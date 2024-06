Ο διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός Τζάστιν Τίμπερλεϊκ βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στα Χάμπτονς. Η είδηση της σύλληψής του έχει προκαλέσει αντιδράσεις και έχει απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τίμπερλεϊκ συνελήφθη από την αστυνομία αφότου είπε ότι είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό πριν οδηγήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στα Χάμπτονς, μια δημοφιλή περιοχή για διασημότητες.

Justin Timberlake seen in handcuffs morning after his DWI arrest for blowing stop sign and refusing breath test in Sag Harbor https://t.co/ysFYbq9Gtt pic.twitter.com/aWrufu6yec

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 18, 2024