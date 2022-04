Η αγωγή του Johnny Depp για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της Amber Heard μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα.

Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε την κατάθεσή του για να αποδείξει τους ισχυρισμούς ότι η πρώην σύζυγός του διέπραξε συκοφαντική δυσφήμιση στο άρθρο της το 2018 στην Washington Post. Όμως τώρα θα βρεθούν νέα στοιχεία σχετικά με τους ισχυρισμούς της καθώς μια εταιρία καλλυντικών έρχεται στο προσκήνιο.



Η δικηγόρος της Heard, Elaine Bredehoft, υποστήριξε στην εναρκτήρια δήλωσή της ότι το All In One Correcting Kit της Milani Cosmetics ήταν ένα βασικό μέρος της υπεράσπισης της Amber, καθώς η ηθοποιός χρησιμοποίησε την παλέτα για να κρύψει μώλωπες που φέρεται να είχαν προκληθεί από τον Ντεπ.

«Θα ακούσετε τη μαρτυρία από την Amber για το πώς έπρεπε να αναμείξει τα διαφορετικά χρώματα για τις διαφορετικές ημέρες των μωλώπων καθώς αναπτύχθηκαν σε διαφορετικούς χρωματισμούς και πώς τα χρησιμοποιούσε για να τα καλύψει» δήλωσε η Bredehoft.



Η εταιρία Milani, πήρε θέση σχετικά με τα γεγονότα και μπήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ισχυριστούν το δικό τους χρονοδιάγραμμα των γεγονότων.

Στο σύντομο βίντεο, η επωνυμία μακιγιάζ περιλαμβάνει το κλιπ του δικηγόρου της Χερντ που κατέθεσε ότι έφερε το διορθωτικό κιτ στην τσάντα της καθόλη τη διάρκεια της σχέσης της με τον Ντεπ.

Η μάρκα επανέλαβε ότι η υποτιθέμενη χρήση έλαβε χώρα μεταξύ 2014-2016, με το διαζύγιο της Χερντ από τον Ντεπ να οριστικοποιήθηκε το 2016. Ένας εκπρόσωπος της Milani στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι το κιτ κυκλοφόρησε στην πραγματικότητα το 2017.

Κάνοντας λεζάντα στο βίντεο, ο Milani έγραψε «μας ρωτήσατε… αφήστε το αρχείο να δείξει ότι το Correcting Kit μας κυκλοφόρησε το 2017!👀». Τη στιγμή της δημοσίευσης, το βίντεο είχε πάνω από 4,8 εκατομμύρια προβολές.

Σε μια δήλωση που δόθηκε από το The Metro, ένας φίλος της Heard σχολίασε «είναι μια θλιβερή μέρα όταν μια εταιρεία μακιγιάζ το χρησιμοποιεί ως ευκαιρία για να φωτίσει τι πρέπει να κάνουν τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για να κρύψουν τα αποτελέσματα της κακοποίησης που υποφέρουν».

Η Heard δεν έχει ακόμη καταθέσει, οπότε οι δικηγόροι της ενδέχεται να σχολιάσουν περαιτέρω τη χρήση του μακιγιάζ τις επόμενες ημέρες.