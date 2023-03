Η Michelle Yeoh απέσπασε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στη φετινή απονομή των βραβείων στο Λος Άντζελες, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση το βράδυ της Κυριακής για την ερμηνεία της στην ταινία “Everything Everywhere All at Once”. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια γνωστή ηθοποιό, λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες για την Ασιάτισσα ηθοποιός που έκανε όλο τον πλανήτη χτες το βράδυ να μιλά γι’ αυτήν;

Η Yeoh γεννήθηκε στη Μαλαισία στις 6 Αυγούστου 1962 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην κατηγορία των ταινιών δράσης του Χονγκ Κονγκ. Πλέον όμως κατάφερε να γράψει ιστορία ως η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που κέρδισε το εν λόγω βραβείο στην 95χρονη ιστορία του θεσμού.

Η Ασιάτισσα που έφερε την ανατροπή

«Για όλα τα μικρά αγόρια και κορίτσια που μοιάζουν με εμένα και παρακολουθούν απόψε, αυτός είναι ένας φάρος ελπίδας και δυνατοτήτων», ανέφερε η Yeoh στην ομιλία βράβευσής της, προσθέτοντας: «Κάντε μεγάλα όνειρα και τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα». Η ηθοποιός παράλληλα απευθύνθηκε στις γυναίκες, λέγοντας: “Και κυρίες, μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι δεν είστε πια στην ακμή σας. Μην τα παρατάτε ποτέ”.

Η Yeoh αφιέρωσε τη νίκη της στην 84χρονη μαμά της, η οποία παρακολούθησε τα Όσκαρ από το σπίτι της στη Μαλαισία, καθώς και «σε όλες τις μαμάδες του κόσμου γιατί είναι πραγματικά οι υπερήρωες και, χωρίς αυτές, καμία από εμάς δεν θα ήταν εδώ απόψε”, συμπλήρωσε.

Το “Everything Everywhere All at Once” και το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

Ο Yeoh, η οποία πρωταγωνίστησε στο “Crouching Tiger, Hidden Dragon” και στο “Crazy Rich Asians” του 2018, έπαιξε την Evelyn Wang στο “Everything Everywhere All at Once”. Η ταινία γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τους Daniel Kwan και Daniel Scheinert, που είναι γνωστοί και ως “the Daniels”. Η ταινία ακολουθεί την Έβελιν, μια Κινεζοαμερικανίδα μετανάστρια που διευθύνει ένα πλυντήριο και πρέπει να συνδεθεί με παράλληλες εκδοχές του εαυτού της για να σώσει το σύμπαν. Όλα αυτά ενώ ελέγχεται από την IRS και προσπαθεί να συνδεθεί με την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της Γουέιμοντ Γουάνγκ ( Ke Huy Quan ) και της κόρης της Joy Wang ( Stephanie Hsu ). Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jamie Lee Curtis και James Hong.

Η 60χρονη ηθοποιός κέρδισε επίσης βραβεία καλύτερης ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες , στα βραβεία Independent Spirit και στα Screen Actors Guild Awards αυτή τη σεζόν, βρέθηκε στην κορυφή το βράδυ της Κυριακής απέναντι στις επίσης υποψήφιες στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (“Blonde”) ), Andrea Riseborough («To Leslie») και Michelle Williams («The Fabelmans»).

Άλλες ταινίες που την καθιέρωσαν

Σημειώνεται ότι η Michelle Yeoh έγινε γνωστή τη δεκαετία του 1990 με την συμμετοχή της σε ταινίες δράσης, ενώ διεθνώς είναι περισσότερο γνωστή για την συμμετοχή της στην ταινία του James Bond «Το αύριο ποτέ δεν πεθαίνει» (1997) και την ταινία πολεμικών τεχνών Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000), παράλληλα με διεθνείς αγγλόφωνες ταινίες και σειρές. Πρωταγωνίστησε στην ταινία του CBS All-Access / Netflix Star Trek: Discovery (2017-2020).

Γεννήθηκε στο Περάκ, κέρδισε τον τίτλο ομορφιάς Miss Malaysia το 1983 σε ηλικία 20 ετών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πρωταγωνίστησε σε ταινίες δράσεις όπως τα Yes, Madam (1985), Police Story 3: Supercop (1992) και Holy Weapon (1993). Ήταν υποψήφια για βραβείο BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού για την ταινία Crouching Tiger, Hidden Dragon. Παντρεύτηκε μόνο μια φορά, σε ηλικία 28 ετών, τον Sir Dickson Poon, αλλά το ζευγάρι χώρισε 3 χρόνια αργότερα. Σήμερα είναι αρραβωνιεσμένη με τον πρώην CEO της Ferrari και πρόεδρο της FIA, Jean Todt.

Εμφανίστηκε σε αρκετές αγγλικές και κινέζικες ταινίες. Άλλες ταινίες της περιλαμβάνουν τις Memoirs of a Geisha (2005), Reign of Assassins (2010), Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016) και The Lady (2011). Το 2018 πρωταγωνίστησε στην ρομαντική κωμωδία-δράμα, Crazy Rich Asians. Συμπρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες Master Z: The Ip Man Legacy (2018) και Last Christmas (2019).

Το Rotten Tomatoes την κατέταξε το 2008 στην πρώτη θέση της λίστας με τις μεγαλύτερες ηρωίδες δράσης όλων των εποχών. Το 1997, επιλέχθηκε από το περιοδικό People ως μια από τους “50 Ομορφότερους Ανθρώπους στον Κόσμο” και το 2009 το ίδιο περιοδικό την έβαλε στην λίστα με τους “35 πιο Όμορφους Ηθοποιούς Όλων των Εποχών”.