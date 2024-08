Η αυτοβιογραφία της Μπρίντνεϊ Σπίαρς, με τίτλο «The Woman In Me», πρόκειται να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Η Universal Pictures απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο προσφορών. Σκηνοθέτης του πρότζεκτ φαίνεται να είναι ο Τζόναθαν Μάρεϊ Τσου, γνωστός από το «Wicked», με τον παραγωγό Μαρκ Πλατ να συμμετέχει επίσης, όπως αναφέρει το Variety.

Η Μπρίντνεϊ Σπίαρς επιβεβαίωσε την είδηση μέσω των κοινωνικών δικτύων της. «Είμαι ενθουσιασμένη που θα μοιραστώ με τους θαυμαστές μου ότι δουλεύω σε ένα μυστικό πρότζεκτ με τον #MarcPlatt», έγραψε. «Έχει δημιουργήσει πάντα τις αγαπημένες μου ταινίες… μείνετε συντονισμένοι», πρόσθεσε.

Excited to share with my fans that I’ve been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 1, 2024