Το The Motley Goat είναι ένα concept design brand που υπηρετεί την ελληνική κληρονομιά και την βιώσιμη παραγωγή, σχεδιάζοντας και δημιουργώντας μοντέρνα, υψηλής ποιότητας, αντικείμενα που απευθύνονται στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά. Έχοντας ιδρυθεί στην Αθήνα το 2015, η The Motley Goat προσφέρει μία ευρεία γκάμα αντικειμένων με εκτυπωμένα σχέδια. Όλα τα αντικείμενα της συλλογής εμπνέονται από το κατοχυρωμένο και αναγνωρίσιμο λογότυπο, το παρδαλό κατσίκι, που παραπέμπει με χιούμορ στις ελληνικές ρίζες του brand.

Η γυναίκα και ο άνδρας της The Motley Goat αντικατοπτρίζουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ παράδοσης και νεωτερισμού, κομψού και χαλαρού. Όραμά μας είναι να παρουσιάζουμε ιδιαίτερα σχέδια και ποιότητα με διάρκεια στον χρόνο. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο πάθος μας για καινοτόμο design και αειφόρο παραγωγή και στην αγάπη μας για τις φυσικές πρώτες ύλες. Χρόνο με τον χρόνο, σεζόν με τη σεζόν, η The Motley Goat παρουσιάζει το όραμά της για τη μόδα, η οποία επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής των Ελλήνων, με μία δόση χιούμορ αλλά και με retro αισθητική. Παράλληλα, ενώ η The Motley Goat συνεχίζει να χτίζει τη φήμη της, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των media ενώ την επιλέγουν πελάτες υψηλού προφίλ. H The Motley Goat φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην ελληνική μόδα και να εξελιχθεί σε ένα διεθνές brand, για τους λάτρεις της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η The Motley Goat συμμετέχει στο Andydote Fashion Fair το οποίο θα πραγματοποιηθεί 25-28 Ιανουαρίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς