB storage στα 149,90€.

Μην περιμένετε άλλο… με τόσο καλή προσφορά, το TCL 40 SE είναι το απόλυτο Value for Money smartphone του φετινού καλοκαιριού!