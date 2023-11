Η Τζένιφερ Λόπεζ ανακοίνωσε την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας για το ένατο άλμπουμ της, This Is Me… Now, και μια συνοδευτική ταινία. Και τα δύο έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν στις 16 Φεβρουαρίου 2024.

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από 22 περίπου χρόνια, μετά την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ, This Is Me…Then. Το νέο έργο, το οποίο έρχεται ως συνέχεια του δίσκου του 2002, θα αποτελείται από το This Is Me…Now: The Album και το This Is Me…Now: The Film, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο Prime Video.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, 54 ετών, έκανε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα περιμένουμε την κυκλοφορία του νέου της σινγκλ, «Can’t Get Enough», που έρχεται στις 10 Ιανουαρίου.

Ο Τζένιφερ Λόπεζ δημοσίευσε επίσης ένα διαφημιστικό κλιπ το Σαββατοκύριακο, με πολύ χορογραφία και αυτό που φαίνεται να είναι το ομότιτλο κομμάτι με τους στίχους, “This is me now”.

«Αυτή η μουσική εμπειρία είναι μια εκδήλωση μέσα από τη μουσική, τον κινηματογράφο και την πραγματικότητα, του ταξιδιού της ζωής στην αναζήτηση της αλήθειας για την αγάπη», έγραφε ένα μήνυμα στο τέλος του κλιπ.

Μια άλλη δημοσίευση, που κοινοποιήθηκε τη Δευτέρα, δείχνει τη Τζένιφερ Λόπεζ μια βροχερή μέρα να κάθεται δίπλα στο τζάκι, όπου πετάει μέσα στη φωτιά μια επιστολή με ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου 2002 και με υπογραφή το «Β».

«Όταν ήμουν μικρό κορίτσι, όταν κάποιος με ρώτησε τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, η απάντησή μου ήταν πάντα… ερωτευμένη», λέει στο κλιπ.

