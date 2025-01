Η Τζένιφερ Λόπεζ, με την ευαισθησία που τη διακρίνει, βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να στηρίξει όσους επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες. Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός δώρισε προσωπικά της αντικείμενα σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους πληγέντες.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στην PageSix, η Λατίνα σταρ δώρισε ρούχα, παπούτσια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης από τη δική της γκαρνταρόμπα. Οι δωρεές της περιλάμβαναν ρούχα για γυναίκες, παιδιά, ακόμα και μωρά, προσπαθώντας να καλύψει τις βασικές ανάγκες οικογενειών που έχασαν τα πάντα στις φλόγες. Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η Τζένιφερ έστειλε επίσης πακέτα με προϊόντα περιποίησης από τη δική της σειρά, προσφέροντας λίγη πολυτέλεια σε μια δύσκολη στιγμή.

Ακόμα, συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία “The A List LA Fire Relief”, η οποία υποστηρίζει οικογένειες που έχουν εκτοπιστεί λόγω των πυρκαγιών, παρέχοντας ρούχα και βασικά αγαθά. Οι πυρκαγιές έχουν αφήσει πίσω τους ανυπολόγιστες ζημιές: πάνω από 12.000 σπίτια και οχήματα έχουν καταστραφεί, ενώ 88.000 άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι.

Η Τζένιφερ Λόπεζ έδειξε για άλλη μια φορά πως η φήμη της δεν περιορίζεται στη σκηνή ή στο κόκκινο χαλί. Με την κίνησή της αυτή, δίνει έμπρακτα το παράδειγμα της αλληλεγγύης, δείχνοντας ότι ακόμα και μια μικρή προσφορά μπορεί να φέρει μεγάλη ελπίδα σε όσους την έχουν ανάγκη.

Jennifer Lopez donates ‘countless’ items from her own closet to victims of LA fires https://t.co/C1CYVktie8 pic.twitter.com/tpOMRU9pBO

— Page Six (@PageSix) January 15, 2025