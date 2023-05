Το καλοκαίρι είναι μια υπέροχη εποχή του χρόνου, όταν οι άντρες μπορούν να εκμεταλλευτούν τον πιο ζεστό καιρό για να επιδείξουν το στιλ τους. Με τον ήλιο να λάμπει και τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, είναι η τέλεια εποχή για τους άντρες να πειραματιστούν με το στιλ τους και να δοκιμάσουν νέες τάσεις. Η Bershka, έχει μια μεγάλη ποικιλία ανδρικών ρούχων για την καλοκαιρινή σεζόν. Από casual t-shirts μέχρι κομψά σορτς, η Bershka έχει όλα όσα χρειάζεστε για να δείχνετε cool αυτό το καλοκαίρι.

Όταν πρόκειται για καλοκαιρινή μόδα, η άνεση είναι το κλειδί. Η ανδρική συλλογή της Bershka έχει σχεδιαστεί με αυτό το γνώμονα, χρησιμοποιώντας ελαφριά υφάσματα και χαλαρές εφαρμογές που είναι ιδανικές για να παραμένετε δροσεροί στη ζέστη. Η γκάμα από μπλουζάκια και φανελάκια διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων και prints, διευκολύνοντας την εύρεση κάτι που ταιριάζει στο προσωπικό σας στυλ. Συνδυάστε τα με ένα τζιν σορτς ή ένα σορτς cargo για μια casual αλλά κομψή εμφάνιση που είναι ιδανική για μια μέρα στην παραλία ή για ένα μπάρμπεκιου το Σαββατοκύριακο.

Για όσους προτιμούν μια πιο κομψή εμφάνιση, τα ανδρικά πουκάμισα με κουμπιά και chino είναι μια εξαιρετική επιλογή. Τα πουκάμισα διατίθενται σε μια σειρά χρωμάτων και μοτίβων, με ρίγες και floral prints, ενώ τα chino είναι διαθέσιμα τόσο σε ουδέτερες όσο και σε έντονες αποχρώσεις. Προσθέστε ένα ζευγάρι loafers ή πάνινα sneakers για να ολοκληρώσετε την εμφάνιση και θα είστε έτοιμοι για κάθε καλοκαιρινή έξοδο, από ένα πάρτι στον τελευταίο όροφο μέχρι ένα ραντεβού για δείπνο.

Ο θρύλος του αμερικάνικου μπάσκετ Dennis Rodman θα είναι ο πρωταγωνιστής μιας νέας κολεξιόν της Bershka που αντλεί έμπνευση από τις αθλητικές γραμμές των 90s. Τα ρούχα της κάψουλας Dennis Rodman x Bershka είναι φτιαγμένα από υφάσματα όπως το βαμβάκι, η ποπλίνα, το denim, καθώς και τεχνικά υφάσματα, όπως το mesh, που δίνουν ένα πιο αθλητικό vibe. Σε επίπεδο γραφικών, η έμπνευση αντλεί επιρροές από τον κόσμο του μπάσκετ που περιτριγυρίζει τη φιγούρα του αθλητή. Συναντάμε μοτίβα all over με πιο καλλιτεχνικές τεχνικές εικονογράφησης που κάνουν αναφορά σε αντιπροσωπευτικά στοιχεία του Rodman, όπως τις αλλαγές στην εμφάνισή του, αλλά και σχέδια με εφαρμογές σε μπαλώματα. Ανάμεσα στη μεγάλη ποικιλία προτάσεων, ξεχωρίζουν key items όπως το τεχνικό σετ από mesh με μοτίβο all over και λεπτομέρεια αθλητικής ρίγας, το hoodie σε γραμμή worker με στάμπες που αναμιγνύει πετσετέ τεχνικές, puff print και κεντήματα, το πουκάμισο μπέιζμπολ, η κόκκινη μπλούζα extra loose με τη χαρακτηριστική του φράση «bad as…» και το wide trouser με στάμπες εικονογράφησης. Η κολεξιόν Dennis Rodman x Bershka περιλαμβάνει επίσης αξεσουάρ όπως το καπέλο trucker σε color block με το λογότυπο Dennis, ένα ζευγάρι κάλτσες και ένα σατέν μαντήλι. Μπορείς να βρεις τα αγαπημένα σου ρούχα και αξεσουάρ από την κολεξιόν Dennis Rodman x Bershka στο www.bershka.com και σε φυσικά καταστήματα Bershka.

Εν κατακλείδι, η ανδρική συλλογή της Bershka για το καλοκαίρι έχει κάτι για κάθε άντρα που θέλει να αναβαθμίσει το παιχνίδι μόδας αυτή τη σεζόν. Είτε προτιμάτε casual είτε κομψές εμφανίσεις, η γκάμα των οικονομικών και μοντέρνων ρούχων τους είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσει. Μην φοβάστε λοιπόν να πειραματιστείτε με το στυλ σας αυτό το καλοκαίρι και προσθέστε μερικά κομμάτια Bershka στην γκαρνταρόμπα σας.